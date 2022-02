SMI: Kraftlose Gegenbewegung – Ukraine-Krise im Fokus

(AWP) Neue Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine-Krise gibt laut Händlern den Kursen ein wenig Auftrieb. Gestützt wird die Bewegung von anziehenden US-Aktien-Futures. Diese drehten ins Plus, als es am Morgen hiess, dass sich US-Aussenminister Anthony Blinken und der russische Aussenminister Sergej Lawrow kommende Woche treffen wollen. Damit gewännen die Anleger jedoch lediglich etwas Zeit, die Lust an neuen Aktienkäufen sei den meisten trotzdem vergangen, von kurzfristigen Positionen mal abgesehen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets (T8Q 2.64 +0.00%). Das Hin und Her, das politische Börsen ausmacht, dürfte somit noch eine Weile anhalten.

Händler sprechen daher von einer kraftlosen Gegenbewegung. «Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in grossem Stil neue Risikopositionen eingehen», sagte ein Marktexperte. In den USA bleiben die Börsen am Montag wegen des «Georg Washington Birthday»-Feiertags geschlossen. Zudem hielten auch die Zinssorgen an. Daher dürften die Anleger den Auftritten von US-Notenbankern im Laufe des Tages und Konjunkturdaten aus den USA Beachtung schenken. Eventuell verleihe der kleine Eurex-Verfall den Märkten noch Impulse, heisst es weiter.

Der SMI (SMI 12'145.86 +0.58%) notiert um 09.12 Uhr um 0,30% höher auf 12’111,38 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,20% auf 1933,82 Zähler, während der breite SPI (SXGE 15'349.71 +0.51%) um 0,23% auf 15’308,17 steigt.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Sika (SIKA 299.90 -0.96%). Der Bauchemiekonzern hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr wieder überboten und erwartet für das laufende Jahr wieder deutlich mehr Umsatz und einen EBIT, der überproportional dazu steigen soll. Allerdings stuft die UBS (UBSG 18.81 +0.37%) die Dividendenerhöhung als leicht unter den Erwartungen ein.

Mit Lonza (LONN 609.60 -0.68%), Sonova (SOON 325.70 -0.85%) und Partners Group geben weitere Aktien nach, die nach dem starken Vorjahr seit längerem unter Gewinnmitnahmen leiden. Schindler (SCHP 209.20 -0.62%) setzen die Abwärtsbewegung fort, die nach der Zahlenvorlage verstärkt eingesetzt hatte.

Auf der anderen Seite legen Adecco (ADEN 47.61 +1.19%) und die als defensiv geltenden Straumann (STMN 1'475.00 +0.48%), Nestlé (NESN 118.82 +1.23%) und Novartis (NOVN 80.65 +0.84%) zu. Während Straumann die Erholungsbewegung fortführt, profitieren Nestlé von dem am Vortag vorgelegten guten Jahresabschluss. Bei Novartis helfen laut Händlern positive Produktmeldungen.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Sulzer (SUN 87.50 +1.39%). Der Industriekonzern Sulzer hat im Geschäftsjahr 2021 mehr Bestellungen erhalten und den Gewinn deutlich gesteigert. Damit hat Sulzer die Erwartungen der Analysten in etwa erreicht.

Dätwyler (DAE 331.00 -3.07%) stehen nach Zahlenvorlage hingegen auf den Verkaufslisten.

Devisen: Euro stabil unter 1,14 US-Dollar – EUR/CHF EUR/CHF 1.0468 +0.12% )

Der Euro hat sich am Freitag stabil unter der Marke von 1,14 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1371 $ und damit ein wenig mehr als am Vorabend.

Auch zum Franken kann der Euro leicht anziehen auf 1,0474 Fr. von 1,0455 am Vorabend. Der Dollar hält sich mit 0,9212 Fr. weiterhin über der Marke von 0,92 Fr.

Etwas aufgehellt wurde die Stimmung am Devisenmarkt durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen in der Ukraine-Krise. Laut Medienberichten wollen sich in der kommenden Woche die beiden Aussenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, treffen. Grundsätzlich bleibt die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze angespannt. Russland hat nach wie vor viele Truppen zusammengezogen, bestreitet aber den Vorwurf einer geplanten Invasion des Nachbarlandes.

Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nur wenige auf dem Programm. Für grösseres Interesse dürften Äusserungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone sorgen. Die Geldpolitik steht an den Finanzmärkten neben der Ukraine-Krise derzeit im Mittelpunkt. In den USA wird angesichts der hohen Inflation eine zeitnahe Zinswende erwartet, in der Eurozone dürfte sie trotz einer ebenfalls hohen Teuerung deutlich später vonstattengehen.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Abschläge vom Vortag angeknüpft. Sie entfernten sich damit weiter von ihren unlängst markierten Höchstständen seit dem Jahr 2014. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,79 $. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.60 +0.75%)) fiel um 33 Cent auf 91,43 $.

Am Rohölmarkt stehen derzeit zwei Themen im Mittelpunkt: die Ukraine-Krise und das iranische Atomabkommen. Im Ukraine-Konflikt hat zuletzt die Aussicht auf weitere Verhandlungen für etwas Erleichterung gesorgt. Laut Medienberichten wollen sich die beiden Aussenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, in der kommenden Woche zu Gesprächen treffen. Grundsätzlich bleibt die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze aber angespannt.

