SMI baut Gewinne aus

(AWP/Reuters) Auslöser sind laut Händlern positive Vorgaben aus Fernost, wo die Hoffnungen auf die Lockerung der rigorosen Coronamassnahmen in China bei den Anlegern für neue Zuversicht gesorgt hätten. Zudem deuten die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures auf eine ebenfalls positive Tendenz an der Wall Street hin. Händler warnen aber vor zu viel Euphorie. Denn weiterhin dämpften die Straffung der Geldpolitik, schlechtere Wachstumsaussichten und die geopolitischen Risiken den Risikoappetit der Anleger. Die Umsätze seien daher trotz der Kursgewinne vergleichsweise moderat.

Zudem hätten sich die Folgen der Lieferkettenprobleme und der Material- und Personalknappheit noch gar nicht in den Firmenergebnissen niedergeschlagen. Und auch wenn sich die coronabedingt angespannten Lieferketten in China rasch wieder normalisierten, dürfte es noch einige Zeit gehen, bis das Geschäft wieder rund laufe, sagt ein Händler. Damit blieben Konjunktursorgen im Fokus und die am Nachmittag anstehenden US-Detailhandelsumsätze dürften entsprechend Beachtung finden. Die Zahlen dienen dem Markt als Richtschnur für die Stärke des privaten Konsums, der als Rückgrat der US-Wirtschaft gilt. Zudem äussern sich einige hochrangige Notenbankvertreter. Damit sei weiterhin mit sehr volatilen Märkten zu rechnen.

Der SMI (SMI 11'769.21 +0.83%) steigt gegen 11.10 Uhr um 1,02% auf 11’791,26 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 1,28% zu auf 18’32,41 und der breite SPI (SXGE 15'133.38 +0.88%) um 1,02% auf 15’154,65 Zähler. Im SLI stehen 28 Gewinnern zwei Verlierer gegenüber.

Gefragt sind mit den Aktien von Straumann (STMN 121.55 +2.57%) und Sonova (SOON 340.90 +1.28%), AMS Osram (AMS 11.38 +2.89%), VAT Group (VACN 282.80 +2.46%) und Temenos (TEMN 99.90 +2.38%) Wachstumswerte, die auch stark korrigiert hatten. Bei dem Hörgerätehersteller Sonova kommen noch gute Kennzahlen hinzu. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und will die Dividende stärker als erwartet erhöhen.

Gefragt sind auch Bankentitel, bei denen die gestiegenen Renditen als positive Faktoren angeführt werden. UBS (UBSG 17.45 +2.47%), Julius Bär (BAER 49.06 +4.03%) und Credit Suisse (CSGN 6.69 +2.67%) rücken denn auch deutlich vor. Auch die Aktien der Versicherer Swiss Life (SLHN 552.80 +1.80%) und Swiss Re (SREN 82.46 +1.18%) stehen auf den Einkaufszetteln der Anleger.

Zyklische Werte mit günstigen Aussichten wie Kühne + Nagel (KNIN 266.40 +3.26%), Sika (SIKA 266.60 +2.66%), ABB (ABBN 28.86 +1.94%) und Adecco (ADEN 36.68 +1.30%) holen laut Händlern einen Teil der Korrektur der vergangenen Wochen auf. ABB punkte ausserdem mit News vom Investorentag, die am Markt gut ankämen. Der Elektrokonzern will mit seiner Geschäftseinheit Antriebstechnik deutlich schneller wachsen als der Markt.

Die China-Hoffnungen sorgen zudem bei den Anteilen von Richemont (CFR 109.60 +2.67%) und Swatch für Auftrieb.

Etwas leichter notieren hingegen die Anteile der defensiven Werte Alcon (ALC 71.06 -0.03%) und Nestlé (NESN 123.00 -0.26%). Auch Swisscom (SCMN 579.20 -0.14%) und Novartis (NOVN 87.69 +0.18%) sind vergleichsweise kaum gefragt.

In den hinteren Reihen steigen Oerlikon um 2,9%. Der Industriekonzern gibt sich Mittelfristziele. So wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4% bis 6% angepeilt und die operative Ebitda-Marge soll auf 17% bis 19% steigen nach bisher 16% bis 18%.

Clariant (CLN 18.67 +7.98%) gewinnen gar 8,3%. Der Chemiekonzern gilt nach der geplanten Auflösung des Management Agreements zwischen Clariant und Hauptaktionär Sabic wieder als Übernahmekandidat, heisst es am Markt. «Nun stehen Tür und Tor wieder offen für alle möglichen Gerüchte und Spekulationen», sagt ein Händler. Fester sind zudem Obseva (+3,8%) nach Zahlen.

