SMI schliesst leicht im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem festen Start an Dynamik verloren und knapp tiefer geschlossen. Allerdings täuscht das geringe Minus etwas über die grundsätzlich relativ schlechte Stimmung am Markt hinweg – es war praktisch ausschliesslich auf das defensive Schwergewicht Nestlé (NESN 116.86 +1.42%) zurückzuführen: Während die Indizes in Deutschland, Frankreich oder auch Grossbritannien wesentlich stärker absackten, vermochte hierzulande der weltgrösste Lebensmittelkonzern den Markt – beim SMI (SMI 11'128.19 -0.02%) um fast 40 Punkte – zu stützen.

Gemäss Händlern machten sich zuletzt wieder vermehrt Zins- und Inflationsängste breit. «Nach einer überraschend zweistelligen Teuerungsrate in Grossbritannien im Juli und vor der Veröffentlichung der Protokolle der letzten US-Notenbanksitzung kehrte mit Inflations- und Zinssorgen ein altes Thema wieder an die Börse zurück», sagte ein Experte. Dieses sei nach den leicht rückläufigen Inflationsdaten in den USA zuletzt von den Anlegern etwas verdrängt worden.

Der SMI schloss um 0,02% tiefer bei 11’128,19 Punkten und damit gut 64 Punkte unter dem Tageshoch von 11’193 Zählern. Der breite SPI (SXGE 14'383.52 -0.17%) verlor derweil 0,17% auf 14’383,52 Zähler. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, büsste mit 0,64% auf 1713,35 Punkte dagegen deutlich mehr ein. Im SLI standen bei Handelsschluss 23 Verlierer nur sechs Gewinnern gegenüber, ein Titel (Richemont (CFR 112.05 +0.00%)) ging unverändert aus dem Handel.

Gestützt wurde der Markt den ganzen Tag über von Nestlé. Die Aktien des weltgrössten Lebensmittelproduzenten erhielten Auftrieb von einer Kurszielerhöhung auf 130 von 123 Fr. durch Société Générale. Die Titel dürften zudem verängstigten Anlegern Zuflucht geboten haben: Angesichts der unsicheren Wirtschaftsaussichten zögen Anleger ein defensives Aktienengagement in Erwägung, so ein Experte. Im Plus schlossen auch die beiden weiteren SMI-Schwergewichte Roche GS (ROG 316.65 +0.32%) und Novartis (NOVN 81.23 +0.31%), was dem Markt ebenfalls etwas Auftrieb gab.

Mit Lonza (LONN 560.60 +0.39%) konnte ein weiterer pharmanaher Wert Gewinne einstreichen. Die übrigen Titel aus dem Pharma- und Medizinalbereich wie Alcon (ALC 65.28 -0.37%), Sonova (SOON 279.00 -1.66%) oder Straumann (STMN 118.00 -1.67%), die am Nachmittag noch Gewinne verzeichnet hatten, drehten gegen Handelsschluss ins Minus.

Bis zum Schluss gefragt waren Swiss Life (SLHN 525.00 +0.27%). Der Lebensversicherer erzielte in der ersten Jahreshälfte solide Ergebnisse, die leicht über dem Niveau des Vorjahres und über dem Analystenkonsens liegen. Vor allem das «Fee-Ergebnis» habe den Anlegern gefallen, hiess es am Markt.

Die anderen Versicherungstitel sowie die Finanz-Aktien wie Zurich Insurance (ZURN 429.30 -1.04%), UBS (UBSG 15.91 -1.06%), Swiss Re (SREN 74.76 -1.45%), Partners Group (PGHN 999.40 -1.54%), Julius Bär (BAER 48.99 -4.09%) und Credit Suisse (CSGN 5.21 -4.09%) konnten nicht mithalten und verloren zwischen 1,0 und 4,1%. Das deckte sich mit den übrigen europäischen Finanztiteln, die ebenfalls Verluste hinnehmen mussten.