Mit Blick auf den Iran spekulieren Marktteilnehmer auf zusätzliches Erdöl aus dem Opec-Land. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran, aus dem die USA vor einigen Jahren ausgestiegen sind. Zurzeit scheinen die Chancen für eine Erneuerung des Abkommens nicht schlecht zu stehen. Ein neues Abkommen könnte die Rücknahme von US-Sanktionen gegen den Ölsektor des Landes nach sich ziehen.

Goldpreis steigt über 1900 Dollar – ‘Gold glänzt als Krisenmetall’

Der Goldpreis hat seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt und erstmals seit dem vergangenen Sommer die Marke von 1900 US-Dollar überstiegen. In der Nacht zum Freitag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1902 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit acht Monaten. Als wichtiger Preistreiber am Goldmarkt gilt die Ukraine-Krise, die trotz jüngster diplomatischer Bemühungen nach wie vor eskalieren könnte. Rohstoffexperten wollten einen weiteren Preisanstieg beim Gold nicht ausschliessen, erwarten aber nur noch leichte Zuwächse.

Im Februar haben Anleger an den Finanzmärkten wegen der zugespitzte Krise an der russisch-ukrainischen Grenze verstärkt sichere Anlagen gesucht, zu denen auch das Gold gerechnet wird. Dies hat den Goldpreis seit Beginn des Monats mehr als 5% nach oben getrieben. Auch in Euro gerechnet legte der Goldpreis am Freitag weiter zu und erreichte bei 1674 Euro je Feinunze die höchste Notierung seit dem Sommer 2020.

«Gold glänzt als Krisenmetall», kommentierte Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank (CBK 9.13 +3.13%) die Lage. Seiner Einschätzung nach ist das Sicherheitsbedürfnis der Marktteilnehmer vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise weiterhin gross, sodass Gold in seiner Eigenschaft als sicherer Hafen gefragt bleibt. «Sollte die Marke von 1900 Dollar nachhaltig überschritten werden, ist das Hoch von letztem Juni in greifbarer Nähe», sagte Briesemann. Im Juni 2021 war der Goldpreis bis auf 1916 Dollar gestiegen.

Ganz ähnlich schätzt auch Edelmetallhändlers Alexander Zumpfe vom Handelshaus Heraeus die mögliche weitere Preisentwicklung am Goldmarkt ein. «Gold sollte sich in diesem Umfeld weiter behaupten und auch ein Anstieg bis auf 1915 Dollar scheint möglich», sagte der Händler.

USA

Neuerliche Sorgen um eine russische Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handel an den US-Börsen überschattet. Der Dow Jones Industrial fiel 1,78% auf 34’312,03. Er rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.

Der marktbreite S&P 500 büsste 2,12% auf 4380,26 ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit 2,96% auf 14’171,74 noch weiter nach unten.

Mit Blick auf die Quartalsberichte der Unternehmen gab es Licht und Schatten. Beim Netzwerkausrüster Cisco lief es jüngst im Geschäft mit Glasfasernetzen und der 5G-Technik besonders gut. Der Aktienkurs stieg auf Platz zwei im Dow Jones Industrial um 2,7%.

Walmart lagen auf Platz eins im Dow mit einem Plus von 4%. Der grösste US-Einzelhändler hat trotz weltweiter Lieferkettenprobleme ein unerwartet gutes Weihnachtsquartal hinter sich.

Zu den grössten Verlierern im Dow Jones Industrial zählten die Papiere des Mischkonzerns 3M mit –4,5%.

Der Grafikprozessorhersteller Nvidia übertraf zwar die Konsensprognosen von Analysten. Die aktuellen Markterwartungen seien aber noch höher, sagte ein Börsianer. Nvidia (NVDA 245.07 -7.56%) waren mit einem Minus von 7,5% die grössten Verlierer im Nasdaq 100 (NDX 14’171.74 -2.96%).

Gut waren auch die Quartalszahlen des Chipherstellers Applied Materials. Die Aktien schlossen sich jedoch der allgemeinen Kursschwäche in der Halbleiterbranche an und verloren 3,3%.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben die schlechten Vorgaben aus den USA relativ gut verdaut. Die Kurseinbussen hielten sich in engen Grenzen. Es gab auch ein paar Märkte mit Avancen.

In Tokio verlor der Nikkei 225 0,3%, das Gleiche gilt für den Topix. Ausreisser nach oben waren Tokai Carbon und Tokyo Electric Power, während Fanuc (FANUY 19.26 -4.27%) und Impex den Schluss der Rangliste bildeten.

Der Hang Seng in Hongkong notierte im Handelsverlauf 0,4% tiefer. Gesucht waren Immobilienwerte aus China wie China Resources Land (CHZ 4.36 -3.74%) und China Overseas Land. Techtronic Industries und Anta Sports gaben am meisten nach.

In Südkorea lag der Kospi knapp 0,2% unter dem Vortageskurs.

Der Leitindex Straits Times in Singapur konnte sich knapp im positiven Terrain halten, getragen von Immobilienwerten und Thai Beverage.