SMI schliesst freundlich

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld der wichtigen Fed-Zinssitzung freundlich geschlossen. Von der erwarteten Nervosität war nicht viel zu spüren und der SMI (SMI 12'530.95 +0.96%) machte nach drei schlechteren Tagen wieder etwas Boden gut. Die Schweizer Bankentitel wurden jedoch am Nachmittag doch noch von der Angst vor Zinserhöhungen erfasst und schlossen allesamt tiefer – im Einklang mit den amerikanischen und den europäischen Instituten, die ebenfalls unter Druck gerieten.

Grundsätzlich geht die Finanzgemeinde davon aus, dass das Fed am Abend den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik beschleunigen wird, gerade auch angesichts der überraschend in die Höhe geschnellten Produzentenpreise vom Vortag. Doch allzu grosse Veränderungen werde die Notenbank wohl noch nicht tätigen, so ein Börsianer: «Die Zinsen wurden wegen Covid-19 gesenkt – und das Virus schwebt ja noch immer über allem.»

Der SMI schloss um 0,96% höher bei 12’530,96 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien enthält, gewann 0,88% auf 2016,78 Punkte und der breite SPI (SXGE 16'000.10 +0.95%) sprang kurz vor Handelsschluss noch über die Marke von 16’000 Punkte und schloss um 0,95% höher bei 16’001,10 Punkten. Von den 30 SLI-Werten legten 24 zu und sechs schlossen schwächer.

An der Spitze der Tabelle schlossen Lonza (LONN 745.40 +2.79%) mit einem Plus von 2,8%. Gleich zwei Neuigkeiten gaben den Titeln am Handelstag Rückenwind: So hat der britische Lonza-Grosskunde GlaxoSmithKline (GSK 1'605.40 +0.2%) in der Heimat eine Zulassungsempfehlung für die Anwendung des Autoimmunkrankheit-Mittels Benlysta erhalten. Ausserdem kündigte Lonza eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Life-Science-Unternehmen Agilent für die Entwicklung von Technologien für zellbasierte Therapien an.

An zweiter Stelle folgten Sonova (SOON 341.30 +2.34%) mit einem Plus von 2,3%. Bei Temenos (TEMN 125.75 +1.95%) rückten nach der Bekanntgabe eines Ausbaus der Partnerschaft mit Microsoft (MSFT 333.95 +1.71%) laut Händlern wieder Übernahmespekulationen in den Fokus. Nach Vifor könnte auch Temenos ins Ausland verkauft werden, hiess es am Markt.

Die drei Schwergewichte Roche und Nestlé (NESN 125.44 +1.14%) stützen den Index ebenfalls stark. Nestlé erhielten Rückenwind durch eine Kurszielerhöhung und Bestätigung der Kaufempfehlung durch Goldman Sachs (GS 390.44 +0.42%). Novartis (NOVN 75.00 +0.39%) legten mit 0,4% etwas weniger stark zu.

Vifor, erreichten nach dem zuletzt deutlichen Gewinn im Anschluss an das Übernahmeangebot der australischen CSL das Kursniveau der gebotenen 167 Franken je Aktie nach wie vor nicht.

Am anderen Ende des Spektrums schlossen im Sog der europäischen Bankentitel auch UBS (UBSG 16.24 -0.89%), Julius Bär (BAER 58.22 -0.68%) und CS tiefer, wobei die Schweizer Banken sich noch besser hielten als die europäische Konkurrenz.

Mit wenigen Ausnahmen performten im SLI zudem vor allem Titel schlecht, die bereits im bisherigen Jahresverlauf eher Federn lassen mussten. «Es ist wie immer: Die guten Performer legen in den letzten Tagen des Jahres noch zu, die schlechten werden gemieden», sagte ein Händler. Dazu gehören AMS Osram (AMS 16.21 -0.7%), Holcim (LHN 44.82 -0.16%) und Adecco (ADEN 44.05 -0.11%).

Am breiten Markt fielen SIG Combibloc (SIGN 25.86 -2.27%) nach einer Studie von Barclays (BARC 177.02 -1.76%) etwas zurück. Die Bank stufte die Papiere auf «Untergewichten» zurück. Unter Druck waren auch Stadler Rail (SRAIL 38.72 -0.92%), nachdem die Credit Suisse (CSGN 8.69 -0.46%) in einem Kommentar die Gewinnschätzungen um durchschnittlich 7% senkte.

Die heute erstmals an der SIX gehandelte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 (VT5 10.10 +1%) legte einen eher verhaltenen Start hin. Die Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 10,00 Franken herausgegeben und schlossen mit 10,10 Franken nur minimal höher und unter dem Eröffnungspreis von 10,20 Franken.

Lindt & Sprüngli (LISN 117'500.00 +2.89%) Namen wurden von einer Kurszielerhöhung von Goldman Sachs angetrieben. Die zweitteuersten Aktien der Welt schlossen bei einem Preis von 117’500 Franken. Goldman Sachs erhöhte auch das Kursziel für Barry Callebaut (BARN 2'186.00 +0.64%), die mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel gingen.

Wall Street dreht vor Fed-Entscheid Warteschleife

In Erwartung der Fed-Entscheidung zur Geldpolitik fassen Investoren US-Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Mittwoch um ein knappes halbes Prozent ab.

«Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank ein erhöhtes Tempo bei der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe ankündigen wird», sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Dies werde Spekulationen schüren, dass eine erste Zinserhöhung früher kommen werde als bislang gedacht. Wichtig seien ausserdem die Zinsprognosen der Fed-Führungsriege, warf David Riley, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters BlueBay, ein. Investoren würden die sogenannten «Dot Plots» auf eventuelle aggressivere Zinserhöhungen 2023 abklopfen. Experten erwarten für 2022 mindestens zwei Schritte um jeweils einen Viertel Prozentpunkt.

Zu den Favoriten an der Wall Street gehörte Eli Lilly (LLY 273.78 +9.78%) mit einem Kursplus von 4,6%. Unter anderem dank eines staatlichen Auftrags zur Lieferung von Corona-Medikamenten hob die Pharmafirma ihr Gewinnziel für 2021 auf 8,15 bis 8,20 von 7,95 bis 8,05 $ je Aktie an. Der Umsatz werde bei 28 bis 28,3 statt 27,2 bis 27,6 Mrd. $ liegen. Für 2022 stellte das Unternehmen einen überraschend hohen Überschuss von 8,50 bis 8,65 $ je Aktie in Aussicht.

Euro vor US-Zinsentscheid bei knapp 1,13 $

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einer wichtigen Zinsentscheidung in den USA kaum von der Stelle bewegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1270 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro weiter von der Marke von 1,04 entfernt. Derzeit kostet er 1,0419, am frühen Morgen waren es noch 1,0414 und am Vorabend 1,0403. Der US-Dollar steht bei 0,9242 praktisch stabil.

Kursgewinne erzielte das britische Pfund. Es profitierte von der Möglichkeit steigender Leitzinsen. Auslöser waren neue Inflationsdaten: Im November markierte die Teuerung mit 5,1% den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die Bank of England könnte daher am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung mit einer geldpolitischen Straffung reagieren. Dagegen spricht jedoch die hohe Ungewissheit über den Fortgang der Corona-Pandemie, die sich mit der Entdeckung der neuen Omikron-Variante verschärft hat.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. Es wird damit gerechnet, dass die Fed auf die hohe Inflation reagiert und den bereits begonnenen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschleunigt. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob die Währungshüter raschere Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Zuletzt war die Teuerung so hoch wie seit 39 Jahren nicht mehr.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Abschläge der vergangenen Tage angeknüpft und sind weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,93 $. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 70.44 -0.06%)) fiel um 86 Cent auf 69,87 $.

Seit einigen Tagen lastet auf den Rohölpreisen wieder die Unsicherheit über den Fortgang der Corona-Pandemie. Vor allem die neue Omikron-Variante, deren konkrete Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht absehbar sind, dämpft die Stimmung. Nach Entdeckung der als besonders ansteckend geltenden Variante waren die Erdölpreise im November deutlich gefallen, danach hatten sie sich aber wieder etwas erholen können.

Belastet wurden die Preise am Ölmarkt auch durch neue Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Organisation sieht bereits jetzt einen Überschuss an Rohöl, der sich im kommenden Jahr ausweiten werde. Dies sei Folge sowohl eines steigenden Angebots als auch einer coronabedingt schwächeren Nachfrage nach Kerosin im Flugverkehr. Noch vor wenigen Wochen hatten am Ölmarkt grosse Bedenken wegen eines zu geringen Angebots vorgeherrscht.