SMI schliesst im Minus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas tiefer geschlossen. Der SMI (SMI 10'341.18 -0.31%) pendelte über weite Strecken zwischen Gewinn- und Verlustzone. Am Nachmittag weitete der Leitindex seine Abgaben etwas aus. Eine festere Eröffnung der Wallstreet sorgte zeitweise dafür, dass der hiesige Markt seine Verluste eingrenzen konnte. Bei Handelsende in Zürich resultierte ein Minus von 0,3%.

In New York zeigten die Aktienkurse wieder nach oben. Die drei Wallstreet-Hauptindizes legten bei Börsenschluss in Europa zu. Der S&P 500 (S&P 500 3'661.20 -0.2%) gewann 0,5%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'187.17 +1.09%) stieg 0,5%. Die Technologiebörse Nasdaq Composite verzeichnete Avancen von 0,4%.

Weiterhin hin- und hergerissen wurde der Markt von der Hoffnung auf eine Rückkehr der Normalität dank den verfügbaren Impfstoffen und den düsteren Aussichten auf einen harten Lockdown, weil die Corona-Ansteckungen derzeit weiterhin nicht sinken. Keine wirklichen Stützen für den Markt waren die Neuigkeiten von der Konjunkturfront. Ökonomen in der Schweiz haben ihre Wachstumsprognosen für das nächste Jahr wieder leicht zurückgeschraubt. Allerdings dürfte dieses Jahr der Fall auch nicht ganz so tief sein wie befürchtet. Auch die Konjunkturdaten aus Amerika waren etwas schwächer als erwartet.

Die Anleger hoffen indes unverändert auf ein seit langem angekündigtes staatliches Hilfspaket der amerikanischen Regierung für die von der Pandemie hart getroffene US-Wirtschaft. Zudem rückt die Sitzung der US-Notenbank näher. Die Fed will am Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. «Es könnte auch ein Treffen ohne grosse Massnahmen, Überraschungen und Impulse werden», erklärte ein Marktteilnehmer. «Fed-Chef Powell dürfte eher betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmassnahmen seitens des Staates sind, um das Risiko einer erneuten Rezession zu reduzieren.»

CS im Fokus

Im SMI lagen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 79.06 +2.22%) und Swatch Group (UHR 232.40 +1.57%) vorn.

Credit Suisse (CSGN 11.27 +1.35%) notierten im Plus. Die Aktien der Grossbank standen aufgrund der Aussagen am Investorentag im Fokus. So will sie im Vermögensverwaltungsgeschäft vorwärtsmachen. Dazu soll kräftig in diejenigen Bereiche investiert werden, die Vermögensverwaltung anbieten. Ziel ist es, die Marktposition auszubauen. Und auch in ihre Infrastruktur will die Grossbank weiter investieren.

Auch UBS (UBSG 12.58 +1.13%) schlossen fester. Zudem avancierten andere Finanzwerte, die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 986.20 +1.5%).

Dass der Gesamtmarkt am Nachmittag etwas deutlicher zurückkam, war vor allem Novartis (NOVN 79.68 -1.94%) geschuldet. Händler meinten, am Markt habe man sich bei den Studiendaten zum Augenmittel Beovu stärkere Vorteile gegenüber dem Vergleichspräparat erhofft.

Mit Werten wie LafargeHolcim (LHN 46.87 +0.86%) oder Swiss Re (SREN 81.18 +0.74%) sind Titel unter den aktuell grösseren Gewinnern, die seit Jahresbeginn dem Markt hinterherhinken. Im Fall der Swiss Re ist aus dem Handel zu hören, dass sich die Papiere von gewissen Umschichtungen im frühen Handel erholen konnten.

Die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 541.20 -2.03%) und des Bauchemieherstellers Sika (SIKA 229.00 -0.82%) litten unter Gewinnmitnahmen.

AMS dank Apple gesucht

Im SMIM (SMIM 2'767.75 +0.24%) fielen die Chipaktien AMS (AMS 19.47 +4.76%) mit Avancen auf. Für Kaufinteresse sorgten Berichte rund um die iPhone-Nachfrage bei Apple (AAPL 126.84 +4.16%). Angeblich fahre der US-Grosskunde die Produktion kräftig hoch. Wie die Nachrichtenagentur Nikkei berichtete, will der AMS-Grosskunde Apple in der ersten Hälfte 2021 bis zu 96 Mio. iPhones produzieren lassen.

Andere Tech-Werte wie die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 116.65 +1.79%) und des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 79.72 +0.23%) lagen im Plus.

Kühne + Nagel (KNIN 198.10 -0.73%) notierten nach einem Auftrag aus Deutschland fester. Noch vor der Zulassung eines Impfstoffs in der EU hatte der Logistiker einen Auftrag von Nordrhein-Westfalen zur Belieferung von 53 Impfzentren in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands erhalten.

Die PS des Aufzugs- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 241.80 -2.11%) gehören zu den grössten Verlierern der mittelgrossen Werte.

Huber+Suhner schwach – Aluflexpack stark

Im breiten Markt wurden Huber+Suhner (HUBN 68.20 -2.01%) nach einer Cyberattacke gemieden. Die Produktion des Komponentenherstellers steht still.

Das Gegenstück bildeten Implenia (IMPN 23.12 +3.12%), nachdem der Baukonzern als Totalunternehmer den Auftrag für die Sanierung des denkmalgeschützten UBS-Gebäudes am Paradeplatz in Zürich an Land gezogen hatte.

Aluflexpack (AFP 35.80 +13.29%) zogen weiter an. Bereits gestern waren die Aktien des Verpackungsspezialisten stark gestiegen. Der Grund: Das Management hatte die Prognose für 2020 nach oben geschraubt.

Die Titel der Messebetreiberin MCH Group (MCHN 11.15 -5.51%) gaben ohne unternehmensspezifische Nachrichten nach. Verschärfte Coronamassnahmen belasten das Unternehmen natürlich.

Die Aktien von Asmallworld (ASWN 2.50 +20.19%) fielen auch heute mit massiven Kursgewinnen auf. Händler rätseln über die Ursache des Höhenflugs, begründen diesen am ehesten mit spekulativen Käufen.

Asiens Börsen konsolidierten

An den asiatischen Märkten überschatteten gegenüber der Impfeuphorie hingegen die steigenden Infektionszahlen den Optimismus der Anleger. Da sorgten auch positive Wirtschaftsdaten aus China kaum für Abhilfe. Dort wuchs die Industrieproduktion im November erwartungsgemäss und expandierte damit den achten Monat in Folge.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 0,2%. In China schloss der Shanghai Composite unverändert. In Hongkong büsste der Hang Seng 0,6% ein. Und in Südkorea gab der Kospi 0,2% nach.

Euro tendiert seitwärts

Der Kurs des Euro bewegte sich am Dienstag nur wenig. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.2156 $. Er lag damit ungefähr auf dem Niveau des frühen Handels. Auch gegenüber dem Franken bewegte sich die Einheitswährung nur wenig und wurde um 17.30 Uhr MEZ zu 1.0777 Fr. und damit geringfügig höher gehandelt. Auch der Dollar notierte mit 0.8866 Fr. etwas fester, nachdem er zeitweise wieder Richtung Jahrestief abgerutscht war.

Goldpreis höher

Der Ölpreis bewegt sich aufwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.54 +0.44%) lag bei Börsenschluss in Europa bei 50 $. Gold (Gold 1'852.62 +1.39%) kostete ebenfalls mehr. Der Preis pro Feinunze des Edelmetalls notierte bei 1845 $.