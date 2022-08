SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag belastet von Konjunktur- und Zinssorgen schwächer geschlossen. Im späten Handel konnte der Leitindex SMI (SMI 11'130.44 -0.37%) seine Verluste aber noch eingrenzen. Negative Konjunkturdaten aus dem Ausland, die hohe Inflation und die damit verbundenen Zinssorgen hätten die Anleger vorsichtig gestimmt, hiess es am Markt. Wegen der Sommerferien seien allerdings noch immer viele Akteure abwesend, was den Handel volatil gemacht habe. «Vieles mutete etwas zufällig an», meinte ein Händler. Zusätzlich trübten negative Neuigkeiten aus der Medizintechnikbranche die Stimmung.

Zu den bislang dominierenden Inflationssorgen kämen vermehrt Konjunktursorgen hinzu, sagten Händler. Diese würden aktuell etwa durch den schwachen deutschen ZEW-Index oder die Verschlechterung der US-Bauwirtschaft verstärkt. Trotzdem dämpften regelmässig Vertreter der US-Notenbank die Hoffnungen auf eine weniger aggressive US-Geldpolitik. Die Inflation habe wohl den Höhepunkt überschritten, sie sei aber noch immer viel zu hoch, sagte ein Händler. «Daher dürften Zinshoffnungen auch verfrüht sein.» Investoren warten nun gespannt auf das FOMC-Protokoll, das am morgigen Mittwoch veröffentlicht wird.

Der SMI schloss um 0,37% tiefer auf 11’130,44 Punkten und damit klar über dem Tagestief von 11’085 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste 1,00% auf 1724,39 Punkte ein und der breite SPI (SXGE 14'408.17 -0.65%) 0,65% auf 14’408,17 Zähler. Im SLI standen 18 Verlierern zwölf Gewinner gegenüber.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die beiden Medizinaltechniker Sonova (SOON 283.70 -15.89%) und Straumann (STMN 120.00 -8.26%). Bei Sonova sorgte eine Gewinnwarnung für massiven Abgabedruck. Auslöser ist eine schlechtere Nachfrage in einigen Schlüsselmärkten. Vor allem das verhaltene Wachstum im amerikanischen Privatmarkt habe den Umsatz beeinträchtigt, hiess es. Dies sei wohl ein Branchenproblem, denn auch Rivale Demant (DEMANc 243.40 -10.84%) habe seine Prognosen gesenkt, sagten Händler.

Straumann habe die Anleger trotz starker Zahlen zu Umsatz und Ebit enttäuscht, denn die Guidance sei nicht wie erhofft erhöht worden. Der Dentalimplantathersteller hatte allerdings die Analystenerwartungen klar übertroffen. Bei JPMorgan hiess es, dass die beibehaltenen Jahresvorgaben auf eine deutliche Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte schliessen liessen.

Mit den allerdings am breiten Markt gehandelten Medartis (MED 80.50 -7.58%) standen die Aktien eines weiteren Medtechunternehmen im Regen. Auch Medartis hatte die eigenen Erwartungen für das ganze Jahr reduziert.

Zu den Verlierern zählte – wenn auch mit grösserem Abstand – der Aromenhersteller Givaudan (GIVN 3'352.00 -2.42%). Die Uhrenhersteller Richemont (CFR 112.05 -2.31%) und Swatch Group (UHR 240.80 -1.75%), die Technologiefirma VAT Group (VACN 264.20 -1.86%) sowie die Zykliker Geberit (GEBN 500.80 -1.53%) und Sika (SIKA 243.40 -1.70%) gaben zwischen 2,3 und 1,5% nach. Ihnen machten Konjunktursorgen vermehrt zu schaffen, sagten Händler.

Allerdings gab es auch Ausnahmen bei den zyklischen Werten, die gegen Trend zulegten: Adecco (ADEN 33.69 +1.02%), Holcim (HOLN 46.25 +0.78%), ABB (ABBN 29.00 +0.66%) und der Technologietitel AMS Osram (AMS 8.28 +0.68%). Auch die als defensiv geltenden Scheine des Telekomriesen Swisscom (SCMN 510.00 +0.95%) schlossen fester.

Belastet wurde der Markt von den defensiven Schwergewichten Roche GS (ROG 315.65 -0.71%) und etwas weniger auch von Nestlé (NESN 115.22 -0.36%). Novartis (NOVN 80.98 +0.66%) legten dagegen zu. Möglicherweise seien die Umschichtungen vom vergangenen Freitag – aus Novartis raus und hinein in Roche – wieder rückgängig gemacht worden, meinte ein Marktbeobachter. Auf Stabilisierungskurs waren Alcon (ALC 65.52 +0.28%). Die Titel des Augenheilmittelkonzerns standen seit der Zahlenvorlage vor einer Woche unter Druck.

Überwiegend freundlich zeigten sich die Finanzwerte UBS (UBSG 16.08 +0.28%), Zurich Insurance (ZURN 433.80 +0.30%), Swiss Life (SLHN 523.60 +0.23%) und Credit Suisse (CSGN 5.43 +0.18%). Partners Group (PGHN 1'015.00 -1.46%) gaben dagegen nach.

Auf den hinteren Rängen waren Orior und Swiss Steel nach Zahlen schwächer. Huber + Suhner zogen ebenfalls nach Bilanzvorlage hingegen klar an.

Dow kann 34’000 Punkte nicht halten

Nach der jüngsten Erholungs-Rally haben sich die US-Börsen am Dienstag ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street höher notierten, verzeichneten die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq grössere Verluste. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Indizes.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die vielbeachtete Marke von 34 000 Punkte, konnte sie aber nicht halten. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,20% höher bei 33’980,34 Zählern. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,27% auf 4285,68 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 (NDX 13'635.21 -0.23%) verlor 0,87% auf 13’548,84 Zähler.

