SMI dürfte wieder über 12’000 steigen

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Wochenausklang ab. Gemäss Daten von Julius Bär wird der Swiss Market Index (SMI) 0,4% höher gestellt. Damit dürfte der Leitindex wieder über die 12’000-Punkte-Marke steigen, die er am Donnerstag aus der Hand gegeben hat.

Grösste Gewinner sind vorbörslich Richemont (+2,6%). Der Luxusgüterkonzern hat im Frühjahr glänzende Geschäfte verbucht. Der Umsatz kletterte im Zeitraum April bis Juni 121% auf 4,4 Mrd. €. Rund lief es für die weltweite Nummer zwei der Branche nun vor allem im Schmuckgeschäft. Im Sog von Richemont legen vor Börsenstart Swatch Group 1,2% zu.

Starke Avancen zeigen auch Partners Group (+2,6%). Die Vermögensverwalterin kann ihre Zahlungszusagen im ersten Halbjahr immens steigern und verbessert sie rund 46%.

Überdurchschnittliche Gewinne weisen vorbörslich auch Lonza (+0,9%) vor. Berenberg hat das Kursziel für Lonza auf 760 von 690 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Kaufen» belassen. Die überraschende Zulassung des neuen, umstrittenen Alzheimer-Medikaments Aduhelm von Biogen habe Investoreninteresse an Lonza-Aktien erweckt, schreibt der Analyst Xian Deng.

Im breiten Markt können Komax (+1,6%) ohne Nachrichten überzeugen.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

Euro knapp über 1,18 $

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,18 $ gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 $ und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung ebenfalls nicht gross verändert. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am Freitagmorgen bei 1,0848 und damit ganz wenig höher als am Vorabend. Am Donnerstagmorgen war das Währungspaar allerdings Richtung der Marke von 1,08 gesunken und hatte im Tiefpunkt 1,0803 erreicht. USD/CHF wurde am Morgen derweil bei 0,9185 nach 0,9180 am Vorabend bzw. 0,9140 am Donnerstagmorgen gehandelt.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen und haben damit ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 $. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 71,49 $.