SMI notiert über 9400

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag fester. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9426.17 1.14%) gewinnt bei Eröffnung 1% und steigt damit über 9400. Im frühen Handelsverlauf stabilisiert er sich über dieser Marke. Am Nachmittag sorgen Arbeitsmarktdaten aus den USA für Unterstützung. weniger schwach als befürchtet. In den USA sind vergangene Woche 5.25 Mio. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eingegangen. Nachdem der SMI nach dem verlängerten Osterwochenende zunächst Gewinne verzeichnet hatte, ging es am gestrigen Mittwoch wieder abwärts.

Erst Hoffnungsschimmer auf eine schrittweise Rückkehr aus dem Lockdown beruhigen am Donnerstag die Anleger. Allerdings sei fraglich, wie lange diese Gemütslage anhalte. Denn gleichzeitig würden Investoren nun nach und nach mit schockierenden Wirtschaftsdaten konfrontiert, heisst es von Händlern.

So seien die Erwartungen an die kommenden Konjunkturdaten und die laufende Berichtssaison bereits extrem tief, dennoch waren die US-Detailhandelsdaten zur Wochenmitte ein Schock. Hierzulande wird zudem der Bundesrat am Nachmittag über mögliche erste Lockerungen nach dem wochenlangen Lockdown entscheiden. In Nachbarländern wie Deutschland sollen erste Geschäfte in der kommenden Woche wieder öffnen.

Starke Pharmatitel

Die meisten SMI-Werte liegen im Plus. Der Leitindex wird vor allem von den Pharmaschwergewichten Novartis (NOVN 84.45 2.71%) und Roche (ROG 318.6 2.44%) getragen. Zudem avancieren die Life-Science-Aktien Lonza (LONN 408 1.64%) sowie die Valoren des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3208 2.33%). Zyklische Papiere sind gut aufgelegt, so notieren Adecco (Adecco 37.46 0.59%), Sika (SIKA 159.65 -0.81%) und LafargeHolcim (LHN 35.77 0.56%) fester.

ABB (ABBN 16.63 -0.63%) steigen trotz einer Abstufung durch die Grossbank HSBC (5 403.85 -1.11%). Die Experten begründen dies mit der erwarteten Rezession, die es dem neuen ABB-Chef Björn Rosengren erschweren dürfte, den geplanten Kulturwandel im Unternehmen umzusetzen.

Ein Analystenkommentar wirkt sich kaum auf Swisscom (SCMN 519.6 0.89%) aus. Der Analyst begründet den Schritt mit der defensiven Qualität des Unternehmens inmitten der turbulenten Märkte.

Schwächer notieren die Bankaktien. So liegen UBS (UBSG 8.802 -2.76%) und Credit Suisse (Credit Suisse 7.564 -3.35%) im Minus. In den USA hat Morgan Stanley (MS 38.4 -3.66%) Quartalszahlen vorgelegt und einen klar rückläufigen Gewinn ausgewiesen. Auch die Versicherer um Swiss Re (SREN 75.74 0.64%), Zurich Insurance (ZURN 301.7 -0.13%) und Swiss Life (SLHN 321.1 -1.17%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück.

VAT Group gefragt

Starke Zahlen kommen von VAT Group (VACN 145.4 6.6%). Der Vakuumventilhersteller hat im ersten Quartal 2020 deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahr und erwartet eine Fortsetzung der Markterholung. Im breiten Markt profitieren auch die Aktien der Branchennachbarn Inficon (IFCN 616 2.16%) und Comet (COTN 109 5.01%).

Zahlen hat der grösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut (BARN 1874 -0.79%) vorgelegt. Die Valoren liegen im Minus. Der Konzern ist im ersten Semester des Geschäftsjahres 2019/20 zwar gut gewachsen, aber weniger schnell als erwartet.

Die Tech-Werte im SMIM (SMIM 2232.534 0.52%) stehen höher. Dazu zählen vor allem die Chipaktien AMS (AMS 9.454 3.41%), aber auch die Titel des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 112.95 -0.04%) und des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 44.33 1.21%).

Für die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 147.4 -3.66%) geht es abwärts. Dabei hat das Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal wie erwartet erhöht.

Ascom (ASCN 6.8 5.92%) ziehen klar an. Das Technologieunternehmen blickt auf ein «zufriedenstellendes» erstes Quartal zurück.

Asien mehrheitlich mit Abgaben

Düstere Aussichten drücken am Donnerstag vor allem die japanischen Börsen. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für Asien in diesem Jahr erstmals seit sechzig Jahren ein Nullwachstum. Als Hauptgrund nennt er die Exporteure, die unter der sinkenden Nachfrage besonders leiden werden. Die Börse in Tokio zeigt sich schwächer. Der Nikkei liegt 1,4% tiefer. Der breite Topix sinkt um 1,5%. Die Märkte in China machen anfängliche leichte Verluste wett. Der Shanghai Composite und der CSI 300 notieren etwa auf Vortagesniveau. Auch der koreanische Kospi notiert kaum verändert. Unter Druck kam hingegen der All Ordinaries in Australien. Er gibt 1,3% nach.

Euro erneut schwächer

Der Euro knüpft gegenüber dem Dollar am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag an. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1.0881 $ gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch über der Marke von 1.09 $ gestanden hat. Zum Franken bewegt er sich weiterhin auf tiefem Niveau. Aktuell steht der Kurs bei 1.0522 Fr. Derweil zieht der Dollar zum Franken etwas an und kostet mit 0.9670 Fr. etwas mehr.

Ölpreis nach starken Verlusten stabil

Der Ölpreis erholt sich am Donnerstag leicht von den deutlichen Verlusten der letzten Tage. Trübe Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr hatten den Markt im Verlauf der Woche unter Druck gesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 28.8 2.64%) kostet 28 $. Gold (Gold 1727.3 0.65%) notiert wenig verändert bei einem Preis von 1718 $ pro Feinunze.