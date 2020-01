SMI steigt auf Rekordhoch

(AWP/Reuters/RI) Der SMI (SMI 10785.99 0.86%) steigt zu Handelsbeginn. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan zusammen mit ermutigenden Konjunkturzahlen regen die Schweizer Anleger zu Käufen an.

Die Stimmung hat sich dank des Abschlusses des Handelsteilabkommens zwischen den USA und China verbessert. In China wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr zwar mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es gibt aber auch einige positive Zeichen aus dem Reich der Mitte. Impulse werden zudem von der angelaufenen Berichtssaison erwartet.

Ascom deutlich tiefer

Richemont (CFR 81.06 5.05%) hat im Weihnachtsquartal die Unruhen in Hongkong gespürt, ist aber dennoch weiter gewachsen. Im Sog von Richemont werden auch die Aktien des Uhrenherstellers Swatch höher gehandelt. Von den restlichen SMI-Werten starten lediglich Sika (SIKA 179.3 0.65%), Swiss Re (SREN 108 -0.14%) und Swisscom (SCMN 523 0%) im Minus.

Die Anteile der Marktschwergewichte Nestlé (NESN 105.46 0.53%), Novartis (NOVN 92.21 0.63%) und Roche (ROG 325.45 1.4%) sowie der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 13.505 0.15%) und UBS (UBSG 12.705 0.24%) ziehen ebenfalls an.

Am breiteren Markt gewinnen GAM (GAM 2.972 6.91%) Holding. Der Vermögensverwalter erwartet für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Ascom (ASCN 10.1 -5.43%) büssen an Wert ein. Die Technologiefirma hat 2019 einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten und will sich nun eine neue Konzernstruktur geben und auf die Kostenbremse treten.

Positive Vorgaben

China hat mit seinen jüngsten Konjunkturdaten Wachstumshoffnungen an den Börsen geweckt. In Asien legten die Kurse zum Wochenschluss zu. Der japanische Nikkei-Index schloss am Freitag 0,5% fester bei 24’041,26 Zählern, nachdem er im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen war.

In China traten die Kurse auf der Stelle. Zuletzt hatten Hoffnungen auf eine Normalisierung der Beziehung zu den USA für gute Stimmung gesorgt.

Die US-Vorgaben für den heutigen Handelstag sind ebenfalls relativ stark. Der Dow Jones (Dow Jones 29297.64 0.92%) Industrial Index als wichtigster US-Aktienindex hat nach dem Europaschluss noch über 100 Punkte zugelegt und die Sitzung vom Donnerstag gut 0,9% höher beendet. Der Technologieindex Nasdaq Composite stieg gar um über 1%.

Franken nur minim schwächer

Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1.11 $ notiert. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1140 $ und damit in etwa so viel am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro durch solide US-Konjunkturdaten unter Druck gesetzt worden.

Der Franken schwächte sich im frühen Geschäft zu den Hauptwährungen leicht ab. Das Währungspaar EUR/CHF notierte zuletzt bei 1.0751, nachdem es am Donnerstagvormittag noch auf ein neues (Mehr)jahrestief bei 1.0733 abgesackt war. Ähnlich war die Entwicklung bei USD/CHF, das zwischendurch bis auf 0.9613 und damit auf den tiefsten Stand seit September 2018 gesunken war. Zuletzt wurde das Paar bei 0.9651 gehandelt.

Wenig Bewegung bei Öl

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel mangels Impulsen nahezu auf der Stelle getreten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.06 0.43%) kostete am Morgen 64,64 $. Das waren zwei Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI (WTI 58.86 0.55%) stieg ebenfalls nur geringfügig auf 58,55 $.