SMI schliesst unter 10’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag während des gesamten Handels im roten Bereich notiert. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9969.19 -0.78%) stand bei Eröffnung 0,8% im Minus. Im weiteren Handelsverlauf verharrte er auf diesem Niveau unterhalb der Marke von 10’000 Punkten. Er schloss bei 9969. Als Auslöser für die Verluste galten die Angriffe auf die saudische Ölraffinerie und der in der Folge scharf angestiegene Ölpreis. Laut Händlern erwischte dies viele Investoren auf dem falschen Fuss.

Denn das Gros der Marktteilnehmer habe zuletzt auf eine Erholung der Weltwirtschaft gesetzt. «Was die Börse jetzt auf keinen Fall gebrauchen kann, sind weiter steigende Ölpreise», so ein Analyst. «Das würde die zurückgekehrten Hoffnungen auf einen konjunkturellen Aufschwung im Keim ersticken.» Als Zeichen der Hoffnung gilt, dass die Märkte nicht eingebrochen sind. Offenbar rechneten derzeit die meisten Investoren nicht mit einer (militärischen) Eskalation, heisst es dazu. Entscheidend für das weitere Marktgeschehen sei nun aber die Reaktion der USA.

Auch in den USA präsentierten sich die Aktienmärkte schwächer. Die drei grossen Indizes an der Wallstreet gaben zu Handelsende in Europa leicht nach. Der Dow Jones (Dow Jones 27054.15 -0.61%) verlor 0,4%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2992.66 -0.49%) büsste 0,3% ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite notierte 0,2% leichter.

Zahlreiche Verlierer im SMI

Im Schweizer Leitindex konnten sich die Genussscheine von Roche (ROG 272.95 -0.13%) lange gegen den Abwärtstrend stemmen, doch bei Börsenschluss resultierte ein kleines Minus. Der Pharmakonzern erklärte an seinem heutigen Pharma-Tag mit Investoren und Analysten, er sehe sich mit neuen Produkten gut gegen Biosimilars gerüstet.

Novartis (NOVN 85.85 -0.93%) gaben nach. Die US-Gesundheitsbehörde hatte am Freitagabend eine Sicherheitswarnung für das Medikament Kisqali publiziert.

Schwach aufgelegt waren zudem die Aktien der Luxusgüterhersteller. Swatch Group (UHR 278.8 -2.11%) und Richemont (CFR 79.32 -1.78%) büssten ein.

Die Papiere der Credit Suisse (CSGN 12.875 -1.72%) verloren, nachdem die Schweizer Zentrale laut einem Bericht in der Wochenendpresse stärker in den Kreditskandal in Mosambique verwickelt sein soll als bisher angenommen. UBS (UBSG 11.515 -0.95%) notierten derweil wenig schwächer.

Abwärts ging es auch mit Swiss Life (SLHN 483.8 -1.47%). Die US-Bank JPMorgan hatte das Rating in einer Branchenstudie auf «Underweight» von «Neutral» gesenkt. Auf der anderen Seite kommen Zurich Insurance (ZURN 380.1 -0.11%) in der gleichen Studie mit einer bestätigten Kaufempfehlung und einem erhöhten Kursziel gut weg.

Osram-Deal lastete auf AMS

Klare Verluste verzeichneten AMS (AMS 47.03 -2.39%), nachdem Osram das Kaufangebot der Österreicher nun zur Annahme empfohlen hatte. Zuvor hatte AMS vermeldet, dass die Mindestannahmeschwelle auf 62,5 von 70% gesenkt werden soll. Ausserdem kündigte das Unternehmen eine ausserordentliche Generalversammlung an, an der eine Kapitalerhöhung für den Osram-Kauf über 1,5 Mrd. € genehmigt werden soll.

Unter Druck waren auch die beiden anderen Technologietitel im SLI, Logitech (LOGN 41.45 -0.17%) und Temenos (TEMN 164 -1.5%). Zudem verloren Dormakaba (DOKA 633 -2.39%) nach eine schwachen Vorwoche erneut. Auch Partners Group (PGHN 748.6 -2.07%) konnten sich von den Einbussen nicht erholen und setzen ihren Abwärtstrend fort.

Lediglich Sunrise (SRCG 77.4 1.11%) wiesen im SMIM (SMIM 2577.795 -0.96%) einen respektablen Gewinn aus.

Am breiten Markt fielen Stadler positiv auf. Firmenpatron Peter Spuhler hatte nach einem Aktientaucher den Kurs für Zukäufe genutzt und Titel im Wert von rund 6,8 Mio. Fr. gekauft, wie er im FuW-Interview sagte. Zudem baute Spuhler seinen Anteil an dem Textilmaschinenhersteller Reiter aus.

Schmolz+Bickenbach büssten nach einer Ratingabsenkung durch Standard&Poors ein.

Asien ohne Trend

In Japan waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Die Börse in Hongkong notierte schwächer. Der Börsenindex Hang Seng schloss 1,2% tiefer. In China gab der Shanghai Composite leicht nach (–0,3%). Freundlicher tendierte in Korea der Kospi mit einem Plus von 0,6%.

Euro schwächer

Der Euro bewegte sich zu Wochenbeginn abwärts. Besonders zum Dollar gab die Gemeinschaftswährung klar nach. Der Euro rutschte unter die Marke von 1.10 und ging zu 1.0997 $ um. Der Euro verlor auch zum Franken – allerdings weniger deutlich. Der Euro-Franken-Kurs lag um 17.30 Uhr MESZ bei 1.0919. Der Dollar bewegte sich zum Franken markant aufwärts bei 0.9927 Fr.

Ölpreis mit Kurssprung

Die wachsenden Spannungen in der Golf-Region nach dem Angriff auf saudiarabische Öl-Anlagen machten Anleger nervös. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent (Brent 67.56 12.04%) stieg zwischenzeitlich um knapp 20%. Bei Börsenschluss in Europa kostete das Barell gut 67 $. Die «Antikrisen-Währung» Gold (Gold 1503.42 0.99%) verteuerte sich auf 1504 $ je Feinunze.