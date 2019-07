SMI baut Gewinne aus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagmittag Schwung bekommen und seine Gewinne ausgebaut. Nachdem der Leitindex im frühen Handel zunächst eine klare Richtung gesucht und dann nur leichte Gewinne verbucht hatte, sorgten nicht zuletzt US-Quartalszahlen am Mittag für etwas Aufwärtsdruck. Das zeigt sich auch bei den Volumen, die mittlerweile etwas angezogen haben.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9861.72 0.54%) steht bei Eröffnung unverändert und im weiteren Handel etwas höher. Am Nachmittag legt der Leitindex dann deutlicher zu. Händler verweisen auf die Zahlen der beiden US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs (GS 215.07 1.65%). Vor allem das gute Abschneiden der grössten US-Bank JPMorgan stütze die Märkte europaweit, sagte ein Händler. Bei Goldman Sachs und Wells Fargo sei das Bild eher gemischt gewesen. Die Frage sei nun aber, wie lange diese Wirkung anhalte. Angesichts der verschiedene Gewinnwarnungen zuletzt nehme die Unsicherheit vor der Berichtssaison zu, heisst es von Marktteilnehmern.

In New York halten sich die Anleger zurück, die Indizes notieren wenig verändert auf hohem Niveau. Der Dow Jones (Dow Jones 27378.88 0.07%) und der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3012.17 -0.07%) treten auf der Stelle. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite handelt stabil.

Unterstützung aus den USA für SMI-Banken

Dank der guten Zahlen der US-Banken zeigen UBS (UBSG 12.045 0.8%) sich freundlich, bei Credit Suisse (CSGN 12.395 1.97%) legen klarer zu.

An die Indexspitze arbeiten sich die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 288.7 2.59%) und Richemont (CFR 83.72 2.07%). Der Markt erwartet für diese Woche Zahlen beider Unternehmen. Am Morgen hat der britische Luxusgüterkonzern Burberry Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Aktien klettern in London um bis zu 8%, nachdem das Unternehmen mit dem Zwischenbericht positiv überrascht hat.

Unterstützung kommt für den SMI noch von den Schwergewichten aus dem Pharmasektor. Bei Novartis (NOVN 88.16 0.44%) schlägt sich die Nachricht positiv nieder, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Mittel beschleunigt prüft. Auch Roche (ROG 266 0.66%) verzeichnen Avancen.

Derweil bremsen Nestlé (NESN 102.24 -0.18%) den Index mit Verlusten. Tiefer notieren zudem Swisscom (SCMN 480.6 -0.54%).

GAM können nicht profitieren

AMS (AMS 41.43 0.17%) gehören im frühen Handel zu den grösseren Verlierern im SMIM (SMIM 2547.406 0.33%), am Nachmittag bauen die Aktien ihre Verluste ab. Der Chiphersteller hat einer Übernahme des deutschen Industrieunternehmens Osram eine Absage erteilt.

Zu den Gewinnern zählen die Aktien der Partners Group (PGHN 791.6 1.49%). Der Finanzdienstleister hat die verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Die Kapitalzusagen von Kunden stiegen zum Vorjahr um fast 20%, lagen allerdings leicht unter den Markterwartungen.

GAM (GAM 4.276 -2.2%) verlieren trotz guter Nachrichten. Das Fondshaus hat nach der Suspendierung eines Star-Fondsmanagers einen wichtigen Schritt aus der Krise gemacht. Es zahlt den Wert des liquidierten Anleihenfonds vollständig an die Kunden zurück.

Dass die Berichtssaison für einige Unternehmen holprig werden könnte, zeigen im breiten Markt die Zahlen von DKSH (DKSH 56.5 -1.4%). So hat der Zürcher Konzern in der ersten Jahreshälfte zwar etwas weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet. Der Grund dafür waren aber primär Einmaleffekte. Ohne sie wäre das Unternehmen gewachsen.

Schmolz + Bickenbach (STLN 0.431 -5.48%) geben nach. Der Stahlhersteller hat im zweiten Quartal die konjunkturelle Abkühlung zu spüren bekommen. Absatzmenge und Umsatz sind gesunken, der Betriebsgewinn hat sich halbiert. Die Gewinnprognose für 2019 wurde nun deutlich gesenkt. Händler gehen von Kursverlusten von bis zu 10% aus.

Verhaltener Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Japan gibt am Dienstag nach. Der japanische Leitindex Nikkei fällt 0,7%. Der breiter gefasste Topix büsst 0,5% ein. Wenig Bewegung ist bei chinesischen Aktien auszumachen. Der Hang Seng (Hang Seng 28619.62 0.23%) verzeichnet ein leichtes Plus von 0,2%, während die Börse in Schanghai 0,2% verliert. Koreas Kospi vermag um 0,4% zuzulegen.

Euro leichter

Der Euro verzeichnet am Dienstag leichte Einbussen. Die Gemeinschaftswährung notiert zum Greenback tiefer bei 1.1238 $. Zum Franken entfernt sie sich mit 1.1061 Fr. von der 1.11er-Marke. Der Dollar ist mit 0.9842 Fr. kaum bewegt.

Ölpreis fester

Der Ölpreis legt etwas zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.77 0.48%) steigt auf knapp 67 $. Der Goldpreis liegt unverändert bei 1416 $ pro Feinunze.