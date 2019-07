SMI steigt klar über 9900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch sehr solide im Plus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9962.47 1.14%) steht bei Eröffnung 0,1% höher. Rasch baut er seine Avancen aus und überschreitet die Marke von 9900. Sollten die Gewinne bis zum Schluss halten, wäre das bereits der dritte Tag in Folge mit einer positiven Kursperformance. In dieser Woche zeigt sich der Leitindex freundlich, nachdem er vergangenen Woche Einbussen von mehr als 2% eingefahren hat.

Viele Anleger trauen der recht positiven Stimmung allerdings nicht so richtig über den Weg. Einerseits werde der Markt von der Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik gestützt, heisst es. Andererseits nähmen aber die Konjunktursorgen zu, und die Erwartungen für die aktuelle Berichtssaison sänken. Hierzulande wird diesbezüglich der morgige Tag von Interesse sein, stehen doch gleich vier SMI-Unternehmen mit ihrem Zahlenrapport an.

In Bezug auf Unternehmensnews ist es bei den Blue Chips am Mittwoch relativ ruhig. Einzig der Uhrenkonzern Swatch Group (UHR 306.4 5.87%) hat seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Umsatz lag leicht unter den Erwartungen, der Gewinn hingegen darüber. Die Swatch-Group-Inhaberaktien notieren klar höher, nachdem sie bereits am Vortag mit +2,8% der grösste SMI-Gewinner waren. Auch die Papiere von Richemont (CFR 85.68 1.81%) können davon profitieren (Vortag +2,6%). Der Genfer Swatch-Group-Konkurrent wird am Donnerstag das Quartalsergebnis präsentieren.

Kursavancen der Schwergewichte, insbesondere von Nestlé (NESN 103.62 1.69%) und Novartis (NOVN 89.71 1.91%), stützen den Index. Novartis präsentiert morgen Donnerstag die Quartalszahlen. Im Plus notieren auch die Genussscheine von Roche (ROG 268.1 0.77%).

Grössere Gewinne gibt es ausserdem für einige konjunktursensitive Werte wie Sika (SIKA 156.1 0.55%), LafargeHolcim (LHN 49.17 0.86%) oder ABB (ABBN 18.81 0.19%).

Am Schluss der Tabelle liegen die Bankvaloren UBS (UBSG 12.05 -0.04%) und Credit Suisse (CSGN 12.36 -0.28%), wobei die Analysten der englischen Barclays (BARC 156.7 -0.89%) Bank das Kursziel für beide etwas gesenkt haben. Am Vortag hatten die Titel allerdings relativ deutlich zugelegt. Verschiedene US-Banken hatten am Dienstag ihre Halbjahreszahlen präsentiert. UBS wird ihr Ergebnis am nächsten Dienstag vorlegen, CS folgt Ende Monat.

Tech-Werte hoch im Kurs

Im SMIM (SMIM 2570.865 1.05%) arbeiten sich vor allem die Technologieaktien nach vorne. Nachbörslich werden die Halbjahreszahlen des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 180.1 2.97%) erwartet. AMS (AMS 41.4 0%) profitieren von guten Zahlen des Konkurrenten Dialog Semiconductor.

Im breiten Markt profitieren Leonteq (LEON 33.92 1.5%) davon, dass Raiffeisen ihre Beteiligung von 29% nun offenbar doch nicht reduzieren will.

DKSH (DKSH 53.95 -4%) werden von einer Ratingsenkung durch Mainfirst belastet. Die Aktien des Expansionsspezialisten sind gestern aufgrund schwacher Zahlen unter Druck geraten. Sie notieren nicht mehr weit weg vom Niveau zu Beginn der SIX-Kotierung vor mehr als sieben Jahren.

Polyphor (POLN 7.75 -19.35%) büssen deutlich ein, das Biopharmaunternehmen zieht für seinen Produktkandidaten Murepavadin die Reissleine und stellt die Phase-III-Studien ein.

Asien mit Abgaben

Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China verderben den Händlern in Asien die Laune. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt 0,3%. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,1%. Der chinesische Hang Seng korrigiert im späten Handel und sinkt um 0,3%. Der australische Leitindex ASX kann sich vom Negativtrend lösen und klettert um 0,3%.

Euro stabil

Der Euro stabilisiert sich am Mittwoch nach seinen Vortagesverlusten zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1.1215 $. Zum Franken bewegt sie sich aufwärts. Der Euro-Franken-Kurs notiert bei 1.1098. Der Dollar stärkt sich zur Schweizer Währung bei 0.9895 Fr.

Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis steigt nach den deutlichen Verlusten im späten gestrigen Handel. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.13 1.53%) legt auf gut 64 $ zu. Am Vorabend ist es zu einem kräftigen Einbruch der Ölpreise gekommen. Der US-Ölpreis und der Brent-Preise haben zeitweise jeweils knapp 5% nachgegeben. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump sowie auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Goldpreis verliert etwas, steht aber weiter über der Marke von 1400 $ bei aktuell 1402 $ pro Feinunze.