Schweizer Börse avanciert zum Auftakt

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein ruhiger Wochenausklang ab. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10233.23 -0.64%)) steigt zur Eröffnung.

Bis auf Lonza (LONN 343.1 0.91%) eröffnen alle Werte im Leitindex positiv. Ganz vorne liegen ABB (ABBN 21.84 1.02%). Hierfür ist eine Kurszieländerung verantwortlich. HSBC (HSBA 572.5 0.37%) erhöht das Kursziel für den Industriekonzern auf 25 von 22 Fr. und belässt die Einstufung auf «Kaufen». ABB habe mit den Ergebnissen zum dritten Quartal Fortschritte gezeigt, schreibt Analyst Michael Hagmann.

Dank der Hoffnung auf eine Teileinigung im Zollstreit stechen am breiteren Markt die Papiere der Technologiewerte VAT Group (VACN 145.9 1.18%), AMS und Inficon (IFCN 701.5 -0.07%) mit überdurchschnittlichen Gewinnen hervor.

Von Unternehmensseite haben Datacolor (DCN 650 0.78%) sowie die Beteiligungsgesellschaft New Value (NEWN 0.58 0%) ihre Zahlen vorgelegt.

In Deutschland eröffnet der Leitindex Dax (DAX 13180.23 -0.38%) zum Verfallstermin an den Terminmärkten am Freitag höher. Am Donnerstag hat er 0,4% im Minus bei 13’180,23 Punkten geschlossen. Etwas Abwechslung vom Dauerbrenner-Thema Zollstreit versprechen die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze.

Euro erholt sich etwas

Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinem am Vortag erreichten einmonatigen Tiefstand erholt. Am Morgen kostet der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.1014 -0.05%) etwas mehr als am Vorabend. Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.08977 0.02%) notiert fester.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Händler nannten positiv aufgenommene Äusserungen zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.58 0.59%) kostet wie auch ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 57.03 0.67%)) mehr als am Donnerstag.