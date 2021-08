SMI rutscht unter 12’400

(AWP/SPU) Nach der jüngsten Rekordjagd schwenkt die Schweizer Börse zum Wochenstart auf einen Konsolidierungskurs ein. Der SMI (SMI 12'395.55 -0.55%) verliert bei Eröffnung 0,3%. Im weiteren Handel baut er sein Minus etwas aus und fällt unter 12’400. In der Vorwoche hat er mit einem Plus von 2,4% beendet. In der Vorwoche hat der Leitindex SMI an jedem einzelnen Handelstag eine neue Bestmarke gesetzt. Aktuell liegt sie nun bei 12’479 Punkten. Händler sind sich uneins, ob die Rekordjagd der vergangenen Woche weitergehen wird. Das sei kein neues Phänomen, das der SMI nach dem Erreichen neuer Rekordkursniveaus erst einmal in den Kurskonsolidierungsmodus wechselt, kommentiert ein Händler. Zudem schwinde der Impuls an den US-Aktienmärkten und auch die Impulse von den Unternehmensnachrichten nähmen ab. Entsprechend fokussierten sich Investoren wieder verstärkt auf makroökonomischen Daten. In dieser Hinsicht verspreche diese Handelswoche interessant zu werden.

Den Anfang haben am Morgen China und Japan gemacht. So lassen die jüngsten China-Daten zum Einzelhandelssektor und zur Industrieproduktion die Sorge vor einem Abwürgen des globalen Konjunkturmotors wieder greifbarer und damit realer werden, erklärt ein Börsianer. Die Delta-Variante des Coronavirus bleibe ein schwelender Unsicherheitsfaktor für Anleger. Rigorose Restriktionen im Reich der Mitte gegen das Coronavirus hatten zuletzt Teile der Wirtschaft belastet. Hinzu komme die Lage in Afghanistan, die ebenfalls einen Unsicherheitsfaktor darstelle.

Dass der Markt im Verlauf das Minus ein wenig ausbaut, liegt vor allem an den Schwergewichten Nestlé (NESN 114.32 -0.19%), Roche (ROG 366.45 -0.41%) und Novartis (NOVN 85.42 -0.63%), die mittlerweile allesamt im Minus notieren. Nestlé hatten sich zunächst noch im Plus gehalten. Auch sie waren in der Vorwoche eine entscheidende Kraft beim SMI-Gifpelsturm gewesen.

Die schwachen China-Daten hinterlassen derweil bei den beiden Uhrenherstellern Richemont (CFR 112.65 -1.96%) und Swatch Group (UHR 287.70 -1.41%) die grössten Spuren.

Insgesamt im Minus bewegt sich auch die Finanzbranche. Allen voran fallen die beiden Grossbanken UBS (UBSG 15.53 -1.02%) und Credit Suisse (CSGN 9.45 -0.92%) zurück. Partners Group (PGHN 1'602.50 -0.47%), Swiss Life (SLHN 492.20 -0.44%) und Zurich geben nach. Vor allem die Versicherer haben in der Vorwoche von der erhöhten Kauflaune der Anleger profitiert. Bei Zurich kamen noch gute Zahlen hinzu, so dass die Papiere mehr als 7% hinzugewonnen hatten. Grund genug, Gewinne einzustreichen. Swiss Re (SREN 86.52 -0.46%) können nicht von einer Experteneinschätzung profitieren. Die Experten von Jefferies schreiben in einer aktuelle Studie, es zeige sich Licht am Ende des Tunnels für den Rückversicherer. Angesichts einer sich abzeichnenden nachhaltigen Erholung der Margen im Erstversicherungsgeschäft Corporate Solutions sehe er den Ausblick zunehmend positiver, so der zuständige Analyst.

Derweil setzen Straumann (STMN 1'697.50 +1.65%) gegen den aktuellen Markttrend ihre Kursgewinne vom vergangenen Freitag fort. Auf die Zahlenvorlage am Donnerstag war zunächst zwar eine Achterbahnfahrt gefolgt, am Ende haben sich die Anleger aber für die positiven Nachrichten entschieden und die Aktien weiter nach oben gehievt.

Wie in den letzten Tagen schon findet das eigentliche Geschehen in den hinteren Reihen statt. Dort sind sich Anleger unsicher bei Rieter (RIEN 232.00 -1.07%), nachdem der Spinnereimaschinenhersteller angekündigt hat, drei Geschäfte des Konkurrenten Saurer zu übernehmen und sich von zwei Verwaltungsräten trennen zu wollen, weil diese die Treupflicht schwer verletzt hätten.

Deutlich fallen die Ausschläge in den hinteren Reihen aus, wo Montana Aerospace (AERO 38.70 -3.37%) und Metall Zug (METN 2'200.00 0%) nach Zahlen fallen

Analystenkommentare hieven unterdessen Dätwyler (DAE 340.00 +1.19%) und auch Zur Rose (ROSE 369.00 +0.82%) auf die Gewinnerlisten.

Asien im Minus

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag Verluste hinnehmen müssen. Auslöser waren schwache Wirtschaftsdaten aus China. Detailhandelsumsatz und Industrieproduktion haben im Juli die Markterwartungen verfehlt. Dazu kam die Unsicherheit nach dem Einzug der Taliban in Afghanistans Hauptstadt Kabul.

In Tokio fällt der Nikkei 225 im Handelsverlauf 1,7%, der Topix gibt 1,6% nach. Der Rückschlag kam, obwohl Wirtschaftsdaten eine Erholung im zweiten Quartal bestätigten. Gewinner waren Citizen Watch und Ebara. Am anderen Ende der Rangliste standen Nippon Express und Takara. Etwas glimpflicher waren die Einbussen in Hongkong. Dort verliert der Leitindex Hang Seng 0,7%. In China verzeichnen die Börsen teilweise sogar ein kleines Plus. Der Shanghai Composite notiert o,4% höher, während es in Shenzhen leicht abwärtsgeht. Der Shenzhen Composite gibt 0,1% ab.

Euro stabil bei 1.08 Fr.

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Zum US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung damit die Gewinne vom Freitag gehalten und notiert mit 1.1791 weiter knapp unter 1.18 $. Und gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1.0801 weiter um die 1.08er-Marke. Ein Dollar kostet 0.9161 Fr.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreise sinkt am Montag und knüpft damit an die Verluste vom vergangenen Freitag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.94 -0.4%) kostet derzeit knapp 70 $.

Gold (Gold 1'775.33 -0.25%) notiert etwas leichter bei 1772 $ pro Feinunze.

Weiter aufwärts geht es für Bitcoin (Bitcoin 47'158.97 +0.33%). Vom Einbruch unter 30’000 $ hat sich die Kryptowährung sprunghaft erholt und visiert bei aktuell rund 47’000 $ die nächste Zehntausender-Marke an.