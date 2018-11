Schweizer Börse nur leicht verändert gesehen

(AWP/Reuters/CF) Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag etwas fester in den Handel starten. Die Bank Julius Bär sieht den Swiss Market Index (SMI) auf der Basis vorbörslicher Notierungen 0,1% höher. Der SMI-Future zieht geringfügig auf 8935 Zähler an. Am Vortag hat die Brexit-Frage und der Showdown im Budgetstreit zwischen Italien und der EU die Anlegern in die Flucht getrieben und der Leitindex ist um 0,9% abgerutscht.

Im Blick haben dürften die Anleger den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Das britische Kabinett hat am Mittwochabend grünes Licht für den von Premierministerin Theresa May vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Allerdings muss das Parlament noch zustimmen.

Hierzulande sorgt vorbörslich eine Untersuchung gegen PostFinance, Credit Suisse (+0,2%), UBS (+0,1%) und weitere heimische Finanzinstitute für Schlagzeilen. Die Wettbewerbskommission will prüfen, ob die Firmen Absprachen getroffen hätten, um mobile Bezahllösungen internationaler Anbieter wie Apple Pay und Samsung Pay zu boykottieren. Es bestehe der Verdacht, dass die Institute vereinbart hätten, ihre Kreditkarten nicht für die Benutzung mit Apple Pay und Samsung Pay freizugeben, um die eigene Lösung Twint zu schützen (lesen Sie hier mehr). Vor Börseneröffnung notieren die Titel beider Grossbanken dennoch im Plus.

Mit einem Verlust von beinahe 10% sorgen AMS für Gesprächsstoff. Die Befürchtungen, dass sich die schleppende Nachfrage nach neuen iPhones dem Apple-Zulieferer zu schaffen macht, haben sich bewahrheitet. Der Halbleiterhersteller gibt eine Gewinnwarnung heraus (lesen Sie hier mehr).

In den Schlagzeilen stehen heute auch die Semesterzahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 der Immobiliengesellschaft Züblin sowie Angaben des Industriekonzerns Dätwyler (+0,1%) anlässlich eines Investorentages.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

Dax-Future startet höher

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er nach einer Berg- und Talfahrt bei 11’412 Zählern 0,5% niedriger geschlossen.

Im Fokus der Anleger da stehen die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns Henkel. Währungsschwankungen machen dem stark in Schwellenländern engagierten Unternehmen zu schaffen. Das Unternehmen konnte unter anderem wegen der Schwäche der türkischen Lira oder des russischen Rubels im dritten Quartal den Umsatz nur leicht steigern.

Deutliche Abgaben verzeichnen vorbörslich die Daimler-Aktien. Dies nach einem negativen Analystenkommentar. Die Analysten von Citi stufen die Titel auf «Sell» von «Hold» herunter und kürzen das Kursziel auf 48 von 71 €.