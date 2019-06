Freundlicher Start für Schweizer Börse

(AWP/Reuters/BB) Die Gedanken der Börsianser kreisen zum Wochenstart bereits um die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Erhofft wird, dass das Fed Hinweise auf eine an den Märkten erwartete Leitzinssenkung gibt. Zum Wochenstart stehen in der Eurozone keine entscheidenden Konjunkturdaten an. In den USA werden Stimmungsdaten aus der Industrie und vom Immobilienmarkt erwartet.

Novartis (NOVN 89.18 -0.26%) konnte von positiven Nachrichten zur neuen Zelltherapie Kymriah und Cosentyx nicht profitieren. Die Valoren starteten negativ in die neue Woche. An die Spitze setzten sich die Bankaktien Credit Suisse (CSGN 11.565 1.76%), UBS (UBSG 11.645 1.09%) und Julius Bär (BAER 41.31 1.08%). Richemont und Swatch legen ebenfalls zu. Swatch holt einen Teil der jüngsten Einbusse auf, die dem Uhrenhersteller wegen der anhaltenden Demonstrationen in Hongkong in der Vorwoche laut Händlern widerfahren ist. Bei Richemont (CFR 79.92 0.6%) sorgten Käufe des Managements für Unterstützung, heisst es.

Schwächer starteten heute die Titel von Sonova (SOON 228.3 -1%). Die Anteile des Hörgeräteherstellers werden ex-Dividende von 2,90 Fr. je Aktie gehandelt. Ebenfalls «ex-» gehandelt werden die PS der Thurgauer Kantonalbank. Die Bank schüttet 2,80 Fr. je Anteil aus. Eine Gewinnwarnung drückt Hiag ins Minus.

Zwei Änderungen des Kursziels verliehen den Aktien des Flughafens Zürich Auftrieb. Zuvor hatte der Bundesrat die Gebührenverordnung präzisiert. Die Analysten der UBS erhöhten das Kursziel von 160 Fr. auf 167 Fr. Morgan Stanley (MS 42.82 -0.3%) erhöhte ebenfalls auf 167 Fr. (zuvor 155 Fr.), belässt die Einstufung aber auf «Underweight».

Im Hintergrund macht sich derweil der nächste Neuzugang fit für die Börse: Aluflexpack will (inklusive Mehrzuteilungsoption) bis zu 8,03 Mio. Aktien zu einem Preis von 20 bis 26 Fr. in einem Bookbuilding-Verfahren platzieren. Damit will das Verpackungsunternehmen insgesamt bis zu 185 Millionen Franken einnehmen.

Euro hält sich

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,12 $ halten können. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1212 $.

Ein Euro kostete 1,197 Fr. und steht damit wieder etwas schwächer. Der Dollar nähert sich der Parität zur Schweizer Währung. Zuletzt wird der Greenback mit 0,9988 Fr. gehandelt.

Ölpreis steigt

Die Ölpreise haben am Montag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.09 1.29%) kostete im frühen Handel 62,09 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 52.59 0.48%)) stieg um 14 Cent auf 52,59 $. In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise zeitweise deutlich gestiegen, nachdem zwei Tanker im Golf von Oman mutmasslich attackiert wurden.

Asien

Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten blieben zum Wochenstart in Deckung. Die anstehenden Zinsentscheidungen in den USA, Grossbritannien und Japan sowie die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman dämpften die Risikolust.

In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 225 mit 0,1 % knapp im Plus bei 21’133 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,7% auf 27’298 Punkte zu, als Zeichen der Erleichterung, nachdem das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt worden war. Der Kospi in Südkorea avancierte 0,3% auf 2089 Zähler, gleich wie der Taiex in Taiwan, der bei 10’559 Punkten steht.

Zu den Gewinnern im Nikkei 225 gehörten die Aktien des Stadionbetreibers Tokyo Dome sowie der Softwarefirma Rakuten. Auf der Verliererseite standen Papiere von Technologiezulieferern für die Chipindustrie wie Advantest oder Tokyo Electron.