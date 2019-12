SMI schliesst klar über 10’500 – Wallstreet im Hoch

(AWP/SPU) Das Weihnachtsrally läuft auf vollen Touren. Beflügelt von der Annäherung der USA an China im Zollstreit, dem klaren Sieg von Premier Boris Johnson bei den britischen Wahlen und dem unerwartet starken Wachstum der chinesischen Industrieproduktion griffen die Anleger zum Wochenstart wieder beherzter nach Aktien. Die zuletzt lähmende Unsicherheit habe sich gelegt, hiess es am Markt. Der Leitindex SMI (SMI 10541.67 1.08%) erreichte im späteren Handel ein neues Rekordhoch und schloss letztlich nur wenig darunter.

Doch noch seien aber mehrere Hürden zu nehmen, hiess es am Markt. Aber die versöhnlichen Botschaften würden insgesamt überwiegen, schrieb die Daniel Hartmann von der Bantleon Bank. Ein geordneter Brexit rücke in Griffnähe und die Eskalationsspirale im Handelsstreit sei durchbrochen. Dennoch rieten Händler den Anlegern zu Vorsicht. Vielen Marktteilnehmern sei der Kurseinbruch im Dezember 2018 nach wie vor deutlich vor Augen. Da brauche es keine starken Auslöser, um einen Herden-Verkaufstrieb auszulösen.

Der Swiss Market Index SMI gewann bei Eröffnung noch lediglich 0,3%. Im frühen Handel stieg er jedoch weiter; über die Marke 10’500. Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der SMI auf diesem Niveau. Am Nachmittag erreichte er bei einem Stand von 10’563 ein neues Allzeithoch. In der Vorwoche war er um 0,3% gefallen.

Auch in New York legten die Kurse deutlich zu. Die drei grossen Indizes an der Wallstreet notierten bei Börsenschluss in Europa klar im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 28279.3 0.51%) stieg 0,6%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3194.75 0.82%) legte 0,8% zu. Und der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite, kletterte 1%.

Nur Gewinner im SMI

Im Schweizer Leitindex schlossen vor allem die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 12.3 1.91%) und Credit Suisse (CSGN 13.395 2.1%) mit deutlichen Gewinnen. Mit Geberit (GEBN 546.8 1.3%), Sika (SIKA 180 1.12%) und Adecco (ADEN 62.46 1.36%) waren weitere Zykliker gefragt.

Gewinne verzeichneten auch LafargeHolcim (LHN 53.1 1.18%) nach einem positiven Analystenkommentar. Die Experten von Barclays (BARC 192.4 5.31%) meinten, dass der Baustoffhersteller unter dem neuen Management seine Bilanzprobleme durch Veräusserungen in Südostasien und Kosteneinsparungen in den Griff bekommen habe, dies aber bislang nicht ausreichend in der Bewertung reflektiert sei.

Gesucht waren auch die Titel von Givaudan (GIVN 2934 1.17%), nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass der US-Chemiekonzern DuPont sein Nahrungszusatzstoffgeschäft mit dem Konkurrenten IFF zusammenlegt. In Analystenkreisen wird die Fusion für Konkurrenten wie Givaudan zumindest kurzfristig eher positiv gesehen.

Swatch Group (UHR 279.1 0.79%) konnten ins Plus drehen. In der Wochenendpresse hiess es, die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) werde im Laufe der Woche einen Entscheid gegen die Swatch-Tochter ETA bekannt geben. Demnach soll ein Lieferverbot für mechanische Uhrwerke für das nächste Jahr verhängt werden. Derweil avancierten Richemont (CFR 76.42 1.49%) klarer.

Novartis (NOVN 91.53 0.35%) blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der Pharmakonzern stellt die Entwicklung des Produktkandidaten Fevipiprant ein. Roche fuhren derweil grössere Gewinne ein. Investoren reagierten positiv auf die seit langem erwartete Entscheidung der britischen Wettbewerbsbehörde zum Kauf der US-Firma Spark.

Nach ihrer jüngsten Schwäche schlossen Nestlé (NESN 104.2 1.22%) klar im Plus.

Julius Bär zogen an

Erneut bewegt zeigzen sich die Aktien von Julius Bär (BAER 49.62 2.71%) und EFG (EFGN 6.41 -6.01%). Am Freitag nach Börsenschluss dementierte der Vermögensverwalter EFG Berichte über einen geplanten Zusammenschluss mit Bär. Bei Bär sorgten zudem Berichte über einen «substanziellen» Stellenabbau für Gesprächsstoff.

Novavest (NREN 43 2.38%) debütierten heute Montag an der Schweizer Börse SIX. Der erste Kurs der Immobilienaktie lag bei 43.50 Fr.

Auf der anderen Seite waren Alpiq (ALPH 70 0%) zu finden. Denn die Valoren des Energiekonzerns wurden heute zum letzten Mal gehandelt.

Basilea (BSLN 48.18 1.09%) legten nach positiven Studienergebnissen zu einem Medikament nur phasenweise leicht zu. Investoren würden zunächst weitere Studiendaten abwarten, hiess es im Handel.

Gemischtes Bild in Asien

Am Montag konnten die Aktien in Tokio die Rekordnotierungen der Vorwoche nicht halten. Aufgrund von Gewinnmitnahmen schliesst der Nikkei 0,3% tiefer. Der Shanghai Composite der chinesischen Festlandbörse legt moderat 0,1% zu, während in Hongkong der Hang Seng 0,1% nachgibt.

Euro fester

Der Euro zeigte sich am Montag fester. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zum Greenback 1.1140 $. Zum Franken bewegte sie sich bei einem Stand von 1.0966 Fr. ebenfalls aufwärts. Der Dollar notierte zum Franken mit 0.9841 Fr. kaum verändert.

Ölpreis legte zu

Der Ölpreis gewann deutlich. Am Markt herrschte weiterhin Optimismus wegen des Abkommens zwischen den USA und China. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.39 1.13%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 65 $. Der Goldpreis notierte stabil. So wurde die Feinunze des Edelmetalls bei 1475 $ gehandelt.