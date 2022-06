SMI am grossen Verfalltag volatil

(AWP/Reuters) Nach einem schwächeren Start dreht der Markt nach oben. Händler sprechen von einer zaghaften technischen Erholung nach den jüngsten Einbussen. Denn die Inflations- und Rezessionssorgen drückten weiterhin auf die Stimmung und hielten die Anleger von Käufen ab, heisst es am Markt. Am Berichtstag dürfte auch der grosse Eurex-Verfall den Kursverlauf beeinflussen, heisst es weiter.

Am Vortag hatte vor allem die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 6'660.00 +2.46%)) die Märkte mit einer unerwartet starken Zinserhöhung von 50 Basispunkten auf dem falschen Fuss erwischt. Darauf brachen die Kurse nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit deutlich ein. Impulse könnten heute auch noch von Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA ausgehen.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'563.92 +0.85%)) notiert um 09.35 Uhr mit 10’480,34 Punkten um 0,09% höher. Kurzzeitig war der SMI bis auf das neue Jahrestief bei 10’432 Zähler gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,13% auf 1615,50 und der breite SPI (SXGE 13'586.09 +0.91%) um 0,14% auf 13’481,90 Zähler. Bei den SLI-Werten geben 10 Titel nach und 20 legen zu.

Fester notieren etwa Temenos (TEMN 76.96 +3.94%), die allerdings seit einiger Zeit einen sehr volatilen Kursverlauf zeigen. Mit AMS Osram (AMS 8.92 +3.99%), Straumann (STMN 101.80 +3.90%) und Partners Group (PGHN 865.80 +3.00%) legen weitere arg gebeutelte Aktien etwas zu.

Zu dem Gewinnern zählen auch Roche GS (ROG 307.15 +1.20%), was dem Gesamtmarkt eine gewisse Stütze verleiht. Dagegen geben die anderen Schwergewichte Novartis (NOVN 79.46 +0.32%) und Nestlé (NESN 107.64 +1.07%) nach. Uneinheitlich zeigen sich die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 5.73 +2.18%) und UBS (UBSG 15.46 +1.28%).

Gefragt sind zudem Geberit (GEBN 471.80 +2.63%). Der Sanitärkonzern startet am Montag ein neues Aktienrückkaufprogramm über maximal 650 Mio. Fr.

Tiefer notieren die Zykliker wie ABB (ABBN 26.51 -0.79%), Richemont (CFR 96.70 -0.37%) und Holcim (HOLN 44.67 -0.07%) sowie Versicherer wie Zurich und Swiss Life (SLHN 496.90 +0.28%). Aber auch die defensiven Swisscom (SCMN 522.00 +0.35%) geben nach.

Leichter sind Sonova (SOON 286.40 -0.28%), die allerdings ex-Dividende von 4,40 Fr. gehandelt werden.

Positive Meldungen gibt es aus der Biotechbranche. Basilea (BSLN 30.85 +2.49%) erhält vom US-Pharmakonzern Pfizer (PFE 47.48 -2.12%) eine Meilensteinzahlung von 1,25 Millionen US-Dollar. Obseva meldet die Marktzulassung seines Mittels Yselty durch die EU-Kommission zur Behandlung von Uterusmyomen bei erwachsenen Frauen. Addex verlieren derweil über 40% nach einem Studienstopp.

Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen über der Marke von 1,05 $ gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0521 $ und damit weniger als in der Nacht zuvor.

Der Schweizer Franken kann seine Gewinne vom Vortag halten. Das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0161 -0.33%) wird zu 1,0197 gehandelt nach 1,0194 am Abend. Auch zum US-Dollar zeigt sich der Franken robust und notiert mit 0,9693 nur wenig verändert. Am Vortag hatte die SNB im Kampf gegen die steigende Inflation den Leitzins unerwartet stark erhöht, was dem Franken Auftrieb verliehen und dagegen die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt hatte.

Die SNB habe nicht nur mit einer Zinserhöhung die Märkte geschockt. «Der wirkliche Schocker war die Tatsache, dass die SNB angekündigt hat, nun auch – sollte der Franken abwerten – bereit zu sein, Währungsreserven zu verkaufen» kommentiert die Commerzbank (CBK 7.73 +1.50%). Der Markt wisse aber nicht, wann die SNB intervenieren würde.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,92 $. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) sank um 91 Cent auf 116,68 $.

Die Erdölpreise sind in den vergangenen Tagen durch die schlechte Stimmung an den Aktienbörsen belastet worden. Dort löst der Inflationskampf vieler Zentralbanken zunehmend Rezessionsängste aus. Eine wirtschaftliche Talfahrt würde sich auch in einem abnehmenden Rohölverbrauch bemerkbar machen. Entsprechend empfindlich reagieren die Teilnehmer am Ölmarkt auf die vielerorts steigenden Leitzinsen.

Trotz der jüngsten Verluste liegen die Ölpreise auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie unter teils hohen Schwankungen um etwa 60% zugelegt. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Sanktionen überwiegend westlicher Staaten. Russland gehört zu den grössten Erdölproduzenten der Welt.

US-Börsen im Minus

Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und der Schweiz hat den Investoren am Donnerstag die Risiken der weltweiten Inflation erneut deutlich vor Augen geführt – mitsamt der damit verbundenen Gefahr einer Rezession. Das machte die Kursgewinne an den US-Börsen nach der eigenen Zinserhöhung vom Mittwoch am Donnerstag bereits zunichte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 2,4% und schloss auf 29’928 Zählern – so tief wie zuletzt Anfang des vergangenen Jahres. Der S&P 500 gab 3,25% nach auf 3667 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte gar 4% ab und notierte zum Handelsende auf 11’128 Punkten.

Die Titel von Tesla verloren nach einer Ankündigung von höheren Preisen für ihre Elektrofahrzeuge 8,5%.

Die Anteilscheine von Abbott Laboratories gaben 2,6% ab, nachdem der Konzern einen unwetterbedingten Produktionsstopp für Babynahrung an einem US-Standort gemeldet hatte. Somit geht die Knappheit weiter.

Für McDonald’s ging es um 1,6% abwärts, womit sich die Aktie im sehr schwachen Markt noch recht gut hielt. Die Fastfood-Kette zahlt in Frankreich in einem Streit um Steuerzahlungen 1,25 Mrd. €, um das Verfahren zu beenden.

Uneinheitliches Bild an Asiens Börsen

Am Freitag tendieren die asiatischen Märkte trotz der negativen Vorgaben aus den USA uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert 1,4%. Der Hang Seng in Hongkong legt dagegen 1,1% zu. Der Shanghai Composite tendiert 0,4% höher. Der koreanische Kospi schwächelt mit –0,4%.

Die Futures auf den deutschen Dax (+0,7%) und den Euro Stoxx 50 (+0,8%) deuten auf einen freundlichen Handelsbeginn in Europa hin.