SMI schliesst mit grossem Plus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat markante Avancen verzeichnet. Dabei verlief der Start in den Handel sehr ruhig. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8794.97 1.64%) eröffnete stabil und legte erst in der Folge bis deutlich über die Marke von 8700 Punkten zu. Am späten Nachmittag passierte er kurzzeitig gar die Marke von 8800 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex 0,1% verloren.

An Wallstreet liessen sich die Anleger von der besseren Stimmung der europäischen Investoren anstecken. Der Dow Jones (Dow Jones 25798.42 2.17%) stieg bei Börsenschluss in Europa 1,4%. Der S&P 500 (SP500 2809.92 2.15%) gewann ebenfalls 1,4%, und der Nasdaq Composite avancierte gar 1,8%. Damit machten die Indizes die Verluste vom Montag teils wieder wett.

Luxusgüteraktien erholt

Im Schweizer Leitindex legten sämtliche Standardwerte zu. An die Spitze setzten sich Lonza (LONN 322 3.64%) und Givaudan (GIVN 2330 2.78%). Klar fester schlossen zudem die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 73.02 2.15%) und Swatch Group (UHR 345.8 2.22%).

Die Avancen der Schwergewichte wie Roche (ROG 240.55 2.25%), Novartis (NOVN 84.08 1.96%) und Nestlé (NESN 80.04 1.44%) beflügelten den Index insgesamt.

Swisscom (SCMN 443.2 1.67%) lagen im Plus. Gestern Abend kursierten Gerüchte über Pläne des Telecomkonzerns mit seiner italienischen Tochter Fastweb.

Die Schlusslichter bildeten die Finanzwerte. Die Bankvaloren um UBS (UBSG 14.13 0.46%), Credit Suisse (CSGN 13.43 0.56%) und Julius Bär (BAER 45.86 1.08%) zeigten insgesamt leichte Gewinne. Etwas fester tendierten auch die Versicherertitel. So gewannen sowohl Zurich Insurance (ZURN 303.5 0.46%) als auch Swiss Re (SREN 89.08 0.63%) und Swiss Life (SLHN 366.8 0.66%) leicht.

AMS klar im Plus

Im breiten Markt konnten sich Sonova (SOON 156.4 -2.4%) nicht im Plus halten. Am Investorentag des Hörgeräteherstellers stellte das Management neue Produkte vor und gab einen Einblick in die aktuelle Strategie.

Meyer Burger (MBTN 0.599 0.84%) drehten nach einem starken Start ins Minus, schlossen aber nahezu unverändert. Der Solarausrüster startet eine weitere Kostensenkungsrunde und will rund 100 der insgesamt 1100 Mitarbeiter abbauen. Nach dem Umbau erwarte Meyer Burger ab 2021 einen positiven Einfluss von jährlich rund 25 Mio. Fr. auf das Betriebsergebnis.

Basilea (BSLN 49 4.3%) stiegen. Baader Helvea erhöhte das Rating für die Aktien des Pharmaunternehmens von «Sell» auf «Hold» und das Kursziel von 50 auf 55 Fr.

Die Papiere des Halbleiterherstellers AMS (AMS 51.26 6.35%) profitierten von einem positiven Kommentar. Die Analysten von Liberum bestätigten ihr «Buy»-Rating und das meilenweit vom aktuellen Wert entfernte Kursziel von 126 Fr.

Auch die anderen SMIM-Tech-Werte wie Temenos (TEMN 134.5 5.24%) oder Logitech (LOGN 39.63 2.27%) legten kräftig zu.

Analysten äusserten sich positiv zu den Aktien des Logistikers Ceva Logistics (CEVA 25.3 2.02%). Credit Suisse erhöhte das Kursziel von 22.43 auf 27.75 Fr. und beliess die Einstufung auf «Neutral». HSBC (HSBA 624.8 -0.68%) erhöhte das Kursziel von 30.60 auf 30.70 Fr. und beliess die Einstufung auf «Buy».

Anleger kaufen in Japan

Die Börsen in Asien liessen sich von der negativen Entwicklung der USA am Montag nicht anstecken. Der japanische Nikkei 225 gewann 1,2% auf 22’414, der breitere Topix legte 0,7% zu. Während die Börsen in Hongkong (Hang Seng (Hang Seng 25462.26 0.07%) –0,5%) und China (CSI 300 –0,9%) schwächer tendierten, stieg der australische ASX 0,6%.

Euro stärker

Am Devisenmarkt handelte der Euro stabil zur US-Valuta bei 1.1585 $. Zum Franken zeigte sich die europäische Gemeinschaftswährung bei 1.1470 Fr. fester. Der Dollar handelte zur Schweizer Währung höher bei 0.99 Fr. um 17.30 Uhr MESZ.

Goldpreis etwas fester

Der Goldpreis hielt sich über der Marke von 1200 $. Die Feinunze kostete bei Börsenschluss in Europa 1230 $. Der Ölpreis bewegte sich ebenfalls leicht aufwärts. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte bei gut 80 $.