SMI handelt über 10’000 – Wallstreet im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag klar fester. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10029.48 0.65%) steht bei Eröffnung 0,4% höher, allerdings sind die Gewinne im Verlauf des Vormittags etwas abgebröckelt. Am Nachmittag unternimmt er einen neuen Anlauf und überschreitet die Grenze von 10’000 Punkten.

Auch in New York steigen die Kurse. Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger in US-Aktien. Bei den Unternehmen standen die Grossbanken im Rampenlicht, die mit ihren Geschäftszahlen die heisse Phase der Bilanzsaison einläuteten. Die drei viel beachteten Indizes an der Wallstreet steigen allesamt im frühen Handel. Der Dow Jones (Dow Jones 26991.84 0.76%) gewinnt 0,4%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2987.58 0.72%) avanciert 0,5%. Auch der Nasdaq Composite, der Index der Technologiebörse, liegt 0,5% im Plus.

Weiter steht an der Börse der Handelsstreit zwischen den USA und China im Fokus. Laut jüngsten Meldungen würde China auf eine Senkung der Strafzölle pochen, bevor die zugesagten Agrar-Importe geordert würden. Im Brexit-Streit beraten derweil die EU-Staaten, ob ein geordneter Austritt Grossbritanniens per Ende Oktober noch gelingen könnte. Eine Vereinbarung müsse spätestens Ende dieser Woche stehen, andernfalls steht eine weitere Fristverlängerung zur Debatte. In den kommenden Tagen gilt die Aufmerksamkeit dann vermehrt der auch hierzulande anziehenden Berichtssaison.

Nur Gewinner im SMI

Bei den Schweizer Blue Chips stehen Givaudan (GIVN 2875 1.84%) an der Spitze. Auch Lonza legen zu. Zudem liegen mit Geberit (GEBN 475.6 0.93%), Sika (SIKA 158.25 1.09%), ABB (ABBN 18.68 1.11%) und LafargeHolcim (LHN 47.86 0.89%) vor allem zyklische Werte im Plus.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.13 1.29%) und UBS (UBSG 11.105 0.32%) haben ihre anfänglichen Avancen zum grossen Teil preisgegeben. Die Banken könnten im Tagesverlauf noch verstärkt in den Blickpunkt rücken, denn für den frühen Nachmittag sind Geschäftszahlen der wichtigen US-Institute angesagt. Während sich JPMorgan gesteigert hat, ist der Gewinn von Goldman Sachs (GS 201.26 -2.22%) eingebrochen.

Die Kurse der Schwergewichte um Nestlé (NESN 106.26 0.19%), Novartis (NOVN 86.24 0.33%) und Roche (ROG 290.1 0.66%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Für Roche hat Jefferies im Vorfeld des Quartalsergebnisses vom Mittwoch das Kursziel leicht erhöht und die Empfehlung «Buy» bestätigt, was eine Erholung begünstigen könnte.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wird am Donnerstag über den Geschäftsgang in den ersten neun Monaten berichten.

AMS klar im Plus

Im SMIM (SMIM 2614.12 0.52%) stehen AMS (AMS 45.29 4.16%) und Temenos (TEMN 172.45 1.86%) in der Gunst der Anleger. Beide hatten am Vortag noch zu den klaren Verlierern gehört.

Von der kleinen Gruppe der Verlierer haben sich mittlerweile Sonova (SOON 228.5 0.57%) verabschiedet. Der Hörgerätehersteller hält derzeit einen Investorentag an seinem Hauptsitz in Stäfa ab.

Am breiten Markt fallen Swissquote (SQN 42.4 3.41%) mit Gewinnen auf. Die Aktien von Mobimo (MOBN 281.5 -0.88%) tendieren nur wenig schwächer. Die Anleger reagieren damit relativ gelassen auf die Gewinnwarnung der Immobiliengesellschaft.

Etwas auffällig sind Stadler Rail (SRAIL 46.22 0.57%), die von einem Auftrag aus Taiwan für Schmalspurlokomotiven gestützt werden.

Santhera (SANN 12.34 -0.16%) verlieren gegen den Trend, nachdem eine wichtige Aktionärsgruppe das Unterschreiten der 3%-Schwelle gemeldet hat.

KTM Industries (KTMI 51.3 2.81%) legen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs zu.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen am Dienstag keine einheitliche Richtung. Der Hang Seng (–0,2%) in Hongkong und der koreanische Kospi (+/– 0%) notieren kaum verändert. Der Shanghai Composite (–0,4%) fällt. Dagegen kann der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225 22207.21 1.87%) (+1,9% gegenüber Freitag) kräftig zulegen – in Japan war am Montag die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

Euro stabil

Der Euro notiert am Dienstag verglichen mit der US-Währung weiter über der Marke von 1.10 $. Die gemeinsame Währung der neunzehn Euroländer kostet 1.1010 $. Etwas schwächer handelt sie im Verhältnis zum Franken. Mit 1.0993 notiert sie zum Franken weiterhin in einem engen Handelsband knapp unter der Marke von 1.10. Auch der Dollar verändert sich zum Franken mit 0.9985 Fr. nur unwesentlich.

Ölpreis erneut tiefer

Der Ölpreis weitet seine Verluste vom Wochenstart aus. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.36 0.19%) rund 58 $. Der Goldpreis notiert stabil, aber weiter leicht unterhalb der Marke von 1500 $. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1492 $.