SMI schliesst bei 8600 Punkten

(AWP/Reuters/SPU) Die Stimmung bleibt getrübt: Der Schweizer Aktienmarkt ist mit markant tieferen Kursen in die letzte vollständige Handelswoche dieses Jahres gestartet. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8602.61 -1.27%) eröffnete 0,2% im Minus und gab im weiteren Handelsverlauf stark nach. Er fiel bereits im frühen Handel unter die Marke von 8700 Punkten und rutschte am Nachmittag sogar unter die 8600-Marke. Bei Handelsende lag er exakt auf diesem Niveau.

Der SMI knüpfte damit an seine leichtere Tendenz der Vorwoche an. Laut Marktteilnehmern nehmen die Chancen auf einen starken Lauf in Richtung Jahresende weiter ab. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die Unsicherheitsfaktoren der letzten Wochen weiterhin Bestand hätten. Neben den Sorgen um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und die möglichen Auswirkung auf die Weltwirtschaft gehören auch der Brexit und die italienischen Staatsausgaben zu den beherrschenden Themen.

Auch an Wallstreet gaben die Kurse nach. Die drei grossen Indizes in New York notierten allesamt mit Verlusten. So verlor der Dow Jones (Dow Jones 23646.97 -1.88%) zu Wochenbeginn 0,4%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2550.91 -1.89%) büsste 0,3% ein, während der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite minimal leichter notierte, nachdem er bei Handelsstart noch fast 1% nachgegeben hatte.

Nur Verlierer im SMI

Bei den SMI-Titeln standen ABB (ABBN 19.245 -1.76%) im Fokus. Eröffnet hatten sie noch 2,6% höher, aber sie konnten die Gewinne nicht halten. Der Industriekonzern hatte sich mit der japanischen Hitachi über den Verkauf der Stromnetzsparte geeinigt. Er will sich in der Folge neu aufstellen.

Auch für die Aktien der Uhrenhersteller Richemont (CFR 62.58 -1.54%) und Swatch Group (UHR 282.8 -2.55%) ging es abwärts. Laut Händlern hatten die Analysten von Morgan Stanley (MS 39.655 0.04%) die Ratings für beide Valoren gesenkt.

Ansonsten zeigten sich die Bankwerte um UBS (UBSG 12.325 -1.44%), Credit Suisse (CSGN 11.08 -1.07%) und Julius Bär (BAER 36.44 -1.83%) von ihrer schwächeren Seite. Auch Lonza (LONN 293.3 -2.72%) wiesen ein klares Minus auf.

Am besten hielten sich Swisscom (SCMN 477.7 -0.02%) und SGS (SGSN 2296 -0.73%) mit nur geringfügigen Abgaben.

Autoneum erholten sich

Im breiten Markt stiegen die Aktien des Autozulieferers Autoneum (AUTN 138 4.23%), nachdem sie am Freitag im Zuge einer weiteren Gewinnwarnung um 30% eingebrochen waren.

GAM (GAM 3.302 0.24%) konnten die klaren Avancen zu Handelsbeginn nicht halten. Vontobel (VONN 53.2 -3.18%) hatte das Kursziel für die Aktien des Vermögensverwalters von 6 auf 3.30 Fr. nahezu halbiert. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold».

Ems-Chemie (EMSN 460.8 -9.11%) wurden von einem Analystenkommentar belastet. Kepler Cheuvreux hatte das Rating für die Aktien des Spezialitätenchemieunternehmens von «Hold» auf «Reduce» gesenkt und das Kursziel von 610 auf 450 Fr. reduziert.

Derweil legten die Aktien des Halbleiterkonzerns AMS (AMS 22.64 2.68%) zu. Am Freitag waren sie als grösster Verlierer aus dem Handel gegangen.

Tief im roten Bereich rangierten auch Clariant (CLN 17.875 -4.26%), Temenos (TEMN 120.3 -5.42%), Logitech (LOGN 32.01 -1.66%) und Dufry (DUFN 93.24 -2.37%).

Zurückhaltung in Asien

In Asien starteten die Börsen verhalten und nur zum Teil mit Gewinnen in die Woche. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,6%, der breiter gefasste Topix aber nur um 0,1%. Der Hang Seng in Hongkong schloss unverändert, Chinas Leitindex CSI 300 gab 0,5% ab. Der südkoreanische Kospi gewann dagegen leicht 0,1% und der australische S&P/ASX 200 1%.

Dollar büsste ein

Der Dollar notierte zu Beginn der neuen Handelswoche zum Franken deutlich leichter. Bei Börsenschluss in Europa lag er bei 0.9940 Fr. Der Euro festigte sich über der Marke von 1.13 $. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MEZ 1.1338 $. Zum Franken zeigte sich der Euro bei einem Stand von 1.1270 Fr. leichter.

Öl leichter

Der Ölpreis notierte nach anfänglichen Avancen zu Wochenbeginn mit Verlusten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.76 -0.65%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 60 $. Der Goldpreis lag leicht höher bei 1242 $ pro Feinunze.