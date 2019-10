SMI handelt stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch nach einer freundlichen Eröffnung im Verlauf wenig verändert. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10057.31 0.09%) steht bei Eröffnung 0,2% höher. Im frühen Handel pendelt er um seinen gestrigen Schlusskurs. Getragen wird der Markt vor allem von den defensiven Schwergewichten. Am Nachmittag könnten weitere US-Firmenergebnisse und die Veröffentlichung des US-Detailhandelsumsatzes frischen Wind in die Märkte bringen.

Das Geschäft sei bisher von der Vorsicht der Marktteilnehmer geprägt. Zwar wird der Start in die Bilanzsaison im dritten Quartal als geglückt bezeichnet. Aber für Zurückhaltung sorgten neue Spannungen zwischen China und den USA im Umgang mit Hongkong und der schwelende Handelsstreit. Auch sei die Kaufbereitschaft am Tag vor dem Brexit-Gipfel eher gedämpft, heisst es am Markt. Zuletzt soll es zu einer gewissen Annäherung bei den Verhandlungen über den Brexit-Deal der EU mit Grossbritannien gekommen sein.

Höher notieren vor allem die Genussscheine von Roche (ROG 290.5 0.09%). Beim Pharmariesen aus Basel geht der gute Lauf mit Medikamenten weiter. Der Umsatz ist in den ersten drei Quartalen um 10% gestiegen und damit stärker als von Analysten erwartet. Nun hat Roche die Jahresprognose angehoben.

Auch die anderen beiden Schwergewichte, Novartis (NOVN 86.33 0%) und Nestlé (NESN 106.94 0.94%), legen zu. Der Nahrungsmittelkonzern gewährt morgen Donnerstag einen Blick in seine Bücher.

Die Anteile von Swiss Re (SREN 102.5 -0.39%) handeln etwas fester. Dies nach einer Kurszielerhöhung von Barclays (BARC 162.24 -1.18%) und Commerzbank (CBK 5.267 -0.3%) auf 106.90 Fr. (von 106.10) bzw. 112 (100) Fr. Die entsprechenden Ratings lauten «Overweight» und «Hold».

Schwächer aufgelegt sind unter anderem die Aktien der Luxusgüterhersteller. So geben Swatch Group (UHR 263.8 -0.3%) und Richemont (CFR 72.8 -0.41%) nach. Auch die Bankvaloren UBS (UBSG 11.2 -0.31%) und Credit Suisse (CSGN 12.205 -0.33%) verlieren.

Tech-Werte drehen ins Plus

Im SMIM (SMIM 2610.988 -0.28%) gehören die Tech-Werte mittlerweile zu den Gewinnern. Sie starten schwächer und drehen in die Gewinnzone. Logitech (LOGN 40.85 0.12%) und Temenos (TEMN 174.35 1.4%), der Banksoftwarespezialist legt am Abend Zahlen vor, handeln fester.

Die Aktien von AMS (AMS 46.35 1.96%) können von Nachrichten profitieren. Der Halbleiterhersteller hat eine neue Generation von 3-D-Sensoren lanciert. Damit könnten 3-D-Lösungen wie etwa die Gesichtserkennung zum Entsperren von Geräten leichter und zu geringeren Kosten umgesetzt werden. Zudem hat der Chiphersteller ASML seine Prognosen bestätigt.

Die Titel der Gesundheitsunternehmen wie Vifor Pharma (VIFN 158.15 1.38%) und Straumann (STMN 860.6 -0.05%) präsentieren sich freundlich. Sonova (SOON 225.7 -1.1%) bilden eine Ausnahme. Der Hörgerätehersteller hat gestern an einem Investorentag ein Update zu den Produkten und zur Strategie geliefert.

Die Papiere von Conzzeta (CON 846 -2.53%) verlieren klar. Der Mischkonzern hat bei allen drei Sparten Blechbearbeitung, Spezialchemie und Outdoor die Umsatzerwartungen im dritten Quartal verpasst, besonders deutlich in der Ersteren (Bystronic). Der Jahresausblick wurde aber bestätigt

Zur Rose (ROSE 89.4 4.07%) sind stark gefragt. Barclays hat die Abdeckung der Aktien der Versandapotheke mit der Empfehlung «Overweight» und einem Kursziel von 120 Fr. gestartet.

Am breiten Markt verzeichnen die Papiere von Gurit (GUR 1340 -0.45%) etwas tiefere Kurse. Der Kunststoffspezialist hat den Umsatz in den ersten neun Monaten stärker als erwartet gesteigert und die Umsatzprognose für das ganze Jahr angehoben.

Asien: kein einheitlicher Trend

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Der japanische Nikkei (+1,3%) und der Hang Seng (+0,4%) in Hongkong notierten höher. Der Shanghai Composite (–0,2%) fällt. Der koreanische Kospi (+0,6%) steigt.

Euro über 1.10 Fr.

Der Euro schwankt am Mittwoch vor allem zum Dollar. Avancen in frühen Handel büsst die Gemeinschaftswährung ein. Sie kostet zum Dollar 1.1024 $. Zum Franken verliert sie leicht an Terrain, kann sich aber über der Marke von 1.10 halten. Derzeit kostet der Euro 1.1010 Fr. Zur Schweizer Währung geht der Dollar minim fester zu 0.9988 Fr. um.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis bewegt sich abwärts. Derzeit kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.66 -0.78%) gut 58 $. Die Kursveränderungen beim Goldpreis halten sich in Grenzen. Die Feinunze konsolidiert weiter und notiert mit 1482 $ relativ deutlich unter der Marke von 1500.

Bitcoin knapp über 8000 $

Der Bitcoin (Bitcoin 8144.47 -0.25%) verliert leicht an Wert. Nachdem vor wenigen Tagen noch Preise von über 8500 $ bezahlt wurden, kämpft die «Krypto-Leitwährung» nun wieder um die Marke von 8000 $.