SMI schliesst knapp unter 12’000

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt ist der Aufwärtstrend auch am Mittwoch weitergegangen. Der SMI (SMI 11'941.25 -0.58%) notierte bei Eröffnung 0,1% fester und baute im weiteren Handel seine Gewinne aus. Die Marke von 12’000 bleibt in Reichweite. Kurz vor Handelsende in Zürich lag der SMI nur wenige Punkte darunter. Gewinnmitnahmen und eine Korrektur nach einer Phase von mittlerweile vier Wochen mit steigenden Kursen zeichnen sich laut Händlern weiterhin nicht ab. Allerdings zeigt sich bei den Investoren im Vorfeld der Sitzung der amerikanischen Notenbank von heute nach Börsenschluss in Europa eine gewisse Zurückhaltung, wie es in Marktkreisen hiess.

Trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation dürfte das Fed an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten, zumindest nach Einschätzung der Mehrheit der Ökonomen. An den Finanzmärkten wird entsprechend nicht damit gerechnet, dass die amerikanischen Währungshüter eine Rückführung der Anleihenkäufe zur Stützung der Wirtschaft in der Coronakrise signalisieren werden. Allenfalls könnte das Fed erste sanfte Exit-Signale aussenden. Die Bank Mirabaud verweist denn auch auf Stimmen, wonach die Sitzung für Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise zu einer der wichtigeren wird. Und dass die Volatilität im Zusammenhang mit den drängender werdenden Fragen um den möglichen Zeitpunkt einer Normalisierung der Geldpolitik ansteigen könnte.

Keine klaren Signale kamen folglich von den US-Börsen. Wallstreet tendierte bei Börsenschluss in Europa uneinheitlich. Der S&P 500 (S&P 500 4'187.25 -0.83%) trat auf der Stelle. Der Dow Jones (Dow Jones 33'421.76 -1.19%) ebenfalls. Leichte Gewinne von 0,% verzeichnete der Nasdaq Composite, der breit gefasste Index der Technologiebörse.

Defensive Werte etwas mehr gefragt

Grössere Gewinner im SMI waren unter anderem die Schwergewichte Roche (ROG 348.25 -0.04%) und Novartis (NOVN 85.72 -0.24%) sowie Nestlé (NESN 115.50 +0.03%). Der US-Partner von Roche, Regeneron, hat neue Daten zum Covid-Cocktail Regen-Cov vorgelegt und sich positiv dazu geäussert. In Marktkreisen wurde der Nachricht allerdings wenig Kursrelevanz zugebilligt.

Novartis hatte am Nachmittag für den Produktkandidaten 177Lu-PSMA-617 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch erhalten. Das Mittel wird zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) erforscht und weiterentwickelt.

Die Grossbanken drehten nach freundlichem Start ins Minus. JPMorgan hatte sowohl für Credit Suisse (CSGN 9.41 -2.1%) als auch für UBS (UBSG 14.34 -2.02%) in einer Branchenstudie das Kursziel moderat erhöht und dabei die Einstufungen «Neutral» (CS) und «Overweight» (UBS) bestätigt. Die Aktien der Credit Suisse würden zu Recht mit einem Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt, hiess es in der Begründung dazu unter anderem. Belastend wirkten dabei Themen wie Rechtsstreitigkeiten, Archegos, Greensill oder eine drohende verschärfte Regulierung.

Die anderen Finanzwerte lagen im Plus. Dazu gehörten vor allem die Versicherer wie Zurich Insurance (ZURN 375.80 -1.36%), Swiss Re (SREN 85.12 -1.44%) und Swiss Life (SLHN 460.90 -1.05%).

Temenos (TEMN 150.10 +0.27%) lagen im Plus, gestützt von einem Auftrag der französischen Bank Société Générale (GLE 24.94 -3.66%).

Nicht im Plus halten konnten Julius Bär (BAER 59.80 -2.03%). Dabei hatte Kepler Julius Bär neu auf die Liste der Swiss Best Ideas gesetzt.

Auf dieser Liste sind von den Nebenwerten auch Barry Callebaut (BARN 2'152.00 +0.19%), Sulzer (SUN 122.90 +1.99%) und Zehnder (ZEHN 85.50 -0.7%) gelandet.

Swissquote und Meyer Burger schossen hoch

Zudem waren Swissquote (SQN 145.60 -3.45%) stark gesucht. Die Onlinebank verzeichnete seit Jahresbeginn einen massiven Zustrom an neuen Kunden und Neugeldern und kündigte entsprechend für das erste Halbjahr ein Rekordergebnis an.

Markante Avancen verzeichneten Meyer Burger (MBTN 0.49 +0.33%). Der Solarspezialist hatte sich Fremdkapital gesichert und hohe Umsatzziele für 2023 gesetzt.

Zur Rose (ROSE 381.00 -0.39%) legten am Investorentag der Versandapotheke klar zu.

Auf der anderen Seite ging es mit Bachem (BANB 520.00 -0.19%) deutlich bergab, nachdem der Titel in der letzten Zeit von Rekord zu Rekord geeilt war.

Zurückhaltung in Asien

In Asien entwickelten sich die Kurse am Mittwoch uneinheitlich. In Japan gab der Nikkei 225 (–0,5%) nach, und der Topix (+0,1%) zeigte sich wenig verändert. Der Leitindex von Hongkong, der Hang Seng (Hang Seng 28'801.27 +0.85%), notierte 0,3% tiefer. Gemessen am CSI 300 gaben die Aktien von Festlandchina 1,2% ab. Der koreanische Kospi legte 0,6% zu. In Australien tendierte der S&P/ASX 200 seitwärts.

Euro stabil

Der Kurs des Euros hat sich am Mittwoch vor den Entscheidungen der US-Notenbank Fed kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1.2120 $. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau vom Morgen. Das gleich Bild präsentiert sich beim Franken. Der Euro steht bei 1.0895 und bewegt sich damit ebenso wenig wie der Dollar bei 0.8990 Fr.

Ölpreis erneut fester

Der Ölpreis liegt am Mittwoch leicht im Plus. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen. Als Treiber gilt unter anderem die robuste Konjunktur in führenden Industriestaaten und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Zudem sind die US-Rohölbestände überraschend stark gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.48 +0.8%) kostete am Abend 74.70 $.

Gold (Gold 1'770.15 -0.19%) handelte unauffällig. Die Feinunze des Edelmetalls notierte bei 1858 $.

Bitcoin (Bitcoin 36'473.00 -4.23%) gab nach und pendelte weiterhin um die Marke von 40’000 $.