Das untere Ende der Tabelle markierten AMS Osram (AMS 7.78 -6.06%) mit einem Minus von knapp 6,1%. Mit Temenos (TEMN 77.94 -2.99%) verzeichnete ein weiterer Titel aus der Technologiesparte deutliche Verluste. Auch VAT Group (VACN 257.60 -2.50%) und Logitech (LOGN 53.82 -2.39%) standen stark unter Druck. Andere zyklische Werte wie Adecco (ADEN 32.67 -3.03%), ABB (ABBN 28.50 -1.72%), Schindler (SCHP 175.00 -3.02%) oder Geberit (GEBN 495.30 -1.10%) verloren ebenfalls zwischen 1,1 und 3,0%.

Die weitaus stärkeren Kursausschläge gab jedoch in den hinteren Reihen: Arbonia (ARBN 12.32 -12.50%) etwa verloren nach Kurszielsenkungen durch Stifel und Kepler Cheuvreux 12,5%, SFS (SFSN 96.80 -10.20%) nach einer Kurszielsenkung von Berenberg 10%.

Komax, Gurit standen nach Zwischenberichten deutlich unter Druck, obwohl sie beide die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich übertroffen haben. Beide hatten jedoch in den vergangenen Tagen deutliche Zugewinne verzeichnet. Auch Schweiter wurden nach dem Zwischenbericht verkauft.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten dafür Tecan und Implenia , die ebenfalls ihre Halbjahresberichte vorlegten. Von Roll (GB4923824 0.8800 +7.32%) profitierten mit einem Plus von 7,3% von einem neuen Grossauftrag im Batteriebereich.

Dow unter 34’000 Punkten

Vor der Bekanntgabe des Protokolls der vergangenen Fed-Sitzung haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Das Dokument könnte Hinweise auf das Ausmass weiterer Leitzinsanhebungen geben. Vor Börsenstart wurden bereits Juli-Daten aus dem US-Einzelhandel veröffentlicht, die etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Die im frühen Geschäft bekanntgegebenen Lagerbestände in den Vereinigten Staaten im Juni waren erwartungsgemäss gestiegen.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel unter die vielbeachtete Marke von 34’000 Punkten und notierte zuletzt 0,50% tiefer bei 33 981,81 Zählern. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,72% auf 4274,16 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 (NDX 13'470.86 -1.21%) verlor 1,30% auf 13 458,10 Zähler.

Bei den Einzelwerten fielen Lowe’s mit einem Kursanstieg von 3,1% auf. Der Handelskonzern hatte im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und ist auch für das laufende Jahr zuversichtlicher geworden. Der Wettbewerber Target verfehlte dagegen mit seinem Quartalsgewinn die durchschnittliche Markterwartung. Die Aktien verloren 2,4%.

Papiere von Agilent Technologies zogen um 6,9% an. Der Hersteller von analytischen Messgeräten erhöhte die Jahresziele für den Umsatz und den Gewinn.

Die Anteilscheine von General Motors (GM 38.40 -1.51%) (GM) büssten nach einem Rückruf des grössten US-Autobauers 1,6% ein. GM muss aufgrund möglicher Defekte an den Sicherheitsgurten 484’155 grosse Stadtgeländewagen reparieren.

Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Der Euro steuert am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten auf einen minimalen Gewinn zu. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag die jüngste Talfahrt bereits gestoppt hatte, hielten sich die Bewegungen zur Wochenmitte in Grenzen. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,0187 $ und damit leicht über dem Niveau vom Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro wieder etwas an Boden gutgemacht. Zwischenzeitlich überwand das EUR/CHF-Währungspaar gar die Marke von 0,97, notiert inzwischen mit 0,9685 allerdings wieder etwas darunter. Auch USD/CHF (USD/CHF 0.9508 -0.08%) hat sich wieder etwas unter dem bisherigen Tageshoch von 0,9544 eingependelt – und zwar bei im Vergleich mit den Mittagswerten praktisch unveränderten 0,9517.

Das britische Pfund konnte nur kurz von dem überraschend deutlichen Anstieg der Teuerung in Grossbritannien profitieren. Dort ist die Inflation mit 10,1% mittlerweile zweistellig, wie aktuelle Daten für den Monat Juli zeigten. Damit wächst zwar der Druck auf die Bank of England, sich mit Zinserhöhungen noch stärker gegen die hohe Teuerung zu stemmen. Bei einer zu straffen Geldpolitik läuft die Zentralbank aber Gefahr, das Land in eine Rezession zu stürzen. Die Wirtschaft Grossbritanniens war im zweiten Quartal leicht geschrumpft.

