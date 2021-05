SMI baut Gewinn ab

(AWP/SPU) Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zwar nach wie vor freundlich. Die frühen Gewinne bei vielen Titeln, die den SMI (SMI 11'132.76 -0.02%) zeitweise über die Marke von 11’200 Punkten hievten, bröckelten aber im Verlauf des Morgens ab. Dies war vor allem bei den defensiven Schwergewichten der Fall, die aktuell wenig gefragt sind. Insgesamt sei die Kaufbereitschaft jedoch nach wie vor intakt, sagen Händler mit dem Verweis auf die immer besser laufende Weltwirtschaft.

Dazu kommt, dass die Inflationsgefahr von vielen Analysten relativiert wird. Die aktuell erhöhten Werte seien keine Überraschung, lautet der Tenor. Zudem heisst es in einem Kommentar von Julius Bär (BAER 59.58 +0.54%): «In vergangenen Inflationszyklen ging die Post erst richtig ab, wenn die Akteure anfingen, ihre Waren in Erwartung höherer Preise zu horten – dann wurde Inflation zur selbsterfüllenden Prophezeiung.» Doch bisher gebe es keine Anhaltspunkte oder Gründe für eine solche Entwicklung, sofern nicht ein weiterer Angebotsschock dazu komme.

Banken und Luxusgüterhersteller im Plus

Das Gros der Titel im SMI legt zu. Zykliker und Banken sind mehr gefragt als defensive Titel. So gehören UBS (UBSG 14.08 +0.72%), Credit Suisse (CSGN 9.44 +0.62%) aber auch Partners Group (PGHN 1'282.00 +0.27%) zu den grössten Gewinnern.

Ebenfalls gesucht sind die Aktien des Industriekonzerns ABB (ABBN 30.55 +0.39%) oder der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 298.00 +1.36%) und Richemont (CFR 95.84 +1.76%). Beide Aktien gehören dank der sich erholenden Uhrennachfrage zu jenen mit einer überdurchschnittlichen Performance im laufenden Jahr. Richemont wird am Freitag seine Jahreszahlen vorlegen.

Derweil sind ausgesprochen defensive Aktien weniger begehrt. Das gilt insbesondere für die beiden Schwergewichte Novartis (NOVN 79.52 -0.79%) und Nestlé (NESN 109.30 -0.29%), die den SMI belasten.

Etwas besser halten sich Roche (ROG 305.50 +0.26%). Roche scheine sich zunehmend zu einem Profiteur der Corona-Krise zu positionieren, heisst es am Markt. Zum einen feiere der Konzern Zulassungserfolge mit seinen Covid-19-Tests. Zudem habe Roche einen Antikörper-Cocktail im Angebot, mit dem bereits Erkrankte behandelt werden können.

Sonova schiessen hoch

Im Fokus sind am Berichtstag vor allem Sonova (SOON 285.60 +9.51%), nachdem der Hersteller von Hörgeräten und Hörimplantaten das Jahresergebnis 2020/21 vorgelegt hat. Sonova hat wegen der Corona-Pandemie 2020/21 zwar wie erwartet einen tieferen Umsatz erzielt. Er fiel aber besser aus als von Analysten erwartet. Eine grosse Überraschung war auch der deutlich höhere Reingewinn. Die Aktie schiesst in die Höhe. Branchennachbar Straumann (STMN 1'340.00 +0.75%) ziehen im Sog von Sonova an.

Die ebenfalls im SMIM (SMIM 3'119.05 +1.23%) vertretenen PS von Schindler (SCHP 261.50 +0.97%) profitieren von einem Auftrag aus Ägypten.

Meyer Burger nach UBS-Kommentar gesucht

Am breiten Markt richtet sich das Augenmerk unter anderem auf VZ. Das Unternehmen hat eine Beteiligung in Grossbritannien erworben, die als Sprungbrett für eine weitere Expansion im Vereinigten Königreich gesehen wird.

Im Fokus sind ausserdem Inficon (IFCN 968.00 +1.26%) nach einer kleinen Übernahme in den USA.

Die Aktien des Immobilienentwicklers und Hotelbetreibers Orascom (ODHN 11.70 +4.46%) profitieren von Q1-Zahlen.

Meyer Burger (MBTN 0.44 +11.65%) ziehen deutlich an. Rückenwind für die Aktien des Solarunternehmens kommt von einem Analystenkommentar. UBS stuft das Rating auf «Buy» von «Neutral» hoch und verdoppelt das Kursziel auf 0.60 von 0.28 Fr.

Asiens Börsen klar im Plus

Die Börsen in Asien können am Dienstag mehrheitlich zulegen. In Tokio klettert der Nikkei 225 um 2,1% nach oben, der Topix kann 1,5% avancieren. Der Shanghai Composite, der wichtigste Aktienindex in China ohne Hongkong, steigt nur leicht, um 0,1%. Der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas abbildet, verliert hingegen 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong legt 1,4% zu. Der südkoreanische Kospi kann 1,2% nach oben klettern.

Dollar schwach

Der Dollar schwächelt am Dienstag. Dadurch zeigt sich das Währungspaar Dollar-Franken mit einem Kurs von 0.8985 Fr. markant schwächer. Das ist der tiefste Stand seit Ende Februar. Der Euro legt gegenüber dem Dollar ebenfalls zu. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1.22 $ und damit so viel wie zuletzt Ende Februar. Das Währungspaar Euro-Franken notiert mit 1.0958 Fr. derzeit etwas tiefer.

Ölpreis bei 70 $

Der Ölpreis baut am Dienstag seine Aufschläge vom Wochenstart aus. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.06 +0.75%) 70 $. Unterstützung erhält der Ölpreis zurzeit durch den schwächeren Dollar. Dadurch wird das in der amerikanischen Währung gehandelte Erdöl günstiger für Interessenten ausserhalb des Dollarraums. Auch die gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten sorgte für Rückenwind am Ölmarkt.

Gold (Gold 1'868.25 +0.19%) legt weiter zu, nachdem das Edelmetall gestern ein Dreimontashoch erreicht hat. Die Feinunze wird momentan zu 1870 $ gehandelt.

Nach dem jüngsten Ausverkauf vom Wochenende pendelt Bitcoin (Bitcoin 44'953.66 +2.95%) um die Marke von 45’000 $.