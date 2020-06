SMI notiert bei 10’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Dienstag klar an. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10027.56 1.88%) steigt bei Eröffnung 1,5%. Im frühen Handel baut er seine Avancen aus. Nachdem er im Verlauf der vergangenen unter die Marke von 10’000 Punkten gerutscht ist, liegt er jetzt wieder darüber. Auslöser für die gesteigerte Risikobereitschaft der Anleger ist der offizielle Start des Anleihenkaufprogramms der US-Notenbank Fed, wie es einstimmig aus dem Handel heisst. Die Frage dabei sei allerdings, ob die aktuellen Gewinne einen Stimmungsumschwung darstellen, oder ob sie eher als Zuckerschock nach den Fed-Aussagen von letzter Woche zu verstehen seien.

Die Ankündigung der US-Notenbank, das Programm zum Kauf von Unternehmensanleihen eingeleitet zu haben, wirke derzeit wie ein Rettungsanker, meinte ein Händler. Aber auch die Bank of Japan sende mit ihrem nachgebesserten Corona-Paket positive Signale aus. Hinzu kommen Kreise-Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will. Zuletzt waren Aktien weltweit wegen der Angst vor einer zweiten Infektionswelle teilweise stark gefallen. Aktuelle Daten aus Peking zeigen nun, dass die Neuinfektionen unter Kontrolle sind. Das Risiko einer zweiten Infektionswelle bleibe aber weiterhin bestehen, heisst es am Markt.

Sämtliche SMI-Werte ziehen an. Neben der UBS (UBSG 10.57 3.32%) ziehen auch die Aktien der Credit Suisse (CSGN 9.782 3.98%) überdurchschnittlich an. Klar im Plus liegen auch die Versicherer wie Swiss Life (SLHN 360.6 2.04%), Swiss Re (SREN 75.58 1.89%) und Zurich Insurance (ZURN 334.9 1.55%). Markante Kursgewinne verzeichnen darüber hinaus noch Zykliker wie LafargeHolcim (LHN 42.19 3.97%), Adecco (ADEN 45.36 1.91%) und ABB (ABBN 20.25 2.07%).

Die Aktien der beiden Uhrenherstellern Richemont (CFR 60.26 0.53%) und Swatch Group (UHR 189.85 1.09%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Sie haben am Montag bereits zu den grössten Verlieren gezählt.

Die defensiven Schwergewichte stützen den Markt, können aber nicht mit den Avancen der zyklischen Werte mithalten. Dennoch liegen die Pharmatitel von Novartis (NOVN 82.37 1.92%) und Roche (ROG 333.45 1.72%) sowie die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestlé (NESN 104.3 1.12%) komfortabel im Plus.

AMS deutlich im Plus

Im SMIM (SMIM 2460.937 2.47%) legen die jeweils volatilen AMS (AMS 16.985 6.29%) deutlich zu. Sie hatten bereits zum Wochenstart zu den gefragten Werten gezählt nach Spekulationen über Abspaltungen von Firmenteilen.

Zudem greifen Investoren bei OC Oerlikon (OERL 7.895 5.27%) zu, nachdem Firmenchef Roland Fischer erklärte, das Industrieunternehmen sei «ein bisschen Krisengewinner».

Fester präsentieren sich die Vertreter der Gesundheitsbranche. Vifor Pharma (VIFN 145.55 4.49%) und Straumann (STMN 767.6 3.67%) ziehen klar an, während Sonova (SOON 202.2 1.94%) leicht im Plus notieren.

Auch Stadler Rail (SRAIL 39.62 2.59%) kommt mit einem Auftrag der schwedischen AB Transitio über 12 weiteren Doppelstockzügen gut an.

Stark steigen die Aktien von SoftwareOne (SWON 24.05 5.71%). Hier hat Morgen Stanley die Bewertung mit «Overweight» aufgenommen.

Addex (ADXN 1.44 15.2%) ziehen an. Das Biotechunternehmen hat einen wichtigen Zwischenerfolg bei seiner Lizenzvereinbarung mit Janssen erzielt. Wie das Genfer Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird die Johnson&Johnson-Tochter Janssen den Produktkandidaten JNJ-40411813 (ADX71149) im Rahmen einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Patienten mit Epilepsie einsetzen.

Asien klar im Plus

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte freundlich. In Tokio avanciert der Nikkei 225 um 4%, und der breiter gefasste Topix dreht 3% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland steigen der CSI 300 und der Shanghai Composite je 0,9%. Der Hang Seng gewinnt 3%, der koreanische Kospi legt sogar 4,4% zu.

Euro nahe 1.08 Fr.

Der Euro behauptet sich am Dienstag klar über 1.13 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1345 $. Zum Franken holt der Euro ebenfalls aufund bewegt sich mit 1.0765 Fr. langsam in Richtung der 1,08er Grenze. Der Dollar zeigt sich mit 0.9488 Fr. nahezu unverändert.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegt sich am Dienstag zunächst kaum. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 40.32 1.31%) kostet derzeit rund 39 $. Der Goldpreis steht stabil bei 1724 $ pro Feinunze.