«Notenbankchef Andrew Bailey und seine Kollegen sitzen in der Zwickmühle», schrieb Fondsmanager Jamie Niven vom Vermögensverwalter Candriam: «Eine weitere Straffung der Geldpolitik wird die Rezession mit ziemlicher Sicherheit noch verschlimmern und die Verbraucher noch mehr belasten. Dies könnte zwar durch staatliche Hilfen etwas ausgeglichen werden – jedoch birgt ein solcher Schritt das Risiko, dass sich das Inflationsproblem weiter verschärft.»

Indes hat die Notenbank Neuseelands den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation das vierte Mal in Folge und wie erwartet auf drei Prozent angehoben. Mit Blick auf die kommenden Sitzungen signalisierten die Währungshüter weitere Zinsanhebungen. Der neuseeländische Dollar konnte aber nur kurzzeitig gegenüber dem US-Dollar zulegen.

Keinen nachhaltigen Impuls setzten am frühen Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze. Die Erlöse lagen im Juli auf dem Niveau des Vormonats und wichen damit nur unerheblich von den Erwartungen der Experten ab. Anzeichen einer Rezession seien in den Daten nicht zu finden, schrieb Ian Shepherdson, Chefökonom beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics. Die Einzelhandelsumsätze zogen den Eurokurs kurz nach unten, ehe er sich wieder auf dem vorherigen Niveau einpendelte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84208 (0,84218) britische Pfund und 137,36 (136,11) japanische Yen fest.

Ölpreise erholen sich

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten ein wenig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwoch 92,71 $. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.59 +0.52%)) stieg um 60 Cent auf 87,13 $.

Am Ölmarkt war zuletzt die Aussicht auf eine Rückkehr iranischen Öls an den Weltmarkt zu einem Belastungsfaktor geworden. Hintergrund sind die aktuellen Bemühungen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015. Dieses hat das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug könnten die Erdölsanktionen fallen und somit das Angebot steigen. Analysten von Goldman Sachs (GS 353.74 -0.35%) zufolge ist es aber weiterhin unwahrscheinlich, dass die Verhandlungspartner kurzfristig eine Einigung erzielen.

Die US-Lagerbestände an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gefallen. Die Vorräte sanken laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 7,1 Mio. Barrel (159 Liter) auf 425,0 Mio. Barrel. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,8 Mio. Barrel gerechnet.

Die Öl-Exporte der USA stiegen unterdessen auf einen Rekordwert von 5,0 Mio. Barrel pro Tag. In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 2,1 Mio. Barrel gelegen. Die Europäer ersetzen zunehmend russisches Rohöl durch US-Öl. Der deutliche Anstieg der Exporte dürfte auch zu dem Rückgang der Lagerbestände beigetragen haben. Die Ölpreise legten daher nur kurzzeitig zu und gaben dann ihre Gewinne rasch wieder ab.

Aussagen des neuen Generalsekretärs des Ölkartells Opec, Haitham al-Ghais, bewegten den Markt kaum. Er sehe die Gefahr eines Angebotsengpasses am Ölmarkt in diesem Jahr, sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. Es gebe kaum noch freie Produktionskapazitäten. Die derzeit vorherrschenden Nachfragesorgen seien übertrieben. Er erwarte keine grosse Weltrezession. Auch könne der Ölmarkt zusätzliches Öl aus dem Iran gut verkraften.

Bitcoin hinkt hinterher

Der Kurs des Bitcoin hat an Schwung verloren. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten, konnte die Kryptowährung im Verlauf der letzten Woche kaum Gewinne einfahren. Die zweitgrösste Kryptowährung Ether schlug sich derweil besser.

Am Mittwochmittag notiert ein Bitcoin bei rund 23’800 $. Im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von gut 3%. Im Verlauf der Woche schwankte der Kurs zwischen gut 23’000 und 25’200 $. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei rund 455 Mrd. $ und damit rund 15 Mrd. über dem Wert der Vorwoche.