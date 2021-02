SMI dürfte unverändert eröffnen

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein ruhiger Handelsstart ab. Gemäss Daten von Julius Bär wird der Swiss Market Index (SMI) unverändert eröffnen.

Grösste Verlierer sind vorbörslich Nestlé (–1,1%). Der Nahrungsmittelkonzern hat im vergangenen Jahr von einer hohen Nachfrage nach Tierfutter und Gesundheitsprodukten profitiert. Alle anderen Werte im Leitindex legen vor Börsenstart zu.

Dabei zeigen Credit Suisse (+0,5%) die stärksten Avancen. Die Grossbank hat ihren ersten Quartalsverlust seit drei Jahren eingefahren.

Im breiten Markt legen Ascom (+1,7%) und Temenos (+3,2%) überdurchschnittlich zu. GAM (–1,9%) verlieren dagegen deutlich.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

Dax dürfte höher starten

In Erwartung einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er aufgrund von Gewinnmitnahmen 1,1% im Minus bei 13’909,27 Punkten geschlossen.

Euro stabilisiert sich

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstage erst einmal stabilisiert. Am Morgen wird der Euro in US-Dollar nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend gehandelt.

Der Euro in Franken geht wieder leicht bergauf. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell zu 1,0830 Fr. nach 1,0824 Fr. am Vorabend gehandelt. Der US-Dollar in Franken kostet dagegen mit 0,8988 Fr. gleich viel wie am Vorabend.