SMI notiert mit Verlusten

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse startet mit Verlusten in die neue Handelswoche. Negative Vorgaben aus den USA, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa anfängliche Gewinne abgegeben haben, und aus China dürften die Stimmung dämpfen, heisst es am Markt. Nach wie vor habe der US-chinesische Handelsstreit die Anleger im Griff. «Solange es in dieser Sache keine Fortschritte gibt, werden die Märkte auch nicht vom Fleck kommen», sagt ein Börsianer. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8928.96 -0.46%) eröffnet 0,3% niedriger und gibt im weiteren Handel klar nach. Am Freitag hat der Leitindex 0,1% zugelegt.

Der Dow Jones (Dow Jones 26155.24 0%) liegt im Anfangsgeschäft 0,1% niedriger. Der S&P 500 (SP500 2898.58 -0.22%) gibt ebenfalls minimal nach, während der Nasdaq Composite 0,6% verliert.

Wenige Gewinner im SMI

Im Schweizer Blue-Chips-Index stemmen sich Swisscom (SCMN 444.2 1.14%) gegen den Trend und verbuchen Gewinne.

Bankaktien notieren stabil. UBS (UBSG 15.105 0.1%) und Julius Bär (BAER 48.41 0.19%) steigen leicht. Auch Credit Suisse (CSGN 14.505 0.24%) legen zu. CS rechnet für die kommenden zwei Jahre mit Gewinnen zwischen 5 und 6 Mrd. Fr., wie Bankchef Tidjane Thiam der «NZZ (NZZ 5150 0%) am Sonntag» sagte. Die entsprechende Rendite von 11 bis 12% für 2020 wolle der Konzern künftig weiter steigern. «2018 wird unser Gewinn noch etwas tiefer ausfallen», sagte Thiam. Die Grossbank hat sich eine Rüge der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) wegen ihres Umgangs mit der Geldwäschereibekämpfung eingefangen. Die Finma verfügt Massnahmen und setzt einen unabhängigen Aufpasser ein, der Umsetzung und Wirkung der Massnahmen überprüfen wird. Credit Suisse teilte mit, dass die untersuchten Fälle aus den Jahren 2006 bis 2014 stammten.

Besser als der Gesamtmarkt schlagen sich die Versichereraktien Swiss Life (SLHN 357.5 0.11%), Swiss Re (SREN 87.84 0.11%) und Zurich Insurance (ZURN 299.4 0.17%) mit vergleichsweise geringen Einbussen.

Die Schwergewichte um die Pharmawerte Novartis (NOVN 81.82 -0.58%) und Roche (ROG 236.95 -0.61%) sowie die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 80.72 -0.69%) belasten den Index. Am deutlichsten büssen die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 80.54 -1.52%) und Swatch Group (UHR 381.5 -0.83%) ein. Zyklische Werte wie Sika (SIKA 141 -0.42%) und LafargeHolcim (LHN 44.84 -0.58%) geben ebenfalls klar nach.

Techwerte unter Druck

Im breiten Markt fallen die Tech-Papiere um Temenos (TEMN 156.3 -3.52%), AMS (AMS 64.06 -3.81%) und U-Blox (UBXN 138.7 -4.28%) mit markanten Verlusten auf.

Vor dem Hintergrund deutlicher Verluste im SMIM (SMIM 2635.252 -0.91%) sind die geringen Avancen von Sunrise (SRCG 90.3 0.39%), Aryzta (ARYN 10.415 0.73%) und Straumann (STMN 763 -0.07%) als gute Kursentwicklungen zu bewerten.

Burkhalter (BRKN 82.4 -3.4%) geben klar nach. Der Elektroinstallateur spürt im ersten Halbjahr den anhaltenden Preisdruck und erzielt weniger Umsatz und Gewinn.

Asiens Börsen verlieren

Die asiatischen Börsen müssen wegen der drohenden Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit Verluste verbuchen. US-Präsident Trump hatte am Freitag gesagt, die USA stünden mit Blick auf einen allfälligen Deal mit Peking nicht unter Druck. Neue Zölle gegen China sollen in Ausarbeitung sein. Entsprechend gibt der Hang Seng in Hongkong 1,3% ab. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 1% nach, der CSI 300, der die grössten Werte in Schanghai und Shenzhen abbildet, 1,1%.

In Südkorea kontrahiert der Kospi 0,7%. Der breit gefasste MSCI-Asia-Index für den Asien-Pazifik-Raum ausserhalb Japans verliert derweil 1,5%. Die japanischen Börsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Euro fester

Der Euro festigt sich zur US-Währung über der Marke von 1.16 $. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1689 $ und damit klar mehr. Gegenüber dem Franken avanciert der Euro leicht: Er wird zu 1.1256 $ gehandelt. Beim Dollar-Franken-Wechselkurs geht es deutlich abwärts: Der Dollar büsst ein und wird zu 0.9629 Fr. gehandelt.

Öl- und Goldpreis höher

Der Ölpreis steigt. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.669 0.67%) kostet gut 78 $. Der Goldpreis legt etwas zu und notiert bei 1200 $ pro Feinunze.