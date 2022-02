SMI: Wenig verändert mit leicht positiver Tendenz

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochnachmittag weiterhin leicht im Plus. Nach einem klar festeren Start fielen die Kurse relativ schnell wieder etwas zurück, wobei sich der SMI (SMI 12'190.25 +0.07%) nun seit mehreren Stunden um die Marke von 12’200 Punkten bewegt. Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine-Krise habe anfänglich für steigende Kurse gesorgt, heisst es am Markt. Allerdings bleibe die Stimmung von Vorsicht geprägt und die Käufer hielten sich entsprechend eher zurück, heisst es. «Der Konflikt ist ja nicht ausgestanden und könnte jederzeit wieder aufflammen», meinte ein Händler. Daher dürfte die Nervosität wohl hoch bleiben und die Kursverläufe entsprechend volatil ausfallen.

Auch das Thema Inflation und Zinsen sei nach wie vor sehr «akut». Zuletzt waren wegen der hohen Inflation und des stark steigenden Ölpreises die Zinserhöhungserwartungen massiv gestiegen. Daher blickten die Marktteilnehmer auch gespannt der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Abend entgegen. Davon erhoffe man sich neue Hinweise auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen, heisst es. Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Konjunkturdaten wirkten sich derweil nicht unmittelbar auf die Kurse aus.

Der SMI notiert um 14.45 Uhr um 0,18% höher auf 12’203,46 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,23% auf 1954,20 und der breite SPI (SXGE 15'393.07 -0.07%) 0,17% auf 15’430,17 Zähler. Gewinner und Verlierer stehen sich im SLI im Verhältnis von etwa zwei zu eins gegenüber.

Angeführt werden die Gewinner weiterhin von den Aktien des Augenheilers Alcon (ALC 73.22 +1.05%) (+2,1%). Die frühere Novartis-Tochter hat am späten Vorabend ihre Quartalszahlen publiziert und bei Umsatz und Profitabilität die Erwartungen gemäss AWP-Konsens leicht übertroffen. Zudem soll die Dividende verdoppelt werden, was grundsätzlich auch gut angekommen sei, wie es heisst.

Dahinter folgen mit Straumann (STMN 1'442.50 -0.41%) (+2,0%) und Givaudan (GIVN 3'711.00 +1.37%) (+1,5%) zwei Titel, die im Vorjahr fast nicht zu halten waren, seit einiger Zeit aber von den Investoren gemieden werden und entsprechend im laufenden Jahr sehr stark im Minus notieren. Auf dem deutlich tieferen Niveau gebe es nun wieder erste Schnäppchenjäger, die sich aus der Deckung wagten, meinte ein Händler. Vor allem Straumann habe am Vortag mit seinen Zahlen ja doch ziemlich überzeugt.

Gewinne von leicht über 1% gibt es ausserdem auch für Logitech (LOGN 74.18 -0.08%), Holcim (HOLN 51.70 +0.66%) und Sonova (SOON 325.90 +0.28%). Temenos (TEMN 100.10 +0.46%) (+1,0% auf 100,60 Fr.) erholen sich etwas vom Absturz am Vortag (-7,9%) nach Zahlen. Kursen von unter 100 Fr., wie sie es zuletzt gegeben haben, scheinen gewissen Anlegern durchaus attraktiv, zumal die Möglichkeit eines Übernahmeangebotes deutlich steigen würden.

Stark unter Druck sind derweil bei den Blue Chips die Anteile von Schindler (SCHP 215.00 -5.04%) (-5,0%). Das Jahresergebnis gefällt den Anlegern nicht. Die Zahlen des Liftbauers seien zwar «inline», aber der Ausblick negativ, heisst es am Markt. So sagte CEO Silvio Napoli gegenüber AWP, er rechne mit einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr.

Ebenfalls zu den Verlierern zählen UBS (UBSG 18.90 -1.43%) (-2,0%), Adecco (ADEN 47.15 -2.60%) (-1,5%) die Versicherer Swiss Life (SLHN 599.60 -0.37%) (-0,6%) sowie Zurich (-0,3%).

Auf den hinteren Rängen gewinnen die Aktien von Cembra (CMBN 66.85 +6.11%) Money Bank 6,0%. Sie profitierten von guten Jahreszahlen. Zudem will die Kreditbank die Dividende stärker als erwartet erhöhen. Idorsia (IDIA 20.12 +0.30%) gewinnen nach einer Kaufempfehlung und Kurszielerhöhung durch die Citigroup (C 66.75 -0.37%) 2,6%.

Ölpreise kaum verändert nach starken Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 93,28 $. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 92.28 -2.62%)) stieg geringfügig um zehn Cent auf 94,17 $.

Damit haben die Notierungen am Ölmarkt die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Nach diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze hat Russland laut eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. An den Märkten wurde dies als Entspannungssignal gewertet. Zuvor hatte die Sorge vor einer Eskalation der Krise die Ölpreise bis in die Reichweite der 100-Dollar-Marke steigen lassen.

Am Ölmarkt haben die Anleger die weitere Entwicklung der Krise in der Ukraine im Blick. Marktbeobachter wollten erneute Preisanstiege nicht ausschliessen.

Gestützt wurden die Ölpreise am Morgen durch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Mio. Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

USA

Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wallstreet für Aktienkäufe gesorgt. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren.

Der Dow Jones Industrial kletterte um 1,2% auf 34’989 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,6% auf 4471 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 ging gar mit einem Plus von 2,5%, bei 14’621 Zählern, aus dem Handel.

Der Nasdaq profitierte von einer Übernahme. Die in New York gelisteten Aktien des israelischen Chipherstellers Tower Semiconductor schossen nach Bekanntgabe der Übernahme durch Intel um mehr als 40% nach oben. Die Titel des amerikanischen Branchenriesen legten um 1,8% zu. Die Valoren der Chipunternehmen Qualcomm, Micron, AMD, Applied Materials und Nvidia kletterten im Sog zwischen 5 und 9%.

Die Anteilsscheine von Virgin Galactic schnellten um mehr als 30% nach oben. Das Raumfahrtunternehmen möchte ab heute Reservierungen für Raumflüge verkaufen. Dank guter Geschäftszahlen stiegen die Papiere des Hotelkonzerns Marriott International um fast 6%.

Die potenzielle Entspannung im Ukrainekonflikt trieb den Euro an, er notiert wieder über 1.05 Fr./€.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,1% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 4’143.71 +1.95%) legt um 0,2% zu.

Asien/Pazifik

Auch an den asiatischen Börsen macht sich zur Wochenmitte Entspannung breit. Gute chinesische Konjunkturdaten stützen die Notierungen zusätzlich.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 2,2% zu, der breiter gefasste Topix klettert 1,7% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,3%, der Shanghai Composite handelt ebenfalls 0,3% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,1%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,9% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 1,1% höher ab.