SMI wenig verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag seitwärts. Der SMI (SMI 12'423.92 +0.04%) notiert bei Eröffnung unverändert. Am Markt wird auf die eher gemischten Vorgaben verwiesen. So hatte sich die Wall Street am Montag nicht weiter von den schwachen Konjunkturdaten aus China beeinflussen lassen. Hierzulande hatten sie den Rekordlauf des SMI dagegen erst einmal unterbrochen. In Asien wiederum entwickeln sich die Märkte am Dienstag erneut eher uneinheitlich. Hier sorgen erneut Nachrichten aus China für einen Stimmungsdämpfer.

Dort hat die staatliche Behörde für Marktregulierung am Montag ein Dokument mit einem Entwurf für Regeln zum Verbot des unlauteren Wettbewerbs im Internetsektor veröffentlicht. Das sorgte speziell bei Techwerten für Abgaben. Sorgen um eine stärkere Regulierung in China hatte in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und Investoren verunsichert. Am Nachmittag stehen in den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell Hinweise zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch das Fed geben.

Alle 20 SMI-Werte notieren höher. Nachrichten gibt es am Morgen ausreichend. Neben 14 erwarteten Unternehmen lieferten noch Partners Group (PGHN 1'618.50 +1.03%) und Wisekey (WIHN 1.26 +11.06%) überraschend Zahlen. Der Finanzdienstleiter Partners Group ist denn auch der Top-Favorit, nachdem die Gruppe für das erste Halbjahr ein deutliches Gewinnplus angekündigt hat.

Die mit Abstand grössten Verluste weisen Adecco (ADEN 51.52 -2.13%) auf. Dahinter folgen erneut die Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 283.70 -0.67%) und Richemont (CFR 110.90 -0.72%), die bereits am Vortag unter den schwachen Konjunkturdaten aus China gelitten hatten. Swiss Life (SLHN 490.00 -0.95%) haben am Morgen Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Gruppe setzt seit Jahren weniger auf traditionelle Lebensversicherungen, sondern vermehrt auf Finanzberatungen oder die Vermögensverwaltung und hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 weiter verbessert.

Dem stehen Kursgewinnet bei Kühne + Nagel (KNIN 321.10 +2%) gegenüber, die von einem Analystenkommentar profitieren.

Der restliche Nachrichtenfluss wird durch Unternehmen aus der zweiten Reihe bestimmt. Auffällig sind Komax (KOMN 246.60 -6.02%), die VP Bank (VPBN 104.60 -2.79%) und Huber+Suhner (HUBN 78.80 -0.76%) nach Zahlen.

Polypeptide legen klar zu. Der Pharmazulieferer hat starke Semesterzahlen vorgelegt. Das gilt auch für Medartis (MED 102.00 +2.31%) und Schlatter (STRN 26.00 +1.56%).

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten am Dienstag uneinheitlich, wenngleich die Ausschläge und damit die Unterschiede gering waren. In Japan gewann der Nikkei 225 0,1%, der Topix notierte unverändert. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,7%. Auch die Börsen in China gaben Boden preis. Der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite büssten jeweils knapp 0,5% ein. In Korea fiel der Kospi 0,6%.

Euro uneinheitlich

Der Kurs des Euros sinkt am Dienstag gegenüber dem Dollar leicht. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1.1770 $ umgesetzt und damit leicht tiefer als am Vorabend. Zum Schweizer Franken wird der Euro derzeit hingegen etwas höher gehandelt als am Montagabend. Derzeit kostet er 1.0755 nach 1.0745 Fr. Der Dollar notiert derweil ebenfalls höher bei 0.9134 Fr.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegt sich am Dienstag kaum und stoppt damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.12 -0.89%) kostete am Morgen 69,50 US-Dollar.

Gold (Gold 1'791.89 +0.33%) tendiert aufwärts und nähert sich bei einem Kurs von 1792 $ pro Feinunze wieder der Marke von 1800 $.

Wenig bewegt zeigt sich der Bitcoin-Kurs. Die grösste Kryptowährung notiert weiter bei rund 46’000 $.