Schweizer Börse gibt moderat nach

(AWP/CF) Der Aufwärtsdrang an der Schweizer Börse hält am Dienstag nicht an. Der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 11139.12 -0.26%)) handelt mit Abgaben. Damit folgt er den Vorgaben aus Asien. Das Coronavirus hat den Technologiegiganten Apple (AAPL 324.95 0.02%) zu einer Umsatzwarnung gezwungen. In Asien hat diese auf breiter Front zu Kursverlusten geführt. Besonders deutlich sind Technologieaktien unter die Räder gekommen.

Tech-Valoren sind es auch hierzulande, die den Markt belasten. So zum Beispiel AMS (AMS 39.21 -3.04%), die von dem schwachen Apple-Ausblick belastet werden.

In dem aktuellen Umfeld sind denn auch sichere Häfen wie Gold (Gold 1592.05 0.68%), Bonds und der Franken gefragt. So ist der Preis für eine Unze Gold geklettert. Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Futures notiert ebenfalls im Plus, und auch der Franken bewegt sich weiterhin auf dem Niveau vom Sommer 2015.

Hochdorf sucht neue Verwaltungsräte

Im breiten Markt sorgen Hochdorf (HOCN 84.9 -1.16%) für Aufregung. Der Milchverarbeiter muss neue Verwaltungsräte suchen. Vier von fünf Verwaltungsräten werden sich an der kommenden Generalversammlung vom 17. April nicht mehr zur Wiederwahl stellen (lesen Sie hier mehr).

Schwächer zeigen sich auch Stadler Rail (SRAIL 48.4 -1.94%). Die Auswirkungen einer möglichen Übernahme der Bombardier-Bahnsparte durch Alstom auf Stadler werden in Marktkreisen unterschiedlich beurteilt. Angesichts der Schwäche des Gesamtmarktes und der zurückliegenden zweiwöchigen Rally der Stadler-Aktien sind die aktuellen Kursverluste bescheiden und eher dem Kapitel Gewinnmitnahmen zuzuschreiben, als Sorgen vor einer möglicherweise für die Branche disruptiven Fusion.

Die Aktien von Sonova (SOON 255.6 -0.58%) drehen nach einem negativen Start in die Pluszone. Die Anbieterin von Hörlösungen hat zwar aufgrund einer besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsentwicklung die Guidance erhöht. Überschattet wird dies allerdings durch Einmalkosten, verursacht durch eine Rückrufaktion der US-Tochter Advanced Bionics (AB) (lesen Sie hier mehr).

Im Leitindex notieren die meisten Werte im Minus. Am Tabellenende stehen die beiden Uhrenhersteller Richemont (CFR 72.62 -2.1%) und Swatch Group (UHR 246.1 -2.65%). Die Genussscheine von Roche (ROG 344.6 0.38%) bewahren derweil den Markt vor grösseren Abgaben.

Ansonsten ist der Nachrichtenfluss bei den Blue Chips überschaubar. Nur zu LafargeHolcim (LHN 49.1 -1.45%) gibt es News. Die Titel sind vorbörslich nach optimistischen Aussagen des Konkurrenten HeidelbergCement (HEI 61.84 -2.52%) gestiegen. Der deutsche Konzern rechnet auch 2020 mit einer guten Baustoffnachfrage.

Apple bringt Dax-Anleger aus der Fassung

Wie der hiesige Leitindex gibt auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 13681.72 -0.74%) nach. Auch da sorgt die Apple-Warnung für Gesprächsstoff. Die Aktien von Zulieferern stehen unter Druck: Infineon (IFX 21.915 -1.37%) und Dialog Semiconductor (DLG 37.08 -4.51%) sacken ab. Die in Frankfurt notierten Apple-Aktien geben zeitweise bis zu 8% nach.

Im Fokus der Anleger stehen auch die Zahlen der Deutschen Börse. Der Erlös der Börsenbetreiberin ist 2019 6% auf 2,9 Mrd. € geklettert. Der bereinigte Überschuss ist 10% Prozent auf 1,1 Mrd. € bzw. 6,03 € je Aktie gestiegen. «Mit einer Erhöhung der Dividende von 7% auf 2,90 € beteiligen wir unsere Aktionäre an diesem Erfolg», hat sich Finanzchef Gregor Pottmeyer dazu geäussert.

Ölpreis gibt nach

Der Ölpreis hat am Dienstag seine jüngste Erholung unterbrochen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 56.42 -2.13%) 57,12 $. Das waren 55 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI (WTI 51.01 -2.58%) fiel auf 51,71 $, das waren 34 Cent weniger als Montag. Grössere Impulse hatte es zum Wochenauftakt wegen des Feiertags in den USA nicht gegeben.