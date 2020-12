SMI liegt weiter im Plus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch fester. Der Leitindex SMI (SMI 10'368.93 +0.27%) notiert bei Eröffnung 0,4% höher bei 10’385. Im frühen Handel hält er seine Gewinne mehrheitlich. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost sowie gute Konjunkturdaten aus Europa lassen die Kurse auch an der Schweizer Börse zur Wochenmitte steigen. Knapp eine Woche vor Weihnachten seien die Anleger in Kauflaune, heisst es im Handel. Gut nachgefragt werden Zykliker und vor allem Finanzaktien. Derweil bremsen die Abgaben des Schwergewichts Nestlé (NESN 98.86 -0.76%) den SMI etwas. Für etwas Unsicherheit sorgen ausserdem die vielerorts steigenden Coronafallzahlen.

Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket, der Start von Coronaimpfprogrammen sowie der neue Schwung in den Brexit-Verhandlungen stimmten das Gros der Investoren gleichwohl zuversichtlich, ist zu hören. Gut aufgenommen werden am Berichtstag etwa die Stimmungsdaten aus der französischen und der deutschen Wirtschaft, und zudem wächst die Hoffnung an der Börse, dass die US-Notenbank Fed am Abend weitere geldpolitische Lockerungen ankündigen wird. «Der Startschuss für die Jahresendrally ist gefallen», kommentiert ein Händler die Lage fast schon euphorisch.

Finanzwerte legen zu

Viele der zwanzig SMI-Titel handeln fester. Novartis (NOVN 79.91 +0.29%) steigen. Der Pharmakonzern hat von der FDA für Iptacopan den Status Therapiedurchbruch erhalten. Der Produktkandidat soll bei der potenziell lebensbedrohlichen Bluterkrankung paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) eingesetzt werden.

Höher notieren auch Credit Suisse (CSGN 11.49 +1.91%) und UBS (UBSG 12.75 +1.39%). Beide Grossbanken profitieren von Kurszielerhöhungen. Die Analysten von Julius Bär (BAER 50.16 +0.68%) haben das Kursziel für UBS von 12.60 auf 13.80 Fr. angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Bei CS haben im Nachgang zum gestrigen Investorentag Kepler Cheuvreux (neu: 14 Fr.), RBC (14 Fr.) und JPMorgan (12.70 Fr.) ihre Erwartungen an die Kursentwicklung erhöht.

Zudem präsentieren sich die Versichererwerte wie Swiss Re (SREN 83.10 +2.37%), Swiss Life (SLHN 406.90 +1.85%) und Zurich Insurance (ZURN 363.00 +1.79%) fester.

Bei Lonza (LONN 538.80 -0.44%) kommt es erneut zu Gewinnmitnahmen. Der Life-Science-Konzern hat von der kanadischen Aurinia Pharmaceuticals einen Auftrag zur Produktion eines Wirkstoffs für das Medikament Voclosporin erhalten.

AMS erneut im Plus

Gesucht sind im SMIM (SMIM 2'779.97 +0.44%) AMS (AMS 20.28 +4.16%). Ermutigende Berichte zum iPhone-Absatz haben dem Chipwert bereits am Vortag Auftrieb gegeben.

Zudem gewinnen Baloise (BALN 156.50 +2.62%). Der Versicherer hat die Pensionskasse Basel-Stadt als neuen Kunden gewonnen. Auch Helvetia (HELN 89.65 +2.22%) gewinnen überdurchschnittlich.

Schwächer tendieren dagegen die PS des Lift- und Rolltreppenspezialisten Schindler (SCHP 235.50 -2.61%). Bank of America (BAC 28.64 +1.49%) Merrill Lynch hat die Abdeckung des Konzerns mit dem Rating «Underperform» aufgenommen.

V-Zug (VZUG 86.00 +5.52%) profitieren von positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der von Metall Zug (METN 1'325.00 +1.92%) abgespaltene Küchen- und Haushaltsgerätehersteller hat die Coronapandemie kaum zu spüren bekommen und geht daher für 2020 von steigendem Umsatz und einem Ergebnisplus aus.

Aryzta (ARYN 0.68 -1.67%) büssen ein. Veraison hat einen Teil ihrer Gewinne eingestrichen und die Beteiligung auf noch 4,46% mehr als halbiert. Das Engagement habe sich seit dem Positionsaufbau im März 2020 mit einer Performance von über 100% sehr positiv entwickelt.

Weiter fallen die Papiere von Dormakaba (DOKA 494.60 -3.68%) nach einer Kurszielsenkung der Credit Suisse zurück.

Nach dem zuletzt markanten Kursanstieg kommt es bei den Aktien des sozialen Netzwerks Asmallworld (ASWN 2.30 -8%) zu Gewinnmitnahmen.

Avancen in Asien

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,3%, der breiter gefasste Topix dreht ebenfalls 0,3% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 gut 0,2%, und der Shanghai Composite zieht 0,1% an. Der Hang Seng avanciert 0,9%. Der koreanische Kospi legt 0,5% zu. In Australien gewinnt der ASX 200 0,7%.

Euro zieht an

Der Euro legt am Mittwoch dank guter Konjunkturdaten zu. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.22 $. Zurzeit bewegt sie sich in der Nähe ihres höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Auch gegenüber dem Franken notiert sie fester bei derzeit 1.0780 Fr. Der Dollar tendiert zur Schweizer Währung mit 0.8835 Fr. weiter abwärts. Damit markiert er ein neues Jahrestief.

Ölpreis fester

Der Ölpreis bewegt sich am Mittwoch leicht aufwärts. Er liegt weiterhin in der Nähe seines höchsten Standes seit der ersten Coronawelle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.92 +0.51%) kostet aktuell 51 $. Gold (Gold 1'863.27 +0.52%) handelt etwas höher bei 1862 $ pro Feinunze.