Die Lage in der US-Bauwirtschaft hat sich im Juli verschlechtert. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen gingen unerwartet deutlich zurück. Die Industrieproduktion ist im Juli dagegen stärker gestiegen als erwartet.

Ein Rekordquartal des Baumarktkonzerns Home Depot (HD 327.38 +4.06%) überzeugte die Anleger. Die Aktien stiegen zuletzt um 2,7%. «Im zweiten Quartal haben wir den höchsten Quartalsumsatz und -gewinn in der Geschichte unseres Unternehmens erzielt», sagte Unternehmenschef Ted Decker. Das Unternehmen profitiert von einer anhaltend hohen Heimwerker-Nachfrage.

Noch besser kamen die Zahlen von Walmart (WMT 139.37 +5.11%) bei den Anlegern an, der Kurs stieg an der Dow-Spitze um 6,0%. Der Handelsriese übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und wurde auch mit Blick nach vorn etwas optimistischer. Aktien der Handelskette Target gewannen 2,6%.

Die Papiere von Zoom fielen als Schlusslicht im Nasdaq-100-Index um 7,8%. Analyst Tyler Radke von der Citigroup (C 54.18 +0.20%) senkte den Daumen und riet zum Verkauf der Aktien. Der Wettbewerbsdruck auf den Anbieter von Software für Videokonferenzen nehme zu, schrieb er.

Euro legt zu Dollar und Franken etwas zu

Der Euro hat nach den Verlusten vom Vortag zuletzt wieder leicht zugelegt. Nach schwachen ZEW-Konjunkturerwartungen geriet die Gemeinschaftswährung am Dienstagvormittag zwar zunächst unter Druck und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang August.

Am Nachmittag drehte der Euro dann aber ins Plus, obwohl Daten zur US-Industrieproduktion besser ausgefallen waren als erwartet. Zuletzt kostete der Euro 1,0185 $ und damit etwas mehr als am Morgen.

Auch zum Schweizer Franken hat der Euro wieder ein wenig verlorenes Terrain zurückerobern können und kostet aktuell 0,9667 Fr. nach 0,9617 am Morgen. Allerdings war das EUR/CHF-Währungspaar in der Nacht mit 0,96025 kurzzeitig auf ein weiters Rekordtief gesunken. Der Dollar wird derweil mit 0,9491 Fr. und damit wieder etwas höher als am Morgen (0,9466) bewertet. Vorübergehend war der Greenback gar über 0,95 Fr. gestiegen, aber rasch wieder darunter gefallen.

Schwache Konjunkturdaten aus China hatten am Devisenmarkt zuletzt Sorgen bezüglich eines globalen Wirtschaftsabschwungs geschürt und damit für eine hohe Dollar-Nachfrage gesorgt. Der Dollar ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt.

Am Dienstag lasteten dann negativ aufgenommene Konjunkturdaten aus Deutschland zwischenzeitlich auf dem Euro. Die Kursausschläge hielten sich aber in Grenzen. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im August vor allem wegen der hohen Inflation erneut verschlechtert. Analysten hatten bei der Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Der Saldo der Konjunkturerwartungen liege auf dem niedrigsten Niveau seit der Finanzkrise 2008, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Rezessionssorgen, auch wegen anhaltender Befürchtungen vor einer Gasknappheit, schlügen weiterhin auf das Gemüt. Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und weiter zu erwartende Leitzinserhöhungen, von denen ein dämpfender Effekt ausgehen könnte, wirkten zudem belastend. «Die konjunkturellen Perspektiven der deutschen Wirtschaft sind getrübt», resümierte der Experte.

Nach einigen Verlusten schwenkte der Euro am Nachmittag auf einen Erholungskurs, den auch starke Daten aus der US-Industrie nicht stoppen konnten. In den USA ist die Industrieproduktion im Juli zum Vormonat um 0,6% gestiegen und damit stärker als von Experten erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84218 (0,84375) britische Pfund und 136,11 (135,61) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1775 $ gehandelt. Das waren rund 5 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise weiten Verluste aus

Die Ölpreise sind nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn erneut unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Dienstag zuletzt 93,14 $. Das waren 1,92 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.14 -1.02%)) zur September-Lieferung fiel um 1,94 $ auf 87,47 $.

Die Aussicht auf eine Rückkehr iranischen Öls an den Markt ist nach Einschätzung der Commerzbank-Experten ein Belastungsfaktor geworden, nachdem die Verhandlungen zwischen dem Iran, der EU und den USA über ein neues Atomabkommen weitere Fortschritte gemacht haben. Der Iran hat mittlerweile seine Antwort auf einen Kompromissvorschlag an die Europäische Union übermittelt. Man werde diese nun prüfen und mit den anderen Partnern des Abkommens sowie mit den USA Rücksprache halten, teilte die EU mit.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat ein Vertreter der Kommission die Antwort des Iran als konstruktiv bezeichnet. Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug könnten auch die Erdölsanktionen fallen und das Angebot steigen.

Aber auch die schwächelnde Nachfrage belastet die Ölpreise. Vor allem die schwache Wirtschaftsentwicklung in China drückt auf die Nachfrage. «Probleme im Immobiliensektor sowie die Null-Covid-Strategie der Regierung dürften die Wirtschaft kurz- bis mittelfristig weiterhin belasten, so dass anhaltender Gegenwind für die Ölpreise von dieser Seite zu erwarten ist», schreibt die Commerzbank (CBK 7.15 +0.28%).