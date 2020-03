Schweizer Börse nimmt Talfahrt wieder auf

(AWP/CF) Die Schweizer Börse nimmt am Mittwoch den Abwärtstrend wieder auf. Die Kursgewinne vom Vortag seien einmal mehr ein Strohfeuer gewesen. «Eine Gegenbewegung im Abwärtstrend», sagt ein Händler. Wann der Boden erreicht werde, sei völlig ungewiss. «Üblicherweise dauert es eine gewisse Zeit, bis der Markt wieder sauber ist. Und dass es dann unmittelbar danach gleich zu einer Aufwärtsbewegung kommen muss, steht nirgends geschrieben», sagt ein anderer Börsianer. Zudem vergraule das ewige Auf und Ab die Anleger. «Das einzig Gewisse ist die hohe Volatilität», sagt ein Händler.

Am Dienstag haben die Ankündigung weiterer Geldspritzen der US-Notenbank Fed sowie Zusagen aus Ländern der EU und der Schweiz den Aktien im späten Handel Auftrieb gegeben. Dennoch lasse sich eine Rezession nicht mehr vermeiden, da das öffentliche und wirtschaftliche Leben zusehends zum Erliegen komme.

UBS in Front, Credit Suisse schwach

In einem schwachen und volatilen Markt zeigen sich UBS (UBSG 7.804 0.57%) und Zurich Insurance (ZURN 282.7 1.8%) mti Avancen. Die Aktien der Grossbank haben nach einer um 3,3% tieferen Eröffnung schnell ins Plus gedreht. Auf einer Konferenz von Morgan Stanley sagte der CFO, die Verluste aus Lombardkrediten seien gering. Es gebe aber bedeutend mehr Margin Calls. Zudem erwartet die Bank eine Hilfe der SNB. Die hiesige Notenbank legt am (morgigen) Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung vor. Die Anteile der zweiten Grossbank, Credit Suisse (CSGN 6.52 -4.15%), müssen dagegen Verluste einstecken.

Unter Abgaben leiden zudem Sonova (SOON 142.5 -9.55%), Clariant (CLN 15.2 -5%) und Lonza (LONN 313.7 -5.17%). Auch die Zykliker ABB (ABBN 14.785 -4.98%) und Adecco (ADEN 32.69 -2.56%) stehen unter Druck. Die Schwergewichte Nestlé (NESN 90.03 -4.05%), Novartis (NOVN 70.03 -5.29%) und Roche (ROG 274.3 -8.32%) geben die Vortagesgewinne zum Teil ab.

Im breiten Markt sinken BKW (BKW 75.3 -0.79%). Der Stromkonzern hat 2019 den Gewinn verdoppelt und stellt eine höhere Dividende in Aussicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Dax schwächer

Nach seiner jüngsten Stabilisierung handelt auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 8459.49 -5.37%) am Mittwoch schwächer. Am Dienstag hat der deutsche Leitindex dank geplanter neuer Geldspritzen der US-Notenbank Fed 2,3% im Plus bei 8939,1 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger sind BMW (BMW 37.015 -8.28%). Nach Volkswagen (VOW 112 -7.44%) reagiert nun auch de Münchner Autobauer auf das Coronavirus. Er fährt die Produktion herunter und erwartet zudem einen Gewinnrückang.

Reiseverbote drücken Ölpreis weiter nach unten

Die immer strikteren Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus setzen derweil den Ölpreis weiter unter Druck. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 27.95 -1.93%) verbilligte sich wie auch ein Fass des US-Leichtöls WTI (WTI 25.15 -6.61%). Damit hat der Ölpreis in dieser Woche bereits 17% nachgegeben.

Helikoptergeld belastet Dollar

Der Kurs des Euros ist am Mittwoch gestiegen und hat damit einen Teil der starken Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Morgen avancierte der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.10091 -0.07%) etwas. Der Euro in Franken bewegte sich nur wenig. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.95835 -0.14%) dagegen schwächte sich ab.