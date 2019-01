SMI geht mit mehr als 9000 Punkten ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich mit einem Kurssprung ins Wochenende verabschiedet. Für die Kauflaune sorgte ein neuer Optimismus im Handelsstreit. Medienberichten zufolge hat US-Finanzminister Steven Mnuchin vorgeschlagen, die Strafzölle auf chinesische Importe zu verringern oder ganz aufzuheben. Dies wurde am Markt als Zeichen dafür gesehen, dass die US-Regierung eine baldige Lösung der Querelen mit China anstrebt.

Der hiesige Leitindex blickte auf eine bereits dreitägige Gewinnserie zurück. Und auch am Freitag ging es deutlich aufwärts. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9023.96 1.23%) notierte bei Eröffnung 0,8% höher und stabilisierte sich im weiteren Handelsverlauf auf diesem Niveau. Am frühen Nachmittag erreichte er die Marke von 9000 Punkten und schloss relativ deutlich darüber.

Auch an Wallstreet stiegen die Kurse. Die drei wichtigen Indizes in New York avancierten bei Börsenschluss in Europa. Der aussagekräftige S&P 500 (SP500 2668.32 1.23%) kletterte 1,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 24658.83 1.18%) stieg 1%. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,1%.

SMI-Banken mit Gewinnen

Bei den Schweizer Einzelwerten stiegen nahezu alle Werte. Darunter auch die Aktien der Banken. UBS (UBSG 13.505 1.77%) legten vor der Zahlenpublikation am Dienstag zu. Auch Credit Suisse (CSGN 12.24 2.17%) avancierten, dabei hatte das Research der UBS das Kursziel von 22 auf 20 Fr. gesenkt. Die Einstufung lautet aber weiterhin «Outperform». Julius Bär (BAER 40.79 2.41%) verbuchten ebenfalls Avancen. Die Privatbank installiert ein neues Führungsteam für den Nahen Osten und Afrika.

Sika (SIKA 135.5 3.83%) führten die Erholung der Zykliker an. Sie haben ihre Kursdelle endgültig überwunden, die vor zehn Tagen mit der Publikation der ersten Eckdaten für 2018 erlitten worden war. Befeuert wurde die Erholung in den letzten Tagen von verschiedenen positiven Analystenkommentaren. Zuletzt hatte etwa Baader Helvea das Kursziel leicht erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Zulegen konnten auch Geberit (GEBN 386.1 2.58%). Die Aktien des Sanitärtechnikunternehmens profitierten weiterhin von den vorgelegten Zahlen, bei denen vor allem die befürchtete Enttäuschung ausgeblieben war.

Ebenfalls stärker als der Gesamtmarkt legten die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 68.8 2.5%) und Swatch Group (UHR 307.1 1.86%) zu. Die Schwergewichte um Nestlé (NESN 84.4 0.55%) sowie die Pharmatitel Roche (ROG 258.4 0.49%) und Novartis (NOVN 88.8 0.89%) wirkten zwar stützend, aber beflügelten mit relativ geringen Avancen nicht.

Die Anleger liessen am Freitag einzig Swisscom (SCMN 488.7 0.12%) links liegen.

GAM und VAT an der Spitze im SMIM

Im SMIM (SMIM 2288.602 1.4%), dem Index der mittelgrossen Unternehmen, machten die Aktien des Vakuumventilspezialisten VAT Group (VACN 95.5 5.29%) mit deutlichen Gewinnen auf sich aufmerksam. Somit sind sie weiterhin auf Erholungskurs nach dem Kurseinbruch von gut 170 Fr. im März 2018. Zudem arbeiteten sich die arg gebeutelten Titel des Vermögensverwalters GAM (GAM 4.25 6.3%) wieder klar über die Marke von 4 Fr.

Deutlich nach oben streben die ebenfalls am Vortag schwachen Technologiewerte: AMS (AMS 25.22 5.08%) und Logitech (LOGN 33.41 2.52%) ziehen an. Und Temenos (TEMN 132.1 3.77%) setzten ihren starken Lauf vom Donnerstag fort.

Dufry (DUFN 95.32 -3.78%) fielen nach einem positiven Start deutlich ab. Der Weltmarktführer im Reisedetailhandel baut die Organisationsstruktur um und will 2019 kleine und mittelgrosse Übernahmen durchführen.

Im breiten Markt stiegen Vontobel (VONN 56.6 0.62%). Die Bank expandiert mit Hebelprodukten im dänischen Marktsegment der schwedischen Börse Nordic Growth Market in Stockholm.

Zur Rose (ROSE 87.6 -3.42%) konnten ihre frühen Gewinne nicht halten. Bei Eröffnung waren die Aktien der Versandapotheke noch avanciert, weil offenbar die Apotheker in Deutschland nach monatelangem Widerstand unter Umständen bereit sind, den Fortbestand des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu akzeptieren.

Asien mit Gewinnen

Die guten Vorgaben aus den USA übertrugen sich auf die asiatischen Börsen. Zudem liessen Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit asiatische Anleger bei Aktien zugreifen. In Tokio schloss der Nikkei 225 um 1,3% höher, der breiter gefasste Topix stieg 0,9%. Der chinesische CSI 300 gewann 1,8%. In Hongkong avancierte der Hang Seng (Hang Seng 27090.81 1.25%) 1,2%. Und auch der Kospi (Kospi 2120.3 0.53%) an der südkoreanischen Börse legte 0,8% zu.

Euro leichter

Der Euro bewegte sich abwärts. Die Gemeinschaftswährung konnte zum Greenback die 1.14er Marke nicht halten und kostete bei Börsenschluss in Europa 1.1365 $. Zum Franken verlor der Euro bei einem Stand von 1.1310 Fr. leicht, notierte aber über der 1.13er Marke. Der Dollar zeigte sich bei 0.9952 Fr. fester zur Schweizer Valuta.

Ölpreis avanciert markant

Der Ölpreis stieg klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.55 2.14%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 63 $. Der Goldpreis notierte leichter bei 1285 $ pro Feinunze.