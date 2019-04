SMI schliesst mit kräftigem Gewinn

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Das Geschäft verlief laut Händlern bei ansprechenden Umsätzen aktiv. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9579.85 0.7%) gewann bei Eröffnung 0,2%. Im frühen Handel festigte er sich dank Avancen klar über der Marke von 9500 Punkten. Am Nachmittag arbeitete sich der Leitindex an die Marke von 9600 Punkten heran. Zum Überspringen der Hürde reichte es bis Handelsschluss indes nicht.

An Wallstreet stiegen die Kurse. Die drei vielbeachteten Indizes in New York notierten bei Börsenschluss in Europa allesamt im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 26452.66 0.26%) legte 0,2% zu. Auch der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2907.06 0.05%) stieg 0,2%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte 0,4%.

Alcon erneut klar höher

In der Schweiz standen weiter Alcon (ALC 56.3 0%) im Fokus, dies nach einem Plus von 2% am Montag u.a. aufgrund einer Empfehlung des US-Anlegermagazins «Barron’s». Der Augenheilmittelkonzern hat zwei neue Grossaktionäre. Der US-Vermögensverwalter BlackRock sowie der US-Investmentmanager Capital Group halten gemäss Beteiligungsmeldungen der Schweizer Börse SIX einen Anteil von 5,37 bzw. 4,69% an Alcon.

Die Pharmatitel Roche (ROG 269.1 0%) und Novartis (NOVN 80.86 0%) waren indes keine Stütze für den Leitindex. Während Roche am morgigen Mittwoch Umsatzzahlen für die Periode Januar bis März präsentieren wird, folgt Novartis dann eine Woche später mit dem gesamten Ergebnis. Mit Nestlé (NESN 94.9 0%) wird ausserdem am Donnerstag das dritte SMI-Schwergewicht Q1-Zahlen liefern.

Gesucht waren nochmals ABB (ABBN 20.11 1.49%). Der neue Grossaktionär Artisan Partners aus den USA will den Automations- und Energietechnikkonzern nach dem Verkauf der Division Stromnetze weiter aufspalten. Das Unternehmen sollte sich noch in mindestens zwei weitere Geschäftseinheiten aufspalten, meinte ein Fondsmanager von Artisan gegenüber «Finanz und Wirtschaft».

Sika (SIKA 151.4 0%) legten ebenfalls zu. Der Bauchemiehersteller hatte am Vortag mit der Emission von zwei neuen Anleihen insgesamt 1 Mrd. € aufgenommen zur Finanzierung des vor einiger Zeit angekündigten Kaufs des französischen Mörtelproduzenten Parex.

VAT legten kräftig zu

Im SMIM (SMIM 2539.6 0.94%) standen VAT Group (VACN 118.8 0%) nach Zahlen zum ersten Quartal im Fokus. Die Aktien des Vakuumventilherstellers zogen deutlich an. Die Ostschweizer sehen den Tiefpunkt im Markt erreicht.

Markante Gewinne verbuchen konnten auch die Titel des Halbleiterherstellers AMS (AMS 34.13 5.02%). Temenos (TEMN 158.65 0%) zeigten sich leichter, wobei das Bankensoftwarehaus heute nachbörslich noch Quartalszahlen präsentieren wird.

Georg Fischer (FI-N 1032 0%) verzeichneten steigende Kurse. Julius Bär (BAER 46.2 0%) erhöhte das Kursziel für die Aktien des Industriekonzerns von 1000 auf 1150 Fr. und bestätigte das Rating «Buy».

Bei Hochdorf (HOCN 129.4 0%) kam es dagegen bereits zu ersten Gewinnmitnahmen auf die grossen Avancen vom Vortag. Der Titel hatte am Vortag nach einer Revolte der Aktionäre an der Generalversammlung 7,4% zugelegt.

Vontobel (VONN 58.1 0%) sorgten nach einer Aufstockung durch die Citigroup (C 69.31 2.86%) auf «Buy» für Interesse.

Ex Dividende gehandelt wurden Allreal (ALLN 164.6 0%) (6.50 Fr.), Arbonia (ARBN 11.06 0%) (0.20 Fr.), Hiag (3.90 Fr.), Schweiter (SWTQ 990 -1.79%) (40 Fr.) und Titlis-Bahnen (TIBN 388 -0.51%) (9.40 Fr.).

Positive Stimmung in Asien

Die Börsen in Asien tendierten am Dienstag überwiegend freundlich. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,3%, der breiter gefasste Topix lag 0,1% tiefer als am Vortag. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,7% zu. Chinas Leitindex CSI 300 schnitt mit +1,6% am besten ab.

Euro klar über 1.13 Fr.

Der Euro pendelte zur US-Währung um die Marke von 1.13 $. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MEZ 1.1295 $. Zum Franken zeigte sie sich stärker und ging zu 1.1369 Fr. um. Der Greenback legte zu und lag zur Schweizer Valuta bei 1.0065 Fr.

Goldpreis klar tiefer

Der Ölpreis notierte unverändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.41 0.46%) kostete bei Börsenschluss in Europa 71 $. Am Markt war die Rede von einem eher impulslosen Handel. Der Goldpreis verlor deutlich und stand bei 1275 $ pro Feinunze.