SMI fester – Wallstreet leichter

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenstart fester. Der SMI (SMI 11'153.74 +0.3%) steigt bei Eröffnung 0,1%. Über weite Strecken pendelt er um seinen Schlusskurs vom Freitag. Mit Wallstreet-Eröffnung erreicht der SMI ein neues Tageshöchst. Am letzten Freitag hat er um 0,8% zugelegt. Der Leitindex wechselte seit Börsenstart mehrfach das Vorzeichen und ist zeitweise auch unter die Marke von 11’100 Punkten gefallen. Laut Händlern ist das Inflationsgespenst trotz beruhigender Worte von US-Notenbankern eben doch noch nicht verscheucht, was viele Investoren verunsichere. Zudem sind durchzogene Konjunkturzahlen aus China eine Belastung.

«Die Inflationssorgen bleiben», umschreibt ein Experte die Stimmung am Markt. Die alles entscheidende Frage sei nun, ob die Preisentwicklung in den USA und anderswo nur ein temporäres Phänomen sei oder tatsächlich zu einem ernsten Problem werde. Denn dann hätten die Notenbanken letztlich keine andere Wahl, «als mit Zinserhöhungen darauf zu reagieren». Im Tagesverlauf werden sich die Börsianer auf den US-Frühindikator Empire State Index stürzen, der zumindest indirekt weiteren Aufschluss geben wird.

Anleger an Wallstreet halten sich zum Wochenanfang zurück. Die drei grossen US-Indizes liegen im Minus. So verliert der S&P 500 (S&P 500 4'168.90 +1.5%) 0,3%. Deutlicher kommen die Kurse an der Technologiebörse zurück, der Nasdaq Composite büsst 0,5% ein. Der Dow Jones (Dow Jones 34'268.56 -0.33%) handelt leicht im Minus (-0,1%).

Finanzaktien stärker

Die Papiere der Grossbank Credit Suisse (CSGN 9.32 +0.15%) zeigen sich unbeeindruckt von den Negativschlagzeilen vom Wochenende. Laut einem Bericht der Finanzmarktaufsicht Finma, über den die Sonntagspresse geschrieben hat, pflegte die Grossbank eine eigentliche «Kultur des Wegschauens». Gemäss Händlern sind beim Titel aber viele negative News bereits im Kurs enthalten. Zudem würden die Aussichten auf womöglich steigende Zinsen der Finanzbranche bessere Ertragsmöglichkeiten verheissen. Davon profitieren auch die UBS-Valoren.

Zinshoffnungen helfen üblicherweise auch den Versicherern. So haben sich etwa Swiss Life (SLHN 460.90 +0.3%) bei den Gewinnern eingereiht. Schon am Freitagabend kurz vor Handelsschluss war bekannt geworden, dass der Versicherer einen langjährigen Rechtsstreit mit den US-Behörden abschliessen konnte. Er muss dafür 77,4 Mio. $ aufwerfen.

Die Papiere von Swatch Group (UHR 293.70 +1.21%) sind gesucht. Laut Händlern gibt es dafür einerseits charttechnische Gründe. Als trendverstärkend erweisen sich zu Wochenbeginn Spekulationen, wonach der Luxusgüterkonzern Kering einen Käufer für das Geschäft mit Luxusuhren sucht. Dem Branchenportal Miss Tweed zufolge endeten entsprechende Verhandlungen mit dem Rivalen Richemont (CFR 94.20 -0.15%) und einem italienischen Privatinvestor allerdings schon vor Monaten erfolglos. Im hiesigen Handel wird nun die Swatch Group als möglicher Käufer für Uhrenmarken wie Girard-Perregaux oder Ulysse Nardin ins Spiel gebracht.

Nur noch leicht im Plus sind Holcim (HOLN 54.06 0%). Leichten Rückenwind gibt hier eine neue positive Studie von Société Générale (GLE 26.19 +0.19%).

Die Schwergewichte schneiden zum Wochenstart unterschiedlich ab. Nestlé (NESN 109.90 +0.97%) und Roche (ROG 305.90 +0.81%) legen leicht zu, Novartis (NOVN 80.24 -0.31%) hingegen büssen etwas ein.

