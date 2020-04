Schwankungen an der Schweizer Börse dürften sich fortsetzen

(AWP/CF) Die Unsicherheit der Anleger an der Schweizer Börse bleibt sehr hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der Swiss Market Index (SMI) am Freitag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,91% bewegen. Dies entspricht +/–180 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 9439,91 Punkten. Vorbörslich liegt der SMI gemäss Daten von Julius Bär 2,6% im Plus.

Die grössten Avancen verzeichnen Lonza. Der Pharmazulieferer ist gut ins Jahr gestartet, dies zeigen die Zahlen zum ersten Quartal.

Ebenfalls deutlich zulegen können Roche (+3%). In wenigen Tagen dürfte ein Bluttest des Pharmakonzerns bereit sein, um eine Vielzahl an Menschen auf das Virus zu testen.