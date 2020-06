SMI handelt über 10’100

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt am Mittwoch erneut im Plus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10156.79 1.22%) steigt bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel baut er die Avancen aus und übersteigt 10’100. Bis zum Mittag festigt er sich auf diesem Niveau. Damit setzt sich der starke Lauf vom Dienstag mit etwas geringerer Dynamik fort.

Die Aussicht auf weitere Stützungsmassnahmen von Notenbanken und Regierungen hatte Investoren am Dienstag noch beherzt bei Aktien zugreifen lassen. Händler betonen immer wieder, dass Anleger derzeit hin- und hergerissen seien zwischen Hoffen und Bangen. So hätten etwa die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung auf einen stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung geweckt, Fed-Chef Jerome Powell habe hingegen gewarnt, dass Dauer und Stärke der Erholung weiterhin sehr unsicher seien.

Wie unterschiedlich die Lage zum Teil ist, zeigen denn auch die Exportdaten aus Japan, die den stärksten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt gezeigt haben. Hinzu kämen geopolitische Spannungen wie etwa zwischen Süd- und Nordkorea oder auch die Zusammenstösse zwischen indischen und chinesischen Truppen an der Himalaya-Grenze, die zu einer grösseren Zurückhaltung führten.

Starke SMI-Schwergewichte

Im SMI verzeichnen Novartis (NOVN 84.4 2.14%) ein grösseres Plus. Sie profitieren von gleich zwei Zulassungsentscheiden der US-Gesundheitsbehörde FDA. So darf der Konzern künftig sowohl Ilaris also auch Cosentyx in weiteren Indikationen einsetzen. Roche (ROG 337.15 1.77%) beflügeln den SMI mit ihren Avancen zusätzlich.

Mit Alcon (ALC 57.46 1.66%) und Lonza (LONN 492.3 0.18%) gehören weitere Werte aus der Gesundheitsbranche zu den Gewinnern. Die Aktien des Life-Science-Unternehmens Lonza sind mit einem Kursgewinn von annähernd 40% ohnehin der absolute Investorenfavorit in diesem Jahr.

Zusätzliche Unterstützung bekommt der SMI durch Avancen des dritten Schwergewichts, Nestlé (NESN 106.5 1.8%).

Derweil schalten die Finanzwerte nach einem guten Handelsstart einen Gang zurück. So bauen sowohl die Bankaktien UBS (UBSG 10.62 0.62%) und Credit Suisse (CSGN 9.79 0.41%) als auch die Versicherer Swiss Re (SREN 75.64 0.19%), Swiss Life (SLHN 360.3 0.17%) und Zurich Insurance (ZURN 338.4 0.77%) ihre Gewinne ab oder drehen sogar ins Minus.

Die Verliererliste führen die Titel des Luxusgüterherstellers Richemont (CFR 59.42 -0.97%) an. Swatch Group (UHR 191.3 0.1%) geben ebenfalls nach.

Gesundheitswerte gesucht

Wie auch die grossen Valoren heben sich die Aktien der mittelgrossen Unternehmen aus dem Gesundheistsektor ab. Neben Vifor Pharma (VIFN 146.5 1.45%) fahren auch Straumann (STMN 781.4 1.3%) und Sonova (SOON 203.1 0.49%) Gewinne ein.

Die Papiere des österreichischen Chip- und Sensorherstellers AMS (AMS 16.365 -0.52%) notieren im Minus. Dass der Konzern Spekulationen über einen Verkauf der Automotive-Sparte des Münchner Lichtkonzerns Osram (OSR 42.43 0.14%) zurückgewiesen hat, belastet den Kurs. Am Dienstag hatten die Aktien dadurch noch zeitweise deutlich Auftrieb bekommen.

Beim Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli (LISN 80700 -1.34%) sorgt eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung durch MainFirst für Abgaben.

Swissquote mit Kurssprung

Bei der Onlinebank Swissquote (SQN 77.4 11.85%) sorgen eine starke Geschäftsentwicklung und ein angehobener Ausblick für steigende Kurse.

Ascom (ASCN 6.93 1.76%) gewinnen, nachdem der Technologiekonzern von einer «renommierten Spitalgruppe» aus dem Mittleren Westen der USA einen Auftrag über 1,2 Mio. Fr. erhalten hat.

Nach schwachen Jahreszahlen geben die Aktien des Maschinenbauers Klingelnberg (KLIN 12.5 0%) nach.

Leichte Verluste in Asien

Die gute Stimmung an Wallstreet hat sich nicht auf die Märkte in Asien/Pazifik übertragen. Die Coronapandemie hatte die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als erwartet. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,6% nach. Der breiter gefasste Topix verliert 0,4%. Der Shanghai Composite büsst 0,1% ein. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,4%. In Seoul schliesst der Kospi (Kospi 2136.38 0.33%) 0,1% höher. Der australische S&P/ASX 200 avanciert 0,6%.

Euro wieder unter 1.07 Fr.

Der Euro bewegt sich zur Wochenmitte leicht abwärts. Am Dienstag hat es deutliche Verluste gegeben. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar zuletzt zu 1.1246 $ gehandelt. Zum Franken fällt sie wieder unter die 1.07er Marke. Der Kurs lautet 1.0693 Fr. Der Dollar notiert zum Franken auf einem Stand von 0.9510 Fr.

Gold weiter über 1700 $

Gold (Gold 1715.75 -0.8%) notiert trotz Verlusten über der Marke von 1700 $. Derzeit wird es zu 1717 $ pro Feinunze gehandelt. Der Ölpreis bewegt sich kaum. Das Barrel der Nordseesorte Brent (Brent 40.72 0.47%) kostet rund 40 $ (pro 159 Liter).