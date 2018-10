SMI schliesst wegen Schwergewichten leichter

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat nach einem starken Start leichter geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8750.35 -0.51%) stieg bei Eröffnung 0,7% und zog in der Folge bis auf rund 1% an. Bereits vor dem Mittag gab er aber seine gesamten Avancen preis. Am Nachmittag weitete er seinen Verlust bis auf –0,7% aus. Am Dienstag hatte der Leitindex 1,6% zugelegt.

Die Anleger an Wallstreet schalteten einen Gang zurück. Der Dow Jones (Dow Jones 25706.68 -0.36%) gab bei Börsenschluss in Europa 0,7% nach. Am Dienstag hatte er über 2% gewonnen. Leichter notierten mit Verlusten von jeweils 0,5% auch der S&P 500 (SP500 2809.21 -0.03%) und der Nasdaq Composite. Grund sei vor allem der enttäuschende Quartalsbericht von IBM (IBM 134.05 -7.63%), sagte ein Händler. Die im Dow gelisteten Aktien des weltgrösste IT-Dienstleisters brachen nach einem unerwartet grossen Umsatzrückgang ein. Begeisterung herrschte dagegen bei den Netflix-Aktionären. Der Video-Streamdienst hatte im dritten Quartal mehr neue Kunden angelockt als von Experten erwartet.

SMI-Schwergewichte belasteten

Im SMI drückten vor allem zwei Schwergewichte auf die Kurse. Die Aktien von Nestlé (NESN 79.06 -1.22%) verloren klar an Wert. Der Nahrungsmittelkonzern präsentiert morgen Donnerstag die Umsatzzahlen zum dritten Quartal. Der Genussschein von Roche (ROG 236 -1.89%) gewann bei Eröffnung zwar klar, drehte aber im frühen Handel ins Minus und schloss merklich leichter. Der Pharmakonzern hatte der zunehmenden Konkurrenz durch günstigere Nachahmermedikamente für seine wichtigen Krebsmittel getrotzt und in den ersten neun Monaten den Umsatz stärker als erwartet gesteigert.

Die Aktien von Rivale Novartis (NOVN 84.28 0.24%) stiegen leicht. Der Pharmakonzern gewährt wie Nestlé morgen Einblick in die Bücher. Avancen verzeichneten zudem Lonza (LONN 326.6 1.43%) und Geberit (GEBN 433.8 0.56%).

Die Bankwerte gaben ihre Gewinne im Handelsverlauf grösstenteils her. So schlossen Julius Bär (BAER 45.96 0.22%) und Credit Suisse (CSGN 13.45 0.15%), aber auch UBS (UBSG 14.15 0.14%) stabil bis etwas fester.

Bei den Luxusgüterherstellern drehte die Stimmung. Richemont (CFR 72.32 -0.96%) und Swatch Group (UHR 341.6 -1.21%) gaben ihre Gewinne her und schlossen leichter.

VAT erholt

Auch im breiten Markt verloren die Bullen während des Handels zunehmend die Überhand. Der Index SMIM (SMIM 2426.804 -0.02%) entfernte sich von seinem frühen Tageshöchst und schloss minimal leichter. Vor allem die in jüngster Vergangenheit arg gebeutelten Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 103.5 4.86%) zogen an. Auch Inficon (IFCN 450 3.93%) und Comet (COTN 93.3 2.25%) gewannen.

Die SMIM-Tech-Werte zeigten ein gemischtes Bild. So legten AMS (AMS 51.78 1.01%) und Logitech (LOGN 40.24 1.54%) zu, während Temenos (TEMN 132 -1.86%) ins Minus drehten.

Sunrise (SRCG 91 3.12%) avancierten klar. Vontobel (VONN 64.95 -0.15%) erhöhte das Kursziel für die Aktien des Telecomkonzerns von 97 auf 99 Fr. und beliess die Einstufung auf «Buy».

Asien im Plus

In Asien kletterten die Börsen dank steigender Kurse in den USA vom Dienstag ebenfalls nach oben, wenn auch weniger ausgeprägt als an Wallstreet. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,3% und der breiter gefasste Topix 1,5%. Der koreanische Kospi legte 1,2% zu.

In China waren die Aktienmärkte vielversprechend gestartet, büssten dann aber ihren Gewinn ein. Der CSI 300 mit Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen stieg zuerst 1,6%, fiel dann auf –1,2% zurück und schloss stabil mit 0,2%. In Hongkong war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Dollar zum Franken stärker

Der Kurs des Euros fiel zur US-Währung. So notierte die Gemeinschaftswährung zum Dollar um 17.30 Uhr MESZ bei 1.1529 $. In der vergangenen Nacht hatte der Kurs noch bei 1.1581 $ gestanden. Zum Franken zeigte sich der Euro etwas leichter bei 1.1446 Fr. Der Dollar ging derweil fester bei 0.9929 Fr. um.

Öl büsst ein

Der Ölpreis sank klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa weniger als 81 $. Der Goldpreis notierte minimal fester. Die Feinunze des Edelmetalls konnte sich über der Marke von 1200 $ halten und notierte bei 1226 $.