Auch Medmix (MEDX 27.66 +0.80%) legen zu. Die Aktie war am Vortag massiv gefallen, nachdem Polen dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Oligarchen und Grossaktionär Viktor Vekselberg Sanktionen auferlegt hat. Medmix erzielt 18% des Umsatzes in Polen.

Euro über 1,04 $

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel deutlich über der Marke von 1,04 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0443 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken tendiert der Euro stabil bei 1,0458 nach 1,0459 Fr. am Vorabend. Der Dollar dagegen sinkt leicht auf 1,0015 Fr. von 1,0023 Fr.

Der Euro hat sich seit Wochenbeginn etwas von seinen herben Verlusten in den vergangenen Wochen erholt. Vor wenigen Tagen hatte die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar einen fünfjährigen Tiefstand erreicht, der etwa einen Cent unter dem aktuellen Niveau liegt. Der Dollar profitiert seit längerem von der Aussicht auf deutlich steigende Leitzinsen.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem Umsatzzahlen aus dem US-Einzelhandel unter die Lupe nehmen. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die Stärke des privaten Verbrauchs, der für die US-Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Daneben äussern sich einige hochrangige Vertreter aus den grossen Notenbanken.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,83 $. Das waren 41 Cent weniger als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 114.23 +3.62%)) fiel um 53 Cent auf 113,67 $.

Für etwas Hoffnung sorgte am Ölmarkt die Aussicht auf weniger Corona-Beschränkungen in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Massnahmen gilt. Seit Wochen geht die politische Führung mit strengen Ausgangssperren gegen die Verbreitung des Virus vor, was für die Wirtschaft eine schwere Belastung darstellt. China ist einer der grössten Ölverbraucher der Welt.

Nach wie vor befinden sich die Ölpreise auf sehr hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat an den Rohstoffmärkten zu hoher Verunsicherung und einem deutlich geringeren Angebot an Rohöl geführt. Hintergrund sind zahlreiche Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das eines der grössten Ölförderländer der Welt ist.

US-Börsen: Unsicherheit wegen Weltkonjunktur

Bangen und Hoffen um die Weltkonjunktur hatten die US-Börsen am Montag im Griff. Der Dow Jones Industrial schliesst 0,1% höher auf 32’223. Der breiter diversifizierte S&P 500 verliert 0,4% auf 4008, und der technologielastige Nasdaq Composite gibt 1,2% auf 11’663 nach.

Kursverluste bei den Indexschwergewichten, wie Amazon (–2%) und dem Google-Konzern Alphabet (–1,4%), prägten den Markt. Twitter verlieren 8,2% nach einer Meldung, dass Tesla-Chef Elon Musk den geplanten Kaufpreis von 44 Mrd. $ senken könnte. Tesla schliessen 5,9% tiefer.

Energietitel wie Chevron (+3,1%) legen hingegen zu, in der Hoffnung, dass die Nachfrage in China anziehen könnte, nachdem das Coronavirus in Teilen des Landes zurückweicht. Der S&P-Teilindex Energie schliesst 2,6% höher.

Der Pharmakonzern Eli Lilly (+2,7%) hat die Bewilligung für ein Diabetes-Medikament erhalten. Und JetBlue Airways (–6,1%) lanciert ein Übernahmeangebot für die Billigfluglinie Sprit Airlines (+13,5%).

Bessere Stimmung in Asien

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Stärker nach oben ging es dabei in Hongkong. Hier waren Technologiewerte gefragt.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne mit einem anstehenden Treffen zwischen chinesischen Unternehmen und den Regulierungsbehörden. Das habe Hoffnungen auf eine Entschärfung der einschneidenden Massnahmen gegen Technologiefirmen geschürt. Zudem sei Hongkong auf gutem Weg, die Corona-Massnahmen ab dem 19. Mai abzuschwächen. Auch die Corona-Lage in Shanghai gebe Anlass zur Hoffnung auf Erleichterungen bei der strikten Eindämmungspolitik. Der Hang Seng (HSI 20'602.52 +3.27%) stieg im späten Handel um 2,6% auf 20’462,36 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 1% auf 3’996,84 Punkte.

Verhaltener entwickelte sich die Börse in Australien. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf das jüngste Protokoll der Notenbank, das Sorgen vor einem strikten geldpolitischen Kurs angeheizt habe. Der S&P/ASX 200 schloss 0,27% fester mit 7’112,50 Punkten. Auch die japanische Börse verzeichnete nur moderate Gewinne. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (N225 26'659.75 +0.42%) endete 0,42% fester mit 26’659,75 Punkten.