SMI kommt dank Roche zurück – Wallstreet baut Minus ab

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt setzt seinen rasanten Abwärtstrend am Montag fort. Die konzertierte Aktion der führenden Notenbanken sowie die Zinssenkung des Fed haben es nicht geschafft, die Gemüter der Investoren zu beruhigen. Vielmehr deute ein solcher Schritt auf Stress hin, zumal die US-Notenbank ohnehin in dieser Woche über ihren weiteren Kurs beraten werde, wie Ökonomen monieren.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8189.47 -2.13%) verliert bei Eröffnung 3,7%. Im frühen Handel fällt er unter die Marke von 8000 und wenige Minuten später sogar unter 7900 und 7800. Seit dem Vormittagshandel kann sich der Leitindex auf tiefem Niveau bei –7% etwas stabilisieren. Mit Eröffnung der Wallstreet werden die Verluste erst noch grösser, dann werden sie etwas eingedämmt, sodass der SMI die Marke von 8100 zurückerobern kann. Anleger reagieren panisch. Das entsprechende Angstbarometer der Schweizer Börse, der VSMI, schnellt auf 72 hoch. Die Vorwoche hat er mit einem Abschlag von 14% beendet, wobei er allein am Donnerstag um 9,6% abgestürzt war. Der breiter gefasste SPI (SXGE 9923.42 -2.97%) fällt unter die Marke von 10’000.

Stark unter Druck gerät erneut auch die Wallstreet geraten. Der Handel war um 14.35 Uhr für 15 Minuten unterbrochen. Das ist die dritte Unterbrechung binnen sechs Handelstagen. Alle drei wichtigen US-Indizes kommen von ihren Tagestiefständen zurück Der Dow Jones (Dow Jones 21501.13 -7.27%) rauscht 8% in die Tiefe. Mit zeitweise mehr als –12% fährt er den grössten Tagesverlust seit dem «Schwarzen Montag» am 19. Oktober 1987 ein. Der S&P 500 (SP500 2534.22 -6.52%) geht in die Knie, der breit gefasste Markt verliert 7%. Der Nasdaq Composite der Technologiebörse notiert 7% schwächer. Die Notenbanken hätten es mit einem gleichzeitigen Nachfrage- und Angebotsschock wegen der Coronavirus-Krise zu tun, sagte Rob Mangrelli, Direktor des Finanz-Beratungsunternehmens Chatham Financial. «Es ist zu früh, um zu sagen, ob die Schritte der Fed überhaupt den in Not geratenden Branchen helfen.» Vor allem kleine und mittlere Firmen dürften schwer unter der Einschränkung des öffentlichen Lebens leiden, mit denen die Ausbreitung des Virus gebremst werden sollen.

Mehrere SMI-Werte mit zweistelligen Verlusten – Roche stemmen sich gegen den Trend

Zu den grössten Verlierern im SMI zählen einmal mehr Zykliker und Finanztitel.

Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 48.72 -6.88%) handeln mit einem massiven Abschlag. Auch die Versicherertitel um Swiss Life (SLHN 291.6 -11.77%), Swiss Re (SREN 60.6 -10.49%) und Zurich Insurance (ZURN 270.1 -6.89%) stehen erneut massiv unter Druck. Markant schwächer sind auch UBS (UBSG 7.62 -5.37%) und Credit Suisse (CSGN 6.628 -9.13%) aufgelegt. LafargeHolcim (LHN 30.98 -9.18%), Sika (SIKA 134.45 -6.27%), ABB (ABBN 15.07 -4.41%) und Adecco (ADEN 34.33 -3.76%) büssen ebenfalls kräftig ein.

Zudem weisen Lonza (LONN 326.1 -2.07%) ein sehr grosses Minus auf. Die Aktien des Life-Science-Konzerns sind verglichen mit vielen anderen Werten bisher weniger stark belastet worden. Der VR-Präsident und interimistische CEO Albert Baehny warnte im Gespräch mit FuW: «Mittelfristig könnte der Umsatz etwas geringer ausfallen als ursprünglich gedacht.»

Dass Roche (ROG 293.4 3.64%) am Nachmittag von der Verlust- klar in die Gewinnzone drehen, wirkt sich spürbar stabilisierend auf den SMI aus. Bei Handelsbeginn wiesen die Genussscheine des Pharmakonzerns als einziger Wert im SMI bereits einen Gewinn auf.

Novartis (NOVN 70.76 -0.27%) und Nestlé (NESN 87.73 -2.52%), die beiden anderen Schwergewichte, büssen deutlicher ein. Aber auch sie können sich von den zwischenzeitlich massiven Verlusten erholen. Neben Novartis notieren mittlerweile auch Swisscom (SCMN 473 -0.32%) fester.

Dufry und Flughafen Zürich werden erneut ausverkauft

Das Minus bei AMS (AMS 9.394 -45.7%) ist zum grossen Teil der Kapitalerhöhung geschuldet, für die am heutigen Montag der Bezugsrechtehandel startet.

Stark unter Druck sind einmal mehr die Valoren des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 26.24 -9.45%). Zudem büssen Flughafen Zürich (FHZN 97.2 -10.33%) erneut klar ein. Der Flughafen verschiebt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Generalversammlung. Sie hätte am 16. April stattfinden sollen. Ein neues Datum wurde noch nicht festgelegt. Gerüchten zufolge ist es unsicher, wie die Dividendenzahlung aussehen wird.

Sonova (SOON 165.1 -11.47%) werden aus den Depots geworfen. Wegen der Risiken um die Ausbreitung des Coronavirus hat der Hörsystemehersteller sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt.

Mit Straumann (STMN 616.8 -9.29%) steht ein weiterer Gesundheitstitel ganz oben auf der Verliererliste. Auch die Aktien des Dentalimplantatherstellers waren – ähnlich wie Sonova – stark gelaufen in den vergangenen zwölf Monaten. Ähnlich ist die Situation bei Vifor Pharma (VIFN 107.8 -9.49%).

Erneute herbe Verluste in Asien

In Tokio gibt der Nikkei 225 rund 2,5% nach, der breiter gefasste Topix 2%. In Hongkong sinkt der Hang Seng (Hang Seng 23063.57 -4.03%) 4%. In Festlandchina verliert der Shanghai Composite 3,4%, während der CSI 300 4,3% einbüsst. Der Kospi in Seoul, Südkorea, bewegt sich 3,2% tiefer, der Taiex in Taiwan 3,9% und der ASX 200 in Australien 9,7%.

Volatile Devidenkurse

Der Euro schwankt am Montag nach einer erneuten überraschenden Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vom Vorabend stark. Die Gemeinschaftswährung wird derzeit bei 1.1130 $ gehandelt. Der Franken bleibt als sicherer Hafen gesucht. So bewegt sich der Euro bei 1.0548 Fr. Der Dollar notiert zur Schweizer Währung minimal fester, er kostet 0.9470 Fr.

Ölpreis bricht ein

Der Ölpreis fällt am Montag trotz der erneuten massiven Zinssenkung in den USA massiv. Er rauscht erstmals seit 2016 unter die Marke von 30 $. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 30.86 -4.04%) kostet aktuell rund 32 $ $. Gold (Gold 1516.98 -0.85%) verliert ebenfalls klar und notiert bei einem Preis von 1453 $ pro Feinunze.