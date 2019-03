SMI notiert stabil

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse tendiert zu Wochenbeginn seitwärts. Der Leitindex SMI (SMI 9493.63 0.11%) eröffnet 0,1% tiefer und verliert zwischenzeitlich im frühen Handel etwas stärker. Seit dem Mittag handelt er stabil. Am Freitag hat er praktisch unverändert geschlossen.

Wegen der bevorstehenden geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed scheuen Anleger grössere Engagements an Wallstreet. Die Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 25861.14 0.05%), Nasdaq Composite und S&P 500 (SP500 2833.12 0.38%) kommen zum Handelsstart am Montag kaum vom Fleck.

SMI-Banken legen zu

Bei den Blue Chips gewinnen die Papiere der Grossbanken UBS und Credit Suisse (CSGN 12.34 2.11%) sowie von Julius Bär (BAER 44.42 1.18%). Händler erwähnen die Fusionsgespräche der deutschen Grossbanken Commerzbank und Deutsche Bank. Dies heize wohl Spekulationen um eine Konsolidierung der Branche in Europa grundsätzlich an, heisst es am Markt.

Leichte Verluste verbuchen die Genussscheine von Roche (ROG 271.1 -0.2%). Der Pharmakonzern hat Studiendaten zu Tecentriq in der Anwendung gegen Blasenkrebs veröffentlicht. Händler erklären das Kursplus aber auch mit einer technischen Reaktion. Der «Bon» sei am Freitag relativ schwach gewesen.

Auf der Verliererseite sind Novartis (NOVN 93.18 -0.66%) auch zu finden. Die Aktien des Pharmakonzerns büssen ein. Die Novartis-Tochter Alcon übernimmt für 285 Mio. $ zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen das US-Unternehmen PowerVision.

Schwächer handeln die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 290.2 -0.62%) und Richemont (CFR 72.28 -0.44%).

VAT kaum von Kommentar belastet

Im SMIM (SMIM 2444.278 -0.45%) stechen VAT Group (VACN 103.2 -0.29%) zunächst negativ ins Auge. Händler erwähnen eine Herabstufung der Empfehlung von «Buy» auf «Hold» durch Kepler Cheuvreux. Das neue Kursziel lautet 105 Fr. (zuvor 110 Fr.). Doch die Valoren des Vakuumventilherstellers dämmen ihr Minus rasch ein.

Die Tech-Werte um AMS (AMS 28.87 -2.73%), Temenos (TEMN 146.6 -1.74%) und Logitech (LOGN 38.31 -1.49%) verzeichnen allesamt Verluste.

Dufry (DUFN 107.1 2.49%) werden im Zuge zweier Kaufempfehlungen von Anschlusskäufen erfasst, nachdem der Reisedetailhändler am Freitag überzeugende Zahlen vorgelegt hat.

Eine Nachricht aus den USA veranlasst Aktionäre von Evolva (EVE 0.2285 -11.09%), die Aktien zu verkaufen. Das Biotech-Unternehmen hat von der US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) ein Schreiben zu seinem Wirkstoff Nootkaton erhalten. Wie es am Montag mitteilte, hat die Agentur weitere Informationen im Zuge des derzeit laufenden Registrierungsverfahrens angefordert.

Asien im Plus

Die Aktienmärkte in Asien starten freundlich in die Woche. Den Ausschlag gab der Aufwärtstrend in China, der von einem Entgegenkommen der Regierung in Investitionsfragen geprägt war. Der Shanghai Composite liegt 1,3% höher. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,7%. In Japan steht der Topix 0,5% höher. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 21584.5 0.62%) verzeichnet ein Plus von 0,6%.

Euro fester

Der Euro steigt. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar zu einem Kurs von 1.1356 $ und damit deutliche höher als am Freitag. Zum Franken notiert sie ebenfalls höher bei 1.1360 Fr. Der Dollar verliert derweil zum Franken an Terrain bei einem Kurs von 1.0005 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis notiert zu Wochenbeginn höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.42 0.58%) kostet gut 67 $. Der Goldpreis zeigt sich etwas fester bei einem Kurs von 1305 $ pro Feinunze.