Börse schliesst im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat sich vom Tagestief erholt, aber dennoch leichter geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8824.67 -0.26%) startete 0,2% tiefer und gab im weiteren Handelsverlauf nach. Zwischenzeitlich unterschritt er die Marke von 8800 Punkten. Am Ende war das Minus mit 0,3% aber überschaubar. Am Montag war der Leitindex 0,15% gesunken.

Die Anleger in New York hielten sich bedeckt. Die Indizes arbeiteten sich aber im frühen Handel ins Plus vor. Der Dow Jones (Dow Jones 25128.84 0.26%) legte bei Börsenschluss in Europa minimal zu, der S&P 500 (SP500 2810.71 0.44%) und der Nasdaq Composite gewannen 0,1%. Wie erwartet sagte US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress, die US-Wirtschaft sei trotz der Gefahr eines sich zuspitzenden Handelsstreits weiter im Aufwind. Das Fed sei für weitere graduelle Zinserhöhungen. Dies sei derzeit der beste Weg.

SMI-Schwergewichte im Minus

Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 79 -0.88%) büssten ein. Auch die Pharmaschwergewichte belasteten den SMI. Roche (ROG 232 -0.11%) und Novartis (NOVN 78.2 -0.58%) gaben nach. Roche wurden von positiven Produktmeldungen ein wenig aufgefangen, sagte ein Händler. Das Grippemittel Baloxavir marboxil reduziert gemäss einer Phase III-Studie die Symptome bei Patienten mit hohem Komplikationsrisiko. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe einen Zulassungsantrag für ein neues Arzneimittel angenommen und die Prüfung im beschleunigten Verfahren gewährt. Am Mittwoch werden sich mit Novartis und dem Inspektionskonzern SGS (SGSN 2615 -0.83%) die ersten Schweizer Grossfirmen in die Bücher blicken lassen.

Mit den Titeln des Pharmazulieferers Lonza (LONN 288 -0.14%), des Aromenherstellers Givaudan (GIVN 2359 -0.51%) und des Telekomkonzerns Swisscom (SCMN 445.2 -0.87%) reihten sich weitere Papiere wenig konjunkturabhängiger Firmen unter die Verlierer ein. Swisscom sackten nach einer Kurszielsenkung der Citigroup (C 69.445 -0.02%) ab.

Die Luxusgütertitel handelten uneinheitlich. Während Swatch Group (UHR 473.5 2.14%) am deutlichsten von allen zwanzig SMI-Werten gewannen, büssten Richemont (CFR 83.76 -0.05%) ein. Insgesamt fester notierten die Versicherervaloren um Swiss Re (SREN 88.88 0.11%), Zurich Insurance (ZURN 298.5 0.37%) und Swiss Life (SLHN 348.4 0.64%).

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 15.1 -0.1%) und UBS (UBSG 15.14 0.07%) konnten ihre Avancen nicht halten. Marktteilnehmer gingen davon aus, dass in den aktuellen Kursen der Grossbanken die bevorstehenden Halbjahresberichte noch nicht eingepreist sind. Weil die Branche in weiten Teilen der Welt nun wieder steigende Zinsmargen realisiere, habe sich die Ertragslage stärker als erwartet entspannt, hiess es am Markt. Die Serie von ordentlichen bis guten Quartalszahlen aus den USA sowie der gestrige Vorabbericht der Deutschen Bank sollten zudem die Stimmung im Sektor aufgehellt haben. Julis Bär gaben hingegen vergleichsweise stark nach.

Bell brechen ein

Am breiten Markt tendierten die Kurse der Tech-Werte um AMS (AMS 71.72 0.59%), Logitech (LOGN 45.17 -0.9%) und Temenos (TEMN 158.5 0.19%) tiefer.

Die wenig gehandelten Aktien des Industrieunternehmens Schlatter (STRN 47 3.07%) legten nach überzeugenden Semesterzahlen klar zu.

Panalpina (PWTN 131 -5.55%) stiegen zunächst, gaben dann aber deutlich nach. Der Logistikkonzern hatte sowohl Umsatz als auch Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert.

Die Papiere von Bell Food (BELN 282 -10.62%) wurden durch den Gewinnrückgang im ersten Halbjahr stark belastet.

Erneut massiv waren die Verluste beim Börsenneuling Obseva (OBSV 15.5 -11.17%). Die Titel notieren nun um ihren Ausgabepreis von 15 Fr.

Asien im Minus

Die asiatischen Börsen verloren mehrheitlich. Zwar verlief der Aktienhandel in Japan optimistisch, wo die Börse am Montag wegen eines Feiertags pausiert hatte. Der Index Nikkei 225 stand 0,4% über dem Stand von Freitag vergangener Woche. Doch die anderen Märkte notierten im Verlust. Besonders schwach tendierten die wichtigen chinesischen Börsenplätze. Der Index Shanghai Composite wie auch der Hongkonger Hang Seng zeigten ein Minus von gut 1%. In Südkorea agierten die Anleger abwartend. Der Kospi notierte unverändert. Der Regionenindex MSCI Asien Pazifik stand 0,2% tiefer. Euro entfernte sich von 1.17 Fr. Der Kurs des Euros konnte sich zum Dollar nicht über der Marke von 1.17 $. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MESZ 1.1686 $. Der Euro kostete mit 1.1662 Fr. etwas weniger, und die Marke von 1.17 Fr. verschwand etwas aus dem Blickfeld. Der Dollar wurde zu 0.9978 Fr. gehandelt und blieb aber trotz der Avance unter der Parität.

Ölpreis fester

Der Ölpreis knüpfte nicht an seine deutlichen Vortagesverluste an und legte sogar leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa bei 72 $. Gold (Gold 1228.27 -0.91%) handelte tiefer bei 1229 $ pro Feinunze.