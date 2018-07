SMI schliesst leicht tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich nach dem guten Lauf der vergangenen zwei Wochen auf Konsolidierungskurs bewegt und minimal tiefer geschlossen. Der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China lässt die Börsianer weiterhin nicht in Panik verfallen. Anlässlich des EU-China-Gipfels in Peking liess der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zuletzt verlauten, dass China keinen Handelskrieg mit den USA wolle, was das Thema vorläufig etwas im Hintergrund liess.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8847.96 -0.15%) eröffnete minimal im Minus und bewegte sich im weiteren Handelsverlauf seitwärts. Gegen die Mittagszeit rutschte er zeitweise deutlich ins Minus, konnte sich aber über der Marke von 8800 Punkten halten. Bei Handelsschluss resultierte ein leichtes Minus.

Auch die Anleger an Wallstreet liessen es zu Wochenbeginn langsam angehen. Der Dow Jones (Dow Jones 25064.36 0.18%) bewegte sich bei Börsenschluss in Europa kaum vom Fleck. Der S&P 500 (SP500 2798.43 -0.1%) und der Nasdaq Composite gaben leicht nach.

SMI-Banken fester

Gebremst wurde der Schweizer Gesamtmarkt insbesondere von der mageren Entwicklung der Schwergewichte. Novartis (NOVN 78.66 -0.63%) und Roche (ROG 232.25 -0.19%) sowie Nestlé (NESN 79.7 -0.23%) gaben nach. Nach dem starken Lauf der vergangenen zwei Wochen kam es damit in Novartis zu leichten Gewinnmitnahmen. Die Zulassung in der Schweiz für das Migränemittel Aimovig wurde in Marktkreisen als kaum kursrelevant angesehen. In den Fokus rückten Novartis aber auch, weil am Mittwoch die Publikation der Halbjahreszahlen ansteht.

Weiter belasteten einige Finanzwerte wie Julius Bär (BAER 57.56 -0.31%), Swiss Life (SLHN 346.2 0.14%) oder Zurich Insurance (ZURN 297.4 -0.4%) den Gesamtmarkt etwas. Demgegenüber markierten Credit Suisse (CSGN 15.115 1.65%) die Spitze des SMI. Auch UBS (UBSG 15.13 0.43%) legten leicht zu.

Im breiten Markt rückten Rieter (RIEN 176.6 4.19%) vor, nachdem der Vermögensverwalter Veraison einen Anteil von gut 3% gemeldet hatte. Veraison hatte am Samstag mitgeteilt, 141’624 Namenaktien von Rieter oder insgesamt 3,03% gekauft zu haben.

Ems-Chemie (EMSN 645 2.38%) setzten die Aufwärtstendenz vom Freitag nach guten Halbjahreszahlen fort. Hier sei nach starken Zahlen und Aussichten ein Rebound entstanden, hiess es am Markt. Überzeugt habe vor allem, dass es Ems-Chemie gelungen sei, die Preise zu erhöhen. Die Papiere seien nun wieder reif für eine Annäherung an das Jahreshoch.

Die Tech-Werte wie AMS (AMS 71.3 1.92%), Logitech (LOGN 45.58 0.22%) und Temenos (TEMN 158.2 0.38%) stiegen tendenziell.

Cassiopea (SKIN 57.8 2.48%) legten zu. Die Pharmafirma hatte positive Phase-2-Studienergebnisse zum Medikament Clascoterone zur Behandlung von Haarausfall veröffentlicht. Zudem erhöhte Credit Suisse das Kursziel von 42 auf 66 Fr.

Demgegenüber büssten die Aktien eines anderen Biotech-Unternehmens klar ein. Obseva (OBSV 17.45 -12.75%), die am Freitag ihr SIX-Debüt mit einer Kursexplosion von 33% gefeiert hatten, verloren markant.

Die Aktien von Bossard (BOSN 210.4 4.16%) stiegen klar. Baader Helvea bestätigte nach einem Gespräch mit dem Management des Schraubenhändlers nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen die Kaufempfehlung.

Zudem fielen die Papiere des Derivatspezialisten Leonteq (LEON 60.1 3.53%) mit deutlichen Avancen auf.

Asien schwächer – Tokio geschlossen

Die asiatischen Märkte tendierten schwächer. Die neusten Wirtschaftsdaten aus China nährten die Skepsis der Investoren, dass das Land die Folgen eines Handelskriegs mit den USA nicht ohne weiteres wegsteckt. In Japan blieben die Börsen Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Etwas niedriger stand der Hang Seng in Hongkong (–0,1%). Der südkoreanische Kospi (Kospi 2300.97 -0.47%) verlor 0,3%. Deutlicher im Minus lagen der Shanghai Composite (–0,6%) und der australische S&P/ASX 200 (–0,5%).

Dollar-Franken: klar unter Paritätskurs

Der Kurs des Euros stieg zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde zur US-Währung um 17.30 Uhr MESZ bei 1.1709 $ gehandelt. Der Franken bewegte sich eher aufwärts. So notierte der Euro zur Schweizer Valuta unter der 1.17-Marke bei 1.1687 Fr. Der Dollar konnte den Paritätskurs zum Franken nicht halten und notierte deutlich tiefer bei 0.9980 Fr.

Ölpreis markant tiefer

Der Ölpreis gab deutlich nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.662 -5.46%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 72 $. Der Goldpreis handelte leichter bei 1239 $ pro Feinunze.