SMI stabil gesehen

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Die Anleger verhielten sich angesichts der politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China sowie vor dem heute beginnenden EU-Gipfel, auf dem der Brexit das beherrschende Thema sein dürfte, zurück, sagen Händler. Obwohl es am Vortag nach einer Einigung beim Brexit aussah ist eine Lösung nicht in Sicht. Die nordirische Partei DUP stimmte den Brexit-Vorschlägen offenbar nicht zu.

Damit rückt ein Deal wieder in die Ferne und die Zeit bis zum geplanten EU-Austritt der Briten am 31. Oktober wird immer knapper. Daneben könnten auch einige amerikanische Konjunkturdaten für Kursbewegungen sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Produktionsdaten aus der durch den US-chinesischen Handelskonflikt gebeutelten Industrie. Im Fokus der Anleger stehen zudem Nestlé (NESN 106.06 0.11%). Der Nahrungsmittelriese hat im dritten Quartal wie von Analysten erwartet abgeschnitten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 44.4 -0.18%) berechnete Swiss Market SMI (SMI 10032.49 -0.16%) steht unverändert.

Gefragt sind Nestlé (+0,6%). Der Lebensmittelmulti ist in den ersten neun Monaten wie von Analysten erwartet um 3,7% organisch gewachsen. Positiv gesehen wird am Markt, dass der Konzern in den nächsten Jahren bis zu 20 Mrd. Fr. an die Aktionäre – vor allem über Aktienrückkäufe – ausschütten will.

Die Anteile von Swatch Group (UHR 265.2 0.23%) und Richemont (CFR 73.52 0.57%) werden um je 0,9% höher indiziert. Grund dafür sei der Anstieg der Uhrenexporte um 10% im September.

Stark unter Druck stehen dagegen Temenos (TEMN 176.9 2.88%) (-5%). Wider Erwarten hat der Bankensoftwareanbieter für einmal die Erwartungen nicht erfüllt. Er bleibt im dritten Quartal des laufenden Jahres zwar auf Wachstumskurs. Während in den USA das Geschäft auf Hochtouren läuft, gab es in der Region Mittlerer Osten/Afrika (MEA) aber einen Dämpfer.

Schwächer gestellt werden die Aktien von GAM (GAM 3.744 1.57%) (-1,2%). Der mit Problemen kämpfende Assetmanager hat im dritten Quartal weitere Abflüsse verzeichnet.

Von Analystenkommentaren belastet werden die Aktien von Kühne + Nagel (KNIN 148.8 0.07%) (-2,7%) und Rieter (RIEN 149.7 0.4%) (-1,9%) auf tieferen Kursen gestellt. Goldman Sachs (GS 207.42 0.47%) hat die Aktien des Logistikkonzerns auf «Sell» von «Neutral» gesenkt und UBS (UBSG 11.275 0.36%) empfiehlt die Titel des Maschinenbauers neu mit «Sell» nach «Neutral».

Kar tiefer dürften Inficon (IFCN 655 -0.3%) in den Handel gehen (-4%). Das Unternehmen aus dem Halbleiterbereich weist Quartalszahlen aus, die unter den Prognosen liegen.

Anleger in Asien vorsichtig

Die Furcht vor einem weltweiten Wirtschaftseinbruch aufgrund des US-chinesischen Handelsstreits sorgt an den asiatischen Börsen für Zurückhaltung bei den Anlegern. In Japan, an der grössten Börse der Weltregion, verliert der Leitindex Nikkei 500 rund 0,2%. In China stagniert der Leitindex Shanghai Composite, und in Südkorea handelt der Kospi mit Verlusten (–0,3%). In Hongkong avanciert der Hang Seng dagegen 0,7%.

Euro hält Gewinne

Der Euro stabilisiert sich am Donnerstag. Zum Dollar kostet ein Euro 1.1075 $. Zum Schweizer Franken liegt der Euro bei 1.1007 Fr. Der Dollar geht derweil zu 0.9936 Fr. um, nach zuvor höheren Kursen.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis fällt am Donnerstag leicht. Händler nennen neue Lagerdaten aus den USA als Grund. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.29 0.29%) 59 $. Der Goldpreis bewegt sich kaum und liegt bei 1490 $ pro Feinunze.