Lonza (LONN 567.20 +0.53%) werden von einem negativen Analystenkommentar belastet. Die Einbussen in Partners Group (PGHN 1'283.50 +0.86%), die ex Dividende (27.50 Fr.) gehandelt werden, sind optischer Natur.

Logitech etwas erholt

Aufwärts geht es mit Logitech (LOGI 95.52 +1.51%), die letzte Woche im Zuge der Tech-Schwäche unter die 100-Fr.-Schwelle gefallen waren. Dies lockt nun offensichtlich wieder Käufer an.

Im Plus sind Sonova (SOON 261.60 +2.35%). Der Hersteller von Hörgeräten wird am Dienstag die Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 vorlegen.

Schwächer präsentieren sich reisenahe Aktien, was sich in Kursverlusten in Dufry (DUFN 54.92 -0.54%) und Flughafen Zürich (FHZN 163.10 -1.63%) zeigt.

Rieter gesucht

Am breiten Markt ziehen Rieter (RIEN 162.40 +7.98%) nach der positiven Gewinnwarnung von letzter Woche weiter stark an.

Molecular Partners (MOLN 24.20 +16.35%) verzeichnen einem Kurssprung. Hier hätten die Berichte über das Covid-Medikament des Unternehmens nach einem Zeitungsartikel die breite Anlegerschaft erreicht, heisst es dazu am Markt.

Zudem haben verschiedene Biotech-Firmen Neuigkeiten verkündet, die im Fall von Kuros BioSciences (KURN 2.09 +5.56%), Addex (ADXN 1.59 +10.42%) und Evolva (EVE 0.19 +4.95%) positiv aufgenommen werden.

Gemischtes Bild in Asien

Nachdem die US-Märkte am Freitag dank nachlassenden Inflationsängsten im Hoch abgeschlossen haben, können die Börsen in Japan diesen positiven Trend Anfang Woche nicht fortschreiben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert am Montag 1% und leidet auch unter der Angst, die japanische Impfkampagne werde weniger schnell umgesetzt als vorgesehen. Besser hält sich der Hang Seng in Hongkong. Er gewinnt 0,6%. Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite 0,7% zulegen. Der südkoreanische Kospi in Seoul hingegen verliert wiederum 0,5%.

Euro etwas leichter

Der Euro notiert am Montag kaum verändert. Gegenüber dem Dollar liegt der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1.2141 $ und damit etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Gegenüber dem Franken notiert er ebenfalls wenig verändert auf 1.0948 Fr. Der Dollar kostet zum Franken 0.9017 Fr.

Goldpreis auf Dreimontashoch

Der Ölpreis zeigt sich am Montag zunächst kaum verändert. Am Markt ist die Rede von geringen Impulsen. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.02 +0.2%) gut 68.50 $.

Steigende Inflationserwartungen und neue Unsicherheit über den Fortgang der Coronapandemie haben den Goldpreis auf einen dreimonatigen Höchststand getrieben. In der Spitze kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls bis zu 1855 $ und damit so viel wie letztmalig Mitte Februar. Derzeit liegt der Preis bei 1850 $.

Musk sorgt erneut für Kurseinbruch in Bitcoin

Tesla-Chef Elon Musk hat den Kurs von Bitcoin (Bitcoin 44'700.00 -3.15%) am Sonntag mit einem Tweet unter die Marke von 45’000 $ gedrückt.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Musk antwortete mit dem Wort «Indeed» (dt. «in der Tat») auf die Twitter-Botschaft eines Nutzers, die Bitcoinbesitzer würden sich im kommenden Quartal ärgern, wenn herauskomme, dass Tesla (TSLA 582.39 -1.25%) den Rest ihrer Bitcoin verkauft habe. Man könne dies Musk nicht übelnehmen angesichts des Hasses, der ihm entgegenschlage, hiess es weiter. Unklar blieb zunächst, ob der Konzern tatsächlich seine Bestände veräussert hat oder ob Musk sich auf die Kritik an ihm aus der Bitcoinszene bezog. Tesla hatte zuletzt angekündigt, doch keine Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren.