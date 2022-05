SMI zeigt sich aktuell uneinheitlich

(AWP/Reuters) Dem SMI (SMI 11'664.25 -0.56%) gelingt zur Wochenmitte dennoch ein knappes Plus, so dass er an die Vortagestendenz anknüpft. Gestützt wird er dabei auch durch die Vorgaben aus Übersee. Die US-Wirtschaft war positiv in des 2. Quartal gestartet, wie die am Dienstag veröffentlichten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion für April nahelegen. «Die hohe Inflation scheint der Konsumfreude der US-Bürger nichts anzuhaben», so ein Analyst. Ein Grund hierfür mögen die weiterhin positiven Beschäftigungsaussichten sein.

Zudem deutet sich in China eine Entspannung der Corona-Massnahmen in der Wirtschaftsmetropole Shanghai an. Da in den vergangenen drei Tage keine Neuinfektionen gemeldet wurden, ist die Basis für weitere Lockerungen gelegt. Diese positive Stimmung wird aber auch weiterhin durch den Ukraine-Krieg und die anstehenden Leitzinserhöhungen eingetrübt. Im Markt ist bei der aktuellen Erholung daher vielfach von einer Bärenmarktrally die Rede, also einer nur anscheinenden Erholung in einem tendenziell weiterhin negativen Markt. Dieses uneinheitliche Bild spiegelt sich laut Händlern heute auch im Schweizer Marktgeschehen wider.

Der SMI steigt gegen 11.05 Uhr um 0,38% auf 11’774,98 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,24% zu auf 1829,52 und der breite SPI (SXGE 14'974.58 -0.68%) um 0,35% auf 15’129,94 Zähler. Im SLI stehen 16 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber. Credit Suisse (CSGN 6.72 +0.33%) und SGS (SGSN 2'418.00 -1.63%) sind unverändert.

Vor allem die Schwergewichte können den SMI im Plus halten. So steigen die Pharmariesen Roche GS (ROG 323.50 +0.36%), Novartis (NOVN 87.51 +0.11%) und Nestlé (NESN 121.08 -1.24%) mindestens mit dem Markt. Roche waren in den letzten Tagen wegen enttäuschender Studiendaten unter Verkaufsdruck geraten – alleine in der Vorwoche sackten die Bons um knapp 8% ab.

Die grössten Kursaufschläge verbuchen allerdings Logitech (LOGN 58.98 +0.20%), die mit +2,5% mit Abstand vorne liegen. Die Papiere profitierten von einer Hochstufung der UBS (UBSG 17.36 -0.37%) auf «Kaufen». Durch die hybride Arbeitswelt aus Homeoffice und Büro sowie den Trends im Bereich Gaming sei eine gewisse Robustheit gegeben, so der Analyst.

Etwas uneinheitlicher zeigten sich die Finanzwerte, nachdem sie am Vortag noch deutlich stärker geschlossen hatten. Aktuell reicht das Spektrum von +0,1% bei Zurich bis zu -0,1 bei der Partners Group (PGHN 1'023.50 -1.54%).

Die Zykliker können im durchwachsenen Markt tendenziell etwas besser behaupten. ABB (ABBN 29.24 +0.83%) legt an seinem Investorentag 1,4% zu. Auch Geberit (GEBN 527.00 -0.45%) und Kühne + Nagel (KNIN 261.60 -0.04%) gewinnen hinzu. Wie Händler betonen, hätten Investoren zuletzt speziell bei den konjunktursensiblen Branchen zugegriffen. «Schliesslich haben die meisten Unternehmen während der Berichtssaison stabile Ausblicke geliefert», heisst es in einem Kommentar.

Schlusslicht mit einem Minus von 2,0% sind die Aktien von Sonova (SOON 321.20 -3.72%). Bereits am Vortag hielten die Papiere mit einem Minus von 0,9% die rote Laterne, nachdem der Hörsystem-Spezialist zwar solide Jahreszahlen vorgelegt hatte, mit der Ebita-Marge aber nicht überzeugen konnte. Schwächer gehandelt wurden auch Swatch und Givaudan (GIVN 3'554.00 -1.88%), wobei der Aromen- und Duftstoffhersteller seine insgesamt schwächere Tendenz in diesem Jahr weiter fortsetzt.

Im breiten Markt abgestraft werden die Aktien von Dätwyler (DAE 242.00 -15.09%), die mit minus 16% regelrecht einbrachen. Der Industriekonzerns hat seine Jahresziele aufgrund steigender Inputkosten, Lieferengpässen und dem entsprechenden Margendruck gesenkt. Bei Vetropack (VETN 39.90 +0.00%) steht ein Minus von 2,1% zu Buche, nachdem der Glasverpackungshersteller an seinem Standort in der Ukraine aufgrund von Kriegsschäden zwei Drittel der Belegschaft entlassen musste.

Orascom wiederum kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen: Die Papiere schwanken zwischen Plus und Minus, wobei sie aktuell um 0,9% zulegen. Deutliche Zugewinne stehen hingegen bei Perfect Holding (PRFN 0.0764 +13.69%), Airesis (AIRE 0.7050 +9.30%) und Molecular Partners (MOLN 6.94 +3.58%).

Börsen in Asien uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwochmorgen uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert 0,8% höher. Auch der marktbreite Topix klettert 0,9%. Das chinesische Börsenbarometer CSI 300 verliert 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,7% ab. Der koreanische Kospi avanciert 0,1%.

Die Futures-Märkte zeigen für die europäischen Indizes Dax und Euro Stoxx 50 (SX5E 3'713.85 -0.74%) leichte Gewinne an.

Euro fällt zum Dollar

Der Euro hat am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Kurzzeitig fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,05 $ Aktuell kostet sie 1,0520 $. Das britische Pfund geriet stärker unter Druck.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0478 nicht gross verändert. Der Dollar bleibt zum Franken derweil unter Parität, hat aber wieder etwas Boden gutgemacht. Derzeit wird der Greenback zu 0,9960 Fr. gehandelt nach 0,9942 am Morgen. Bereits am Dienstag war der Greenback wieder unter die symbolisch wichtig Marke gefallen.

Unter Druck geriet der Euro durch den steigenden US-Dollar, der zu vielen Währungen zulegte. In die gleiche Richtung wirkten Inflationszahlen aus dem Euroraum. Die Inflation fiel im April mit 7,4% zwar erneut sehr hoch aus, vorläufige Zahlen wurden jedoch leicht nach unten korrigiert. Dies lastete etwas auf den Zinserwartungen an die EZB.

Deutlich unter Druck stand das britische Pfund, das zum Dollar seine kräftigen Vortagsgewinne fast komplett abgab. Hatten am Dienstag noch robuste Arbeitsmarktdaten für Auftrieb gesorgt, belasteten am Mittwoch Inflationsdaten. Ähnlich wie im Euroraum war der Preisauftrieb auf der Insel sehr hoch, die Inflationsrate lag aber etwas unter den Markterwartungen. Auch zum Franken hat das Pfund einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgegeben.

Am Nachmittag stehen Zahlen in den USA Daten vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Angesichts steigender Hypothekenzinsen und stark anziehender Baukosten hat der für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wichtige Häusermarkt zuletzt eher zur Schwäche geneigt.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 1’12,99 $. Das waren 1,06 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 113.50 -0.64%)) legte um 1,41 $ auf 1’14,81 $ zu.

Für Auftrieb sorgt am Ölmarkt weiter die Aussicht auf eine etwas gelockerte Corona-Politik in China. Nach Wochen mit drastischen Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Shanghai sind dort den vierten Tag in Folge keine neuen Virus-Infektionen gemeldet worden. Der sehr strenge Corona-Kurs Chinas belastet die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt schwer und dämpft die Energienachfrage.

Preisauftrieb kam auch von neuen Lagerdaten aus den USA. Der Verband American Petroleum Institute (API) meldete am Vorabend einen deutlichen Rückgang der landesweiten Erdölbestände. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Bestandszahlen.

Der Brent-Preis lag jedoch weiter unter seinem am Dienstag erreichten Tageshoch von über 115 $. «Offensichtlich ist die Luft auf diesem Niveau aber bei aktueller Nachrichtenlage noch zu dünn», zeigte sich Commerzbank-Experte Carsten Fritsch mit Blick auf weiteres Aufwärtspotenzial skeptisch. «Zum einen sind die Hoffnungen auf mehr Lockerungen in China und eine entsprechende Erholung der Ölnachfrage im zweitwichtigsten Absatzmarkt noch zu vage, zum anderen ist das Ölembargo der EU gegen Russland fürs Erste nochmal verschoben.» Zudem sollte sich die Meldung preisbelastend auswirken, dass die USA die Sanktionen gegen Venezuela lockern könnte.

Bitcoin stoppt Talfahrt

Die Kryptowährung Bitcoin bleibt nach den schweren Turbulenzen der Vorwoche weiter unter Druck, kann aber die jüngste Talfahrt vorerst stoppen. Gegenüber dem restlichen Kryptomarkt legt die «Krypto-Leitwährung» sogar an Gewicht zu.

Auf der Handelsplattform des US-Kryptohändlers Coinbase kostete ein Bitcoin am Mittwochvormittag rund 29’850 $ und damit rund 5% weniger als noch vor Wochenfrist. Vor knapp einer Woche was indes bei 25’338 $ der niedrigste Stand seit Juli 2021 markiert worden. Die Marktkapitalisierung der «Krypto-Leitwährung» fiel damit innerhalb der letzten sieben Tage um nochmals rund 10 Mrd. $ auf knapp 570 Mrd.

Dass sich der Bitcoin-Kurs besser hält als der Restmarkt, registriert man auch im Handelsraum der Zuger Crypto Finance: «Da sich der Markt jüngst im Ausverkaufsmodus befand, sahen wir eine grosse Rotation in Bitcoin», heisst es in einem aktuellen Marktkommentar. Investoren seien bestrebt aus den riskanteren digitalen Vermögenswerten herauszukommen.

Dies erklärt auch, warum die Marktdominanz des Bitcoin im Nachgang des Kollaps des Terra-Stablecoin (UST) wieder zugelegt hat. Aktuell macht die Marktkapitalisierung des Bitcoin 42% des Gesamtmarktes (1,34 Bio. $) aus. Diese Dominanz könnte sich laut den Händlern von Crypto Finance noch deutlich akzentuieren, falls das makroökonomische Umfeld weiterhin unsicher bleibt.

Viele Anleger fürchten derweil gemäss Marktbeobachtern im Nachgang des UST-Debakels eine scharfe Reaktion der Regulatoren. Die hohen Verluste von Kleinanlegern könnte die Regulationsvorhaben beschleunigen, heisst es etwa in einem Kommentar der UBS. So versprach etwa die US-Finanzministerin Janet Yellen noch in diesem Jahr einen Regulierungsvorschlag für Stablecoins.

Der neugewonnenen Marktmacht des Bitcoin müssen indes weitere grosse Blockchain-Währungen Tribut zollen. Die Verluste auf Wochensicht von Ether und Co. bewegen sich zwischen 6% (BNB) und knapp 25% (AVAX).