Nestlé und Pharmawerte stützen SMI

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag fester geschlossen. Abgesehen von einem kurzzeitigen Ausflug in negatives Terrain nach Konjunkturzahlen aus den USA verlief der Tag in recht ruhigen Bahnen. «Während sich die hohen Temperaturen draussen in Gewittern entladen, lassen sich die Anleger an der Börse nicht aus ihrer sommerlichen Ruhe bringen und halten an ihren Positionen trotz nicht wirklich optimaler Rahmenbedingungen fest», heisst es in einem Börsenkommentar. Gemeint sind unter anderem schlechte Wirtschaftsdaten aus China, aber auch schwache Konjunkturdaten aus den USA.

Der Leitindex SMI (SMI 11'171.54 +0.39%) behauptete sich insgesamt etwas besser als seine Kollegen wie der deutsche DAX (DAX 13'816.61 +0.15%), der französischen CAC oder der britische FTSE. Das lag jedoch nicht zuletzt an den starken SMI-Schwergewichten Nestlé (NESN 115.64 +0.93%), Roche und Novartis (NOVN 80.45 +0.44%), die über den ganzen Tag halfen, den Index in der Balance zu halten. Denn obwohl sich wegen der zuletzt leichten Abschwächungstendenzen der Teuerung Hoffnungen auf eine weniger rigorose Zinspolitik der USA breitgemacht hatten, ist laut Marktteilnehmern weiterhin Vorsicht geboten. Ein Ökonom warnte davor, die Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen bereits wieder ad acta zu legen.

Der SMI schloss 0,39% höher bei 11’171,54 Punkten, zwischenzeitlich war er bis 11’104 Punkte gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gewann 0,16% auf 1741,76 Punkte, während der breite SPI (SXGE 14'502.62 +0.42%) 0,31% auf 14’502,62 Punkte zulegte. Bei Handelsschluss standen sich im SLI 12 Gewinner und 17 Verlierer gegenüber. Ein Titel (Temenos (TEMN 81.04 +0.00%)) schloss unverändert.

Als Stützen des Marktes erwiesen sich die Schwergewichte Nestlé, Roche GS (ROG 317.90 +0.92%) und Novartis. Bei letzteren dürfte die Erholung vom schwachen Vorwochenschluss stärker wiegen als der Forschungsrückschlag, den der Pharmakonzern mit dem Lungenkrebs-Kandidaten Canakinumab verbucht hat, hiess es im Handel.

Zu den Spitzenreitern unter den Blue Chips gehörten insbesondere Werte, die im bisherigen Jahresverlauf unter Abgaben zu leiden hatten. So etwa Givaudan (GIVN 3'435.00 +1.99%), die mit einem Plus von 2,0% als Sieger aus dem Handel gingen und damit ihren Erholungskurs der letzten Tage fortsetzen. Laut Händlern war am Markt zudem von spekulativen Käufen nach dem kürzlichen Einstieg der Tetrapak-Besitzer die Rede.

Zur gleichen Kategorie gehören auch Sika (SIKA 247.60 +1.73%). Händler sprachen zudem davon, dass die britischen Wettbewerbshüter die MBCC-Übernahme nun doch etwas schneller prüfen wollen als befürchtet. Letzte Woche hatte das Unternehmen noch gemeldet, dass sich die Überprüfung verzögern werde.

Aus der gleichen Warte wurden ausserdem Titel wie VAT Group (VACN 269.20 +1.28%), Geberit (GEBN 508.60 +0.59%) oder AMS Osram (AMS 8.23 +0.24%) vermehrt gekauft, die im bisherigen Jahresverlauf zu den zehn schlechtesten SLI-Titeln zählen.

Gefragt waren auch Straumann (STMN 130.80 +0.81%): Das Unternehmen legt am (morgigen) Dienstag seine Halbjahresergebnisse vor. Händlern zufolge profitieren die Aktien im Vorfeld dieser Veröffentlichung von Zahlenhoffnungen. Eine Erhöhung der Jahresvorgaben gilt offenbar als ziemlich sicher, wie es am Markt heisst.

Im Gegensatz dazu wurde mit Zurich Insurance (ZURN 432.50 -1.86%) der 2022 bisher erfolgreichste SMI-Titel heute klar verkauft. Aber auch weitere Versicherungs- und Finanzwerte waren am unteren Ende des Spektrums zu finden, wie Credit Suisse (CSGN 5.42 -1.13%), Julius Bär (BAER 51.12 -1.01%), Swiss Life (SLHN 522.40 -0.91%), UBS (UBSG 16.03 -0.34%) und Partners Group (PGHN 1'030.00 -0.29%). Sie reihten sich damit ein in die insgesamt schlechte Performance der europäischen Versicherungs- und Bankenaktien am Handelstag.

In den hinteren Reihen legen nach Zahlen IVF Hartmann um 6,2% zu, während Schaffner und Elma unverändert schlossen. Auch bei Orascom (unverändert) sorgten die Halbjahreszahlen der ägyptischen Tochtergesellschaft nicht für Bewegung. Die Glarner Kantonalbank verlor nach Halbjahresergebnissen knapp 1,9%.

Addex (ADXN 0.2400 +15.38%) gewannen derweil 15,4% hinzu, nachdem das Unternehmen sich durch die Zusammenarbeit mit Invidior zusätzliche Mittel in Höhe von 0,85 Mio. sichern konnte. Allerdings gehören die Titel mit einem bisherigen Jahresminus von 80% zu den drei grössten Verlierern im breiten Markt.

Aktien New York: Stabil zum Wochenstart

Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsdaten aus China und den Vereinigten Staaten weitgehend behauptet. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,01% höher bei 33 764,82 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,14% auf 4273,97 Zähler. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 (NDX 13'667.18 +0.75%) stieg um 0,03% auf 13’570,16 Zähler.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York – gemessen am Empire-State-Index – ist im August unerwartet stark gesunken. Zudem wuchsen die chinesischen Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Juli langsamer als von Experten erwartet. Um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben, senkte Chinas Zentralbank überraschend und erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken.

Die Nachrichten aus China seien, «gelinde gesagt, sehr enttäuschend», kommentierte Oanda-Analyst Craig Erlam. Sie zeichneten ein düsteres Bild der Inlandsnachfrage und der Wachstumsaussichten.

Die Sorge, dass eine ins Stottern geratene chinesische Konjunktur auch die Nachfrage nach Öl ausbremsen könnte, zog am Montag die Ölpreise nach unten – und mit ihnen die Kurse der Ölproduzenten. So verloren die Papiere von Chevron (CVX 156.81 -1.90%) als schwächster Wert im Dow 3,1%. Die Titel von ExxonMobil (XOM 92.32 -1.79%) fielen um 3,8% und jene von ConocoPhillips 4,0%.

Besonders heftig erwischte es Turquoise Hill , eine kanadische Mineralöl-Tochter von Rio Tinto (RIOl 47.34 -2.20%) . Neben den Ölpreisen gab es hier allerdings noch einen weiteren Grund: Das Management schlug ein Angebot von Rio Tinto für den Erwerb der übrigen 49,2% aus und verlangt mehr Geld. Die auch in New York notierten Aktien von Turquoise Hill sackten um 11,4% ab.

Euro fällt auf neuen Tiefststand zum Franken

Der Eurokurs ist am Montag erneut unter Druck geraten. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,0185 $. Im frühen Handel hatte der Euro noch gut einen halben Cent höher notiert. Aktuell steht das Währungspaar bei 1,0198.

Auch zum Franken stand der Euro zu Wochenbeginn unter Druck und erreichte am Nachmittag mit 0,9616 Fr. einen weiteren Tiefststand, aktuell kostet der Euro mit 0,9627 Fr. wieder etwas mehr. Als Gründe für die aktuelle Frankenstärke führen Devisenfachleute einmal mehr der Ukraine-Krieg, die zögerliche Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB), die drohende Energiekrise in Europa sowie die tiefere Inflation in der Schweiz auf. Der Dollar wird derzeit zu 0,9440 Fr. gehandelt.

Zur US-Dollarentwicklung heisst es: Schwache Konjunkturdaten aus China sorgten am Devisenmarkt für eine hohe Nachfrage nach dem Dollar, der in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt ist. In China verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die Industrieproduktion verlor dort unerwartet an Schwung.

Um der Wirtschaft neuen Schub zu geben, senkte Chinas Zentralbank überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken. Vor diesem Hintergrund geriet der chinesische Yuan gegenüber dem Dollar unter Druck. Denn während China die Geldpolitik lockert, nimmt die US-Notenbank kräftige Zinserhöhungen vor, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Leitzinserhöhungen machen in der Regel eine Währung für Anleger attraktiver.

In diesem Umfeld belasteten sehr schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA den Dollar nicht. So hat sich die Stimmung in der Industrie der Region New York im August stark eingetrübt. Gleichzeitig hat sich auch der NAHB-Hausmarktindex überraschend deutlich eingetrübt. Beide Werte erreichten den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Der ungarische Forint litt im Handel mit dem Euro und dem Dollar zusätzlich unter einem skeptischen Kommentar von S&P. Die US-Agentur senkte den Ratingausblick für das Land auf negativ von zuvor stabil. Das bedeutet, dass eine Senkung der Bonitätsnote droht. Zur Begründung verwies S&P auf die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, unter denen die ungarische Wirtschaft leide.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84375 (0,84715) britische Pfund und 135,61 (137,47) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1776 Dollar gehandelt. Das waren rund 26 Dollar weniger als am Freitag.

Ölpreise deutlich gefallen

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,11 $. Das waren 4,00 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.04 -4.28%)) zur September-Lieferung fiel um 3,90 $ auf 88,20 $.

Schwache Konjunkturdaten aus China schürten die Erwartung, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt schwächeln könnte. So verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die chinesische Industrieproduktion verlor unerwartet an Schwung.

Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran belasteten die Ölpreise zusätzlich. Der Iran will in den Verhandlungen den Vermittlern bis Mitternacht (Ortszeit Teheran/21.30 MESZ) antworten. Dies sagte Irans Aussenminister Hussein Amirabdollahian am Montag in Teheran, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Demnach gebe es noch drei Punkte, die diskutiert werden müssten. Sollte es eine Einigung geben und die Sanktionen gelockert werden, würde mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt zur Verfügung stehen, was entsprechend den Preis drücken dürfte.

Die Ölpreise befinden sich derzeit auf einem Niveau wie kurz vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar. Angesichts der Sanktionen gegen das Ölförderland Russland waren die Preise danach deutlich gestiegen. Zuletzt lasteten wachsende Rezessionssorgen auf den Ölpreisen.