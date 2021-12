SMI konsolidiert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verliert am Freitag im Verlauf zunehmend an Boden und tendiert auf breiter Front schwächer. Am Vortag hat der Leitindex auf 12’823 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der Markt sei dabei, den Anstieg auf das jüngste Rekordhoch zu konsolidieren, sagen Händler. Die Zentralbankeuphorie vom Vortag sei einer gewissen Ernüchterung gewichen. Die Marktteilnehmer sorgten sich wieder mehr um Inflation, Konjunktur und die steigenden Coronavirusinfektionen. Am Donnerstag hatte die Entscheidung der US-Notenbank Fed für eine restriktivere Geldpolitik zusammen mit der Ankündigung eines mehrere Milliarden schweren Aktienrückkaufprogramms des Pharmariesen Novartis (NOVN 79.57 +0.34%) noch für steigende Kurse gesorgt.

Zusätzlich gedämpft werde der Markt durch den enttäuschenden Ifo-Geschäftsklimaindex. Demnach hat sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen den sechsten Monat in Folge verschlechtert. Auch wirke sich der grosse Eurex-Verfall belastend auf die Aktienkurse aus. Am heutigen Hexensabbat laufen Futures- und Optionskontrakte auf Indizes und Einzelwerte aus. Dabei kommt es regelmässig zu grossen Kursausschlägen. Ein Grossteil der Aktivitäten sei auf den Verfall zurückzuführen. Vor allem Derivate auf schlecht gelaufene Aktien würden «gerollt», sagt ein Händler.

Die stärksten Abschläge seien tendenziell bei den Werten mit einem satten Jahresplus zu finden, sagt ein Händler. Dabei setzen sich die Aktien von Partners Group (PGHN 1'448.50 -2.23%) an die Spitze der Verlierer. Die Anteile des auf alternative Anlagen spezialisierten Vermögensverwalters zählten seit Jahren zu den Highflyern an der SIX.

Mit an der Spitze sind Lonza (LONN 742.60 -1.72%) und Sika (SIKA 375.80 -1.67%). Auch der Pharmaauftragsfertiger und der Bauchemiekonzern hätten den Aktionären im laufenden und in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet.

Dagegen machen sich bei den Technologiewerten die schwachen Vorgaben von der US-Börse Nasdaq negativ bemerkbar. Die Anteile von Temenos (TEMN 125.60 -1.64%), Logitech (LOGN 75.74 -1.07%) und AMS Osram (AMS 16.22 +0.03%) stehen in deren Sog etwas unter Druck. Dies gilt auch für die Branchenvertreter VAT Group (VACN 433.00 -2.48%), Comet (COTN 326.00 -1.95%), U-Blox (UBXN 70.35 -0.64%), Sensirion (SENS 123.20 -1.28%) oder Inficon (IFCN 1'228.00 -0.65%).

Auch Anteile defensiver Sektoren wie des Gesundheitsbereichs geben nach. Alcon (ALC 77.62 -1.77%), Roche, Givaudan (GIVN 4'800.00 -0.62%), Sonova (SOON 335.90 -0.77%) und Straumann (STMN 1'853.00 -0.78%) verlieren.

Bei den Banken büssen UBS (UBSG 16.43 -0.76%) und Julius Bär (BAER 58.86 -1.34%) einen Teil der Vortagesgewinne ein. Credit Suisse (CSGN 8.81 -0.79%) sinken um 0,6%. Besser performen die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 391.60 +0.1%) und Swiss Re (SREN 89.04 -0.27%). Swiss Life (SLHN 553.40 -0.57%) ermässigen sich aber etwas deutlicher.

Zu den Gewinnern zählen Adecco (ADEN 45.01 +0.33%) und Swisscom (SCMN 523.80 +0.77%).

Die Aktien von Novartis, die mit einem Kursplus von fast 6% den Gesamtmarkt am Vortag auf ein Rekordhoch gehoben haben, steigen leicht. Der Pharmakonzern will für 15 Mrd. $ aus dem Verkaufserlös der Roche-Inhaberaktien eigene Titel zurückkaufen.

Am breiten Markt gewinnen ObsEva (OBSV 2.18 +6.34%). Das Biotech-Unternehmen hat gute Chancen, für sein Mittel Linzagolix die Zulassung in der EU zu erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hat eine positive Stellungnahme abgegeben, in der er die Zulassung von Linzagolix empfiehlt.

Dagegen büssen Polyphor (POLN 1.65 -1.08%) und Zur Rose (ROSE 291.00 -6.28%) deutlich an Wert ein.

Meyer Burger (MBTN 0.39 -3.22%) geben nach einer Kurszielsenkung der Credit Suisse ebenfalls klar nach.

Überwiegend klare Verluste in Asien

Die Börsen in Asien nehmen die negativen Vorgaben aus den USA am Freitag deutlich auf: Der japanische Nikkei 225 eröffnete mit Verlust und ist im Tagesverlauf weiter gesunken. Zum Börsenschluss steht er 1,8% im Minus. Auch der breitere Topix verliert 1,5%. In China sinken die Börsen ebenfalls. Der Shanghai Composite handelt gut 1% tiefer. Stärker in Mitleidenschaft gezogen wird die Börse im südchinesischen Shenzhen (– 1,5%). In Hongkong gibt der Hang Seng 1% nach. Einzig Korea bricht den Trend. Der Kospi dreht ins Plus und schliesst 0,3% höher.

Euro in enger Spanne zum Franken

Der Euro legt am Freitag zum Dollar leicht zu und setzt sich von der Marke von 1.13 $ nach oben ab. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1338 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Franken bewegt sich dagegen gegenüber dem Euro in einer engen Spanne kaum und wird mit 1.0413 Fr. unverändert gehandelt. Dagegen büsst der Dollar an Wert ein. Er kostet aktuell 0.9184 Fr., nach 0.92 Fr.

Ölpreis etwas tiefer – Gold über 1800 $

Der Ölpreis gibt am Freitag moderat nach. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gut 74 $.

Gold steigt über 1800 $. Die Feinunze liegt bei 1807 $.

Bitcoin (Bitcoin 47'015.00 -1.44%) gibt etwas nach. Die grösste Cyberwährung handelt zu rund 47’000 $.