SMI schliesst klar über 12’600

(AWP/SPU) Dem Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart eine Erholung gelungen. Der Leitindex schloss am Montag mit 12’633 klar über 12’600. Der SMI (SMI 12'633.21 +0.86%) hatte in den ersten zwei Handelswochen des neuen Jahres Verluste eingefahren, vergangene Woche gar so gross wie seit Mitte November nicht mehr. Insgesamt war der Handel zum Wochenstart aber eher ruhig und impulsarm, hiess es von Händlerseite. In den USA bleiben die Börsen am Berichtstag wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen. Aus Asien wiederum sorgten speziell die jüngsten BIP- und Industrieproduktionszahlen aus China sowie weitere Massnahmen der chinesischen Zentralbank PBOC für eine gewisse Beruhigung.

«Allerdings wird erwartet, dass die Volatilität in dieser Woche wieder zunehmen wird, da die Anleger die Eröffnung der Gewinnsaison mit Vorsicht verfolgen werden. Sie wollen sehen, wie die Unternehmen mit den Auswirkungen der Omikronvariante und der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA zurechtkommen werden», hiess es im Ausblick eines Händlers. Unter dem Strich werde aber nach wie vor ein robustes Gewinnwachstum für das vierte Quartal erwartet, heisst es am Markt. Der Beginn der Berichtssaison sei gerade in den USA etwas schleppend verlaufen, da die grossen Banken zum Ende der Woche einige mittelmässige Ergebnisse vorgelegt hätten.

CS auf den Verkaufszetteln

Credit Suisse (CSGN 9.3300 -2.26%) standen im Fokus, nachdem António Horta-Osório als Verwaltungsratspräsident der Grossbank zurückgetreten war. Der Verwaltungsrat hat per sofort den ehemaligen UBS-Banker Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt.

Besser schnitten derweil UBS (UBSG 17.98 +0.93%) ab. Im Finanzsektor bewegten sich die meisten Papiere in etwa mit dem Markt. So gewannen Julius Bär (BAER 63.52 +1.05%), Zurich Insurance (ZURN 439.60 +1.08%), Swiss Life (SLHN 611.40 +0.72%) und Swiss Re (SREN 97.00 +1.34%). Parterns Group bildeten erneut eine Ausnahme.

Swisscom (SCMN 516.60 -0.27%) gaben nach. Gleich zwei Analysehäuser hatten am Morgen ihr Kursziel im Vorfeld der Jahreszahlen gesenkt.

Bei den Uhrenherstellern Richemont und Swatch Group (UHR 292.10 +2.20%) verwiesen Händler auf die chinesischen Konjunkturdaten, die für einen gewissen Rückenwind sorgten.

Etwas uneinheitlich bewegte sich die Gesundheits- und Lifescience-Branche. Während Roche, Lonza (LONN 663.80 +2.72%), Sonova (SOON 327.70 +1.96%) oder Straumann (STMN 1'674.50 +1.42%) zulegen, hinkten Novartis (NOVN 82.45 +0.16%) und Zur Rose (ROSE 192.40 -1.43%) dem Markt hinterher.

Mit AMS Osram (AMS 16.19 +0.31%), Kühne + Nagel (KNIN 265.00 +1.84%), Sika (SIKA 334.70 +1.24%) und Holcim (HOLN 52.54 +1.04%) standen weitere zyklische Vertreter auf den Einkaufslisten der Anleger. Gerade mit Blick auf die beiden Vertreter der Bauchemie und des Zementgeschäfts habe es einen Favoritenwechsel gegeben, meinten Börsianer. So haben Holcim seit Anfang Jahr um fast 13% zugelegt und sind damit der SMI-Top-Performer im laufenden Jahr; Sika hingegen haben sich – trotz der aktuellen Gewinne – seit Anfang 2022 um 12% verbilligt. Jahrelang war das anders.

Analystenkommentare sorgten dagegen bei Schindler (SCHP 235.80 +3.33%) für ein Plus. Morgan Stanley (MS 98.88 -3.58%) hatte die Papiere des Rolltreppen- und Liftherstellers hochgestuft.

VAT Group (VACN 406.20 +3.41%) wurden durch einen Analystenkommentar gestützt. Allerdings präsentierten sich aus der Technologiebranche Werte wie Comet (COTN 302.00 +3.96%), Inficon (IFCN 1'226.00 +1.16%) und U-Blox (UBXN 69.15 +0.44%) nach den Kursgewinnen der Technologiebörse Nasdaq am Freitag freundlich.

Noch deutlicher zogen in den hinteren Reihen Stadler Rail (SRAIL 44.02 +5.66%) nach dem grössten Auftrag in der Unternehmensgeschichte an.

Auch Leonteq (LEON 71.10 +1.28%) waren nach der angekündigten Kooperation mit der VP Bank gesucht.

Molecular Partners (MOLN 23.40 -16.43%) fielen mit starken Kursverlusten negativ auf.

Asiens Börsen überwiegend fester

Die asiatischen Aktienmärkte waren mehrheitlich freundlich in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,7%, während der breiter gefasste Topix 0,5% im Plus notiert. Auch die Titel auf dem chinesischen Festland avancierten. Der CSI 300 gewinnt 0,9%, während der Shanghai Composite um 0,6% und der Shenzhen Composite um 1,5% zulegen konnte1. Die Stimmung wird durch erfreuliche Zahlen von der Konjunkturfront begünstigt: Im vierten Quartal 2021 ist die chinesische Volkswirtschaft um 4% gewachsen, was die Prognosen der Analysten übertrifft. Der Hang Seng in Hongkong büsste derweil 0,8% ein. Der südkoreanische Leitindex Kospi (KCI - -) verlor 1,1%. In Australien legte der S&P/ASX 200 um 0,3% zu.

Euro über 1.14 $ und 1.04 Fr.

Der Euro hielt sich zu Wochenbeginn stabil an der Marke von 1.14 $. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.1407 $ und damit etwas weniger als am Freitagabend. Zum Franken hielt sie sich mit 1.0425 Fr. weiter über der 1.04er Marke. Der Dollar zeigte sich mit 0.9140 Fr. nur wenig bewegt gegenüber Freitagabend.

Der chinesische Yuan zeigte sich wenig beeindruckt von neuen Wachstumsdaten aus der Volksrepublik und einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im Gesamtjahr 2021 zwar deutlich, verlor zum Jahresende hin aber etwas an Schwung. Die Notenbank des Landes reduzierte ihren einjährigen Leitzins kurz vor Bekanntgabe der Daten leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,85%. Gesenkt wurde auch der Zins für einwöchige Refinanzierungsgeschäfte mit den Geschäftsbanken

Ölpreis weiter im Aufwärtstrend

Der Ölpreis legte zum Wochenstart weiter zu und näherte sich damit mehrjährigen Höchstständen an. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86.50 $.

Gold hielt die Marke von 1800 $ und notierte bei 1819 $ pro Feinunze.

Der Bitcoin zeigte sich etwas schwächer und lag am Abend bei 42’500 $.