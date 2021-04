SMI auf Allzeithoch ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenabschluss freundlich gezeigt. Zum Schluss machte der SMI (SMI 11'262.97 +0.57%) noch einen Sprung und erreichte mit 11’263 ein neues Allzeithoch. Der Leitindex gewann bei Eröffnung 0,1% und notierte somit über 11’200. Im weiteren Handelsverlauf pendelte er um diese Marke und konnte bei Handelsende in Zürich einen Gewinn von 0,6% ausweisen. Insgesamt sei der Handel ruhig verlaufen, sagten Händler und verwiesen auf die Handelsspanne von gerade einmal rund 50 Punkten. «Der Markt ist weiter im Reflationsmodus, und da geraten defensive Märkte wie der SMI ins Hintertreffen», kommentierte ein Börsianer.

In New York setzten die Börsen ihren Rekordlauf in gedrosseltem Tempo fort. Die drei Hauptindizes an der Wallstreet legten bei Börsenschluss in Europa mehrheitlich leicht zu. Der S&P 500 (S&P 500 4'162.40 +1.08%) gewann 0,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 34'147.16 +0.33%) legte 0,4% zu. Ein Minus von 0,1% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Am Markt werde derzeit auf anziehendes Wirtschaftswachstum gesetzt – ein Umfeld, in dem zyklische, konjunktursensible Titel einfach stärker gefragt seien, sagte ein Händler. Immerhin seien die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, der EU und an diesem Morgen aus China allesamt gut ausgefallen. Chinas Wirtschaft hatte die Coronakrise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum von 18,3% ins neue Jahr gestartet. Zudem präsentieren sich die US-Konsumenten zuletzt von ihrer spendablen Seite.

Finanzwerte gesucht

Überwiegend fest präsentierten sich die Vertreter der Finanzbranche. Neben UBS (UBSG 14.82 +1.93%) waren die Titel von Credit Suisse (CSGN 9.90 +1%), Zurich Insurance (ZURN 381.60 +0.93%), Swiss Re (SREN 90.64 +0.49%), Swiss Life (SLHN 473.30 +0.51%) und Partners Group (PGHN 1'321.00 +1.5%) gefragt.

Die Aktien des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (GEBN 613.60 +1.96%) wurden an diesem Tag ex Dividende (11.40 Fr.) gehandelt.

Deutliche Aufschläge verbuchten die Aktien des Baustoffkonzerns LafargeHolcim (LHN 58.44 +2.06%). Händler verwiesen auf den deutschen Konkurrenten HeidelbergCement (HEI 80.46 +1.93%), der im ersten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Zusätzliche Unterstützung lieferte ein positiver Kommentar der Citigroup (C 72.04 -0.7%).

Für die Anteilsscheine der Bauchemiespezialistin Sika (SIKA 270.70 +1.73%) verzeichneten ebenfalls einen weiteren starken Tag. Sie erfreuen sich im Vorfeld der Zahlenvorlage kommende Woche einer gewissen Beliebtheit.

Nestlé (NESN 108.70 +0.76%) waren trotz positiver Einflüsse wenig verändert. Hier zeigten sich die Analysten der HSBC (HSBA 427.60 +1.21%) recht zuversichtlich für den Geschäftsgang im ersten Quartal. In Frankreich hatte am Vorabend noch L’Oréal mit ihren Zahlen zu gefallen gewusst. Nestlé ist mit rund 20% am Konsumgüterkonzern beteiligt.

Im Minus schlossen die Genussscheine von Roche (ROG 309.20 -0.1%), obwohl der Konzern die Wirksamkeit seines MS-Mittels Ocrevus durch neue Daten bestätigt sieht. Novartis (NOVN 80.87 +0.42%) kamen nicht vom Fleck.

Zu den schwächeren Werten gehörten die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 96.20 -0.48%) und Swatch Group (UHR 279.80 +0.25%). Sie hinkten dem Markt hinterher.

Die Aktien des Life-Science-Konzerns beendeten den Handel am SMI-Ende.

VAT Group erholten sich

Zykliker im SMIM (SMIM 3'209.16 +0.92%) tendierten fester. Auf der Gewinnerliste waren die PS des Rolltreppen- und Liftherstellers Schindler (SCHP 285.70 +2.73%) zu finden. Auch die Papiere des Personalvermittlers Adecco (ADEN 65.16 +1.46%) legten zu.

Logitech (LOGN 103.90 +1.91%) gehörten zu den Gewinnern. Andere Tech-Werte wie AMS (AMS 18.72 -0.64%) oder Temenos (TEMN 145.15 +0.03%) blieben zurück. Derweil konnten sich VAT Group (VACN 274.80 +2.46%) nach den gestrigen Gewinnmitnahmen erholen.

Die Anteilsscheine von Julius Bär (BAER 60.12 +1.54%) waren nur optisch schwach. Sie wurden ex Dividende (1.75 Fr.) gehandelt.

In den hinteren Reihen zogen Conzzeta (CON 1'226.00 +3.9%) klar an, nachdem der Mischkonzern zum Jahresanfang im Hauptgeschäft Bystronic den Umsatz deutlich gesteigert hatte.

Im breiten Markt kam es zu einem Dividendenabschlag in Sulzer (SUN 105.40 +1.54%), die 4 Fr. ausschüttet, und in Gurit (GUR 2'340.00 +1.74%), die eine Dividende von 0.30 Fr. zahlt.

Zurückhaltung in Asien

Am Freitag überwog in Asien die Vorsicht. In Tokio stagnierten der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix, ebenso in Seoul der koreanische Kospi (Kospi 3'200.32 +0.08%). Der Hongkonger Hang Seng notierte 0,6% über dem Vortagesschluss. Auf dem chinesischen Festland bewegte sich der CSI 300 leicht aufwärts (+0,3%).

Euro uneinheitlich

Der Euro tendierte am Freitag in unterschiedliche Richtungen. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1980 $ und damit wenig verändert zum Vorabend. Gegenüber dem Franken zeigte sie sich bei einem Kurs von 1.1007 Fr. leichter. Der Dollar verlor zur Schweizer Währung und kostete um 17.30 Uhr MESZ 0.9190 Fr.

Goldpreis fester

Der Ölpreis verlor am Freitag leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.76 -0.09%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 66.50 $. Gold (Gold 1'778.97 +0.87%) zeigte sich fester bei einem Kurs von 1780 $ pro Feinunze. Damit notierte das Edelmetall auf dem höchsten Stand seit Ende Februar.

Bitcoin (Bitcoin 61'431.00 -2.8%) korrigierte etwas nach dem Überspringen von 60’000 $, lag aber weiterhin über dieser Marke. So wurde die grösste Kryptowährung am Abend bei rund 61’000 $ gehandelt.