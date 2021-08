SMI schliesst fester

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im späten Handel den Weg ins Plus gefunden. Über weite Strecken pendelte der Leitindex SMI (SMI 12'477.44 +0.47%) in einer engen Spanne um seinen Vortagesschluss. Gegen Abend ging es dann deutlicher nach oben und er visierte sogar die Marke von 12’500 an.

Laut Händlern dämpfen derzeit Themen wie die weiter rasant steigenden Coronazahlen die jüngste Euphorie etwas. Sie schürten die Sorgen um die weitere wirtschaftliche Entwicklung, nachdem etwa am gestrigen Montag die Konjunkturdaten aus China eher enttäuscht hatten. In Asien greifen Regierungen vermehrt zu drastischen Massnahmen, um die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen. In China führe dies beispielweise zu Cargo-Stau in den wichtigen Containerhäfen, was sich dann auch wieder auf die Lieferketten auswirke, fasste es ein Händler zusammen.

Mit wichtigen Konjunkturdaten ging es am Nachmittag weiter in den USA, wo der Detailhandelsumsatz sowie die Industrieproduktion gemischt ausgefallen sind. Auch verspreche man sich neue Impulse vom Chef der US-Notenbank Jerome Powell. «Powell könnte den Märkten versichern, dass bis zu neuen geldpolitischen Entscheidungen noch Zeit ist, und sich auf die unsichere Lage wegen der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus als Unsicherheitsfaktor beziehen», meint ein Händler. Bislang hätten der Fall von Kabul und die Übernahme durch die Taliban nur am Rande eine Rolle an den Märkten gespielt. «Es ist aber nicht sicher, dass das so bleibt», meinte ein weiterer Marktteilnehmer.

Die US-Aktienmärkte sind schwächer aufgelegt. Die drei grossen New Yorker Indizes büssten bei Börsenschluss in Europa allesamt ein. Der S&P 500 (S&P 500 4'443.60 -0.68%) lag 0,6% im Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 35'343.28 -0.79%) verlor 0,8%. Ein Minus von ebenfalls 0,8% verzeichnete der Nasdaq Composite.

Partners Group gesucht

Nachrichten gab es am Morgen ausreichend. Neben vierzehn erwarteten Unternehmen lieferte noch Partners Group (PGHN 1'623.50 +1.34%) überraschend Zahlen. Das Finanzinstitut hatte am Morgen seine Gewinnerwartung für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Die unangekündigt veröffentlichten Zahlen, die noch provisorisch und in einer nicht allzu engen Bandbreite sind, kamen bei Analysten gut an.

Dass der Markt fester schloss, lag auch an Avancen in Nestlé (NESN 116.36 +1.5%) sowie den Pharmaschwergewichten Novartis (NOVN 86.74 +0.97%) und Roche (ROG 370.00 +0.45%).

Verluste erlitten erneut die Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 282.80 -0.98%) und Richemont (CFR 109.55 -1.92%), die bereits am Vortag unter den schwachen Konjunkturdaten aus China gelitten hatten.

Swiss Life (SLHN 486.10 -1.74%) hatte am Morgen Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Gruppe setzt seit Jahren weniger auf traditionelle Lebensversicherungen, sondern vermehrt auf Finanzberatung oder die Vermögensverwaltung und hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 weiter verbessert.

Derweil drehten die übrigen Finanzwerte wie UBS (UBSG 15.48 -0.26%), Credit Suisse (CSGN 9.43 +0.08%), Swiss Re (SREN 86.50 -0.32%), Zurich Insurance (ZURN 403.60 -0.37%) ins Plus oder bauten zumindest ihre Verluste ab.

K+N weiter im Aufwind

Unangefochtener Spitzenreiter waren Kühne + Nagel (KNIN 329.50 +4.67%). Ihrem Ruf als einer der Börsenlieblinge in diesem Jahr machte die Aktie damit einmal mehr alle Ehre. Händler verwiesen auf die anhaltende Konsolidierung der Logistikbranche, die mit der Übernahme von GIL durch DSV (DSV 1'594.75 +2.36%) Panalpina (PWTN 258.80 +1.09%) weiter an Fahrt aufnimmt. Dem Höhenflug der Aktien mache auch der damit steigende Konkurrenzdruck kaum etwas aus, kommentierten Analysten.

PolyPeptide (PPGN 106.80 +10.79%) legten klar zu. Der Pharmazulieferer hatte starke Semesterzahlen vorgelegt. Das gilt auch für Medartis (MED 107.80 +8.12%) und Schlatter (STRN 26.80 +4.69%).

Komax (KOMN 253.40 -3.43%) büssten nach Zahlen deutlich ein.

Implenia (IMPN 23.46 -2.09%) standen unter Druck. Händler verwiesen auf den Halbjahresbericht des Baukonzerns, der trotz positiver Zahlen auch Fragezeichen enthalte.

Rieter (RIEN 221.00 -4.74%) waren weit oben auf der Liste der Tagesverlierer zu finden. Überschattet wurde das Handelsgeschehen von Mutmassungen, wonach sich der in Ungnade gefallene Luc Tack von Titeln des Textilmaschinenherstellers trennen könnte. Der Verwaltungsrat und Grossaktionär soll wegen schwerwiegenden Verstössen aus dem Gremium abgewählt werden.

Auffällig war zudem Perfect Holding (PRFN 0.07 +10.77%), die eine Übernahme angekündigt hatte, mit der sie nun auch in den Pharmasektor einsteigt.

Zudem profitierten weitere kleine Unternehmen von Nachrichten. Die Beteiligungsgesellschaft Airesis (AIRE 0.77 +18.46%) hatte eine Erholung bei der Spotmarke Le Coq Sportif gemeldet. Und das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hatet seine Umsatzzahlen gesteigert.

Verluste in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten am Dienstag schwächer. In Japan verlor der Nikkei 225 0,4%, der Topix gab 0,5% nach. In Hongkong verlor der Hang Seng (Hang Seng 25'745.87 -1.66%) 2%. Auch die Börsen in China gaben deutlich nach. Der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite büssten jeweils rund 2% ein. In Korea fiel der Kospi 0,9%.

Euro klar schwächer

Der Kurs des Euros sank am Dienstag gegenüber dem Dollar deutlich. Er fiel zeitweise sogar unter 1.17 $. Bei Börsenschluss in Europa wurde die Gemeinschaftswährung zu 1.1717 $ umgesetzt. Zum Franken wurde sie ebenfalls tiefer gehandelt als am Montagabend. Am Abend kostete sie 1.0708 Fr., nach 1.0745 Fr. Der Dollar stieg zum Franken auch 0.9138 Fr.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag kaum und stoppte damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.85 -0.16%) kostete um 17.30 Uhr knapp 70 $.

Gold (Gold 1'785.90 -0.01%) tendierte seitwärts und stand am Abend bei 1784 $ pro Feinunze.

Wenig bewegte zeigte sich auch der Bitcoin (Bitcoin 45'016.36 +0.79%). Die grösste Kryptowährung notierte weiter bei rund 46’000 $.