SMI schliesst mit kleinem Minus

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse haben die Kurse zu Wochenbeginn nahezu unverändert geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8653.16 -0.08%) eröffnete 0,2% tiefer und gab in der Folge weiter nach. Am Vormittag rutschte er kurzzeitig unter die Marke von 8600 Punkten. In der Nachmitagssession dämmte er die Verluste jedoch ein und schloss minimal leichter. Am Freitag hatte der Leitindex nach Tagen fallender Kurse 0,3% zugelegt.

Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche liessen es die US-Börsen ruhiger angehen. An Wallstreet wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung. Der Dow Jones (Dow Jones 25250.55 -0.35%) handelte bei Börsenschluss in Europa stabil. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2750.79 -0.59%) notierte 0,1% schwächer. Der Nasdaq Composite verlor mit 0,4% am deutlichsten von den drei Hauptindizes.

SMI grenzt Verluste ein

Im Schweizer Leitindex gaben die Bankwerte um UBS (UBSG 14.065 -0.53%), Credit Suisse (CSGN 13.355 -0.45%) und Julius Bär (BAER 45.37 0.2%) nach. Vontobel (VONN 64.35 -0.08%) senkte das Kursziel für die UBS-Aktien von 21 auf 19 Fr., bestätigt aber die Einstufung «Buy».

Tiefer notierten auch die zyklischen Titel wie ABB (ABBN 20.94 -0.76%) und LafargeHolcim (LHN 44.44 -0.69%).

Die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 338.3 -0.73%) und Richemont (CFR 71.48 -1.08%) konnten sich nicht behaupten. Sie hatten in der jüngsten Vergangenheit deutliche Einbussen verzeichnet.

Swisssom verzeichneten unter den Standardwerten die grössten Gewinne. Grund für die Avancen könnte ein Bloomberg-Bericht sein. Demnach prüft für die italienische Tochter Fastweb ein Verkauf oder eine Kooperation.

Auch Swiss Re (SREN 88.52 0.71%) und Swiss Life (SLHN 364.4 0.25%) schlossen fester.

In der Schweiz werden sich im Laufe der Woche die Pharmariesen Novartis (NOVN 82.46 0.56%) und Roche (ROG 235.25 -0.13%) sowie der Lebensmittelmulti Nestlé (NESN 78.9 0.15%) zum Geschäft im dritten Quartal und zu den weiteren Aussichten äussern. Die Titel der drei Schwergewichte notierten tendenziell eher fester.

Die Genussscheine von Roche notierten trotz positiver Nachrichten leichter. Das Brustkrebsmittel Kadcyla hatte die Ziele in der Phase-III-Studie erreicht.

Santhera ziehen an

Im breiten Markt zeigten sich die Tech-Werte um AMS (AMS 48.2 -1.03%) und Temenos (TEMN 127.8 -2.07%) schwächer. Derweil letgen Logitech (LOGN 38.75 -0.1%) leicht zu.

Deutliche Gewinne fuhren GAM (GAM 7.975 4.32%) sowie die Konsumgüter-Papiere von Barry Callebaut (BARN 1870 2.02%) und Lindt&Sprüngli ein.

Santhera (SANN 16 6.67%) schossen nach oben. Ein Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hatte sich zustimmend zur Orphan-Drug-Designation des Wirkstoffs POL6014 zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose geäussert.

Aryzta (ARYN 9.622 -1.03%) verzeichneten Verluste. Auch nach den Forderungen des spanischen Grossaktionärs Cobas blieb die Aktie im Minus.

Asien in Minus

Die Erholung der globalen Aktienmärkte am Freitag setzte sich zu Wochenbeginn nicht fort. In Asien notierten die Börsen am Montag im Minus. Besonders betroffen waren die Marktplätze in Japan, China und Australien. In Tokio fiel der Topix 1,6% und der Nikkei 225 1,9%. In Hongkong notierte der Hang Seng 1,3% niedriger; der Shanghai Composite gab 1% nach. In Sydney notierte der S&P/ASX 200 0,8% leichter.

Franken fester

Der Euro legte zur US-Währung zu und handelte um 17.30 Uhr MESZ bei 1.1583 $. Der Franken gewann sowohl zum Euro als auch zum Dollar. Der Euro kostete mit 1.1449 Fr. minimal weniger. Und der Dollar-Franken-Kurs fiel klar unter die Schwelle von 0.99 Fr. und lag bei 0.9877 Fr.

Gold- und Ölpreis höher

Der Ölpreis stieg nach eine Woche der Korrekturen. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag bei knapp 81 $. Der Goldpreis festigte sich mit Avancen über der Marke von 1200 $. Die Feinunze kostete bei Börsenschluss in Europa 